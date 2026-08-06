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Polska

Wspominamy Andrzeja Morozowskiego. Trudno mówić "był"

Adrian Wróbel
Zespół autorów
Aleksandra KąkolOprac. Adrian Wróbel
|
Andrzej Morozowski z dziennikarkami
Wspominamy Andrzeja Morozowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nie chcemy, aby te zdjęcia były czarno-białe, bo Andrzeja Morozowskiego pamiętamy z uśmiechem na twarzy. To filar naszej stacji, związany z nią od samego początku. Teraz "Moroza" wspominają współpracownicy i widzowie. A my przypominamy archiwalne materiały.

Po długiej chorobie, w wieku 69 lat, 4 sierpnia zmarł Andrzej Morozowski.

Andrzej Morozowski na zdjęciach
Warszawa 07.1997. Hall Główny w budynku głównym, w kompleksie budynków Sejmu RP, poseł PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) Aleksander Bentkowski udziela wywiadu Andrzejowi Morozowskiemu, dziennikarzowi Radia Zet
Warszawa 07.1997. Hall Główny w budynku głównym, w kompleksie budynków Sejmu RP, poseł PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) Aleksander Bentkowski udziela wywiadu Andrzejowi Morozowskiemu, dziennikarzowi Radia Zet
Źródło zdjęcia: Longin Wawrynkiewicz/PAP
Rosja Moskwa 15.03.1994, wizyta premiera RP Waldemara Pawlaka w Moskwie, Andrzej Morozowski
Rosja Moskwa 15.03.1994, wizyta premiera RP Waldemara Pawlaka w Moskwie, Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: Teodor Walczak/PAP
Republika Federalna Niemiec Bonn 06.11.1992, izyta premier Hanny Suchockiej w Republice Federalnej Niemiec, Andrzej Morozowski
Republika Federalna Niemiec Bonn 06.11.1992, izyta premier Hanny Suchockiej w Republice Federalnej Niemiec, Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: Ryszard Janowski/PAP
Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski odbierają tytuł Dziennikarza Roku 2006
Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski odbierają tytuł Dziennikarza Roku 2006
Źródło zdjęcia: PAP/Radosław Pietruszka
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN24
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Diana Rudnik i Andrzej Morozowski
Diana Rudnik i Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: FOTON/PAP
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN24

Tu znajdziesz wspomnienia o Andrzeju Morozowskim:

"Dziękuję Panie Andrzeju, że byłeś". Wiadomości od widzów TVN24 >>>

Nasz Andrzej, czyli Morozo >>>

"Bardzo proszę powiedzieć Andrzejowi, że jest wspaniały, że wielu takich dziennikarzy już nie ma" >>>

Źródło: TVN24
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Tagi:
Andrzej MorozowskiTVN24zmarł..., nekrologiMedia
Aleksandra Kąkol
Dziennikarka TVN24
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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