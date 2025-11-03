Logo strona główna
Polska

"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek apeluje w sprawie Funduszu Sprawiedliwości: zgłaszajcie się do prokuratury i pokazujcie dowody
"Chciałbym, żeby opinia publiczna mogła zapoznać się z dowodami w tej sprawie i ocenić, czy potwierdzają jego winę" - powiedział Waldemar Żurek, odnosząc się do sprawy Zbigniewa Ziobry. Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości "sąd weźmie pod uwagę obawę ucieczki" posła PiS. Minister mówił też o tym, czego spodziewa się po prezydencie Karolu Nawrockim w tej sprawie.
Kluczowe fakty:
  • Prokuratura chce postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów, w tym m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, kiedy stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Waldemar Żurek powiedział, że chce "patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie ma zaufania do Zbigniewa Ziobry".
  • Reporterzy "Czarno na białym" dotarli do wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu politykowi PiS. A o pięciu ważnych rzeczach z pisma skierowanego przez prokuraturę do Sejmu dowiesz się tutaj >>>

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w wywiadzie dla "Super Expressu" komentował sprawę Zbigniewa Ziobry. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu, zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak podkreślał Żurek, "zarzuty dla Zbigniewa Ziobry dotyczą między innymi założenia przez niego grupy przestępczej i kierowania nią". "Sąd weźmie też pod uwagę obawę ucieczki. Patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie mam zaufania do Zbigniewa Ziobry" - podkreślił.

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przebywa od grudnia 2024 roku na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Polityk ma prokuratorskie zarzuty i ścigany jest Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Natomiast Ziobro był w minionym tygodniu na Węgrzech, gdzie spotkał się m.in. z premierem tego państwa Viktorem Orbanem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro
"Ma do wyboru dwie drogi"
Zbigniew Ziobro
Ziobro "naprawdę się boi" i "pada ofiarą swojego powiedzenia"
Waldemar Żurek
"Zgłaszajcie się, pokazujcie dowody". Apel Żurka

Żurek: każdy powinien zobaczyć, że system działa sprawnie

Żurek dodał, że wysokość kary, jaka grozi Ziobrze - czyli 25 lat pozbawienia wolności - może być jednym z powodów tymczasowego aresztowania. Jako inne przesłanki do stosowania aresztu wymienił m.in. ryzyko matactwa.

"Chciałbym, żeby opinia publiczna mogła zapoznać się z dowodami w tej sprawie i ocenić, czy potwierdzają jego winę. Każdy powinien zobaczyć, że system działa sprawnie" - zaznaczył. "Nie może być tak, że zwykły Kowalski idzie do więzienia, jak popełni przestępstwo, a Ziobro się śmieje i będzie prowadził kanał na YouTube z Węgier" - dodał.

CZYTAJ TEŻ: Pięć ważnych rzeczy z wniosku w sprawie Ziobry >>>

Dopytywany o to, jakie planuje działania, żeby "nie stało się jak z Romanowskim", Żurek zauważył, że Zbigniew Ziobro posiada immunitet, w związku z czym polityk "może przemieszczać się, gdzie chce".

Szczegóły wniosku prokuratury dotyczące Ziobry. Jakie są główne zarzuty?
Źródło: TVN24

"Spodziewam się ułaskawień politycznych"

Zapytany o możliwość ułaskawienia byłego ministra przez prezydenta Karola Nawrockiego, szef MS przyznał, że "spodziewa się ułaskawień politycznych".

"Widzieliśmy, co zrobił prezydent (Andrzej - red.) Duda z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Jeśli prezydent (Karol - red.) Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty i społeczeństwo samo oceni, czy prezydent przykłada rękę do obrony zorganizowanych grup przestępczych, czy też jest rzeczywiście strażnikiem konstytucji" - powiedział Żurek.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: PAP, "Super Express"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Waldemar ŻurekZbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościProkuratura
