"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"

Waldemar Żurek apeluje w sprawie Funduszu Sprawiedliwości: zgłaszajcie się do prokuratury i pokazujcie dowody

Kluczowe fakty: Prokuratura chce postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów, w tym m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, kiedy stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Waldemar Żurek powiedział, że chce "patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie ma zaufania do Zbigniewa Ziobry".

Reporterzy "Czarno na białym" dotarli do wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu politykowi PiS . A o pięciu ważnych rzeczach z pisma skierowanego przez prokuraturę do Sejmu dowiesz się tutaj >>>

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w wywiadzie dla "Super Expressu" komentował sprawę Zbigniewa Ziobry. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu, zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak podkreślał Żurek, "zarzuty dla Zbigniewa Ziobry dotyczą między innymi założenia przez niego grupy przestępczej i kierowania nią". "Sąd weźmie też pod uwagę obawę ucieczki. Patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie mam zaufania do Zbigniewa Ziobry" - podkreślił.

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przebywa od grudnia 2024 roku na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Polityk ma prokuratorskie zarzuty i ścigany jest Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Natomiast Ziobro był w minionym tygodniu na Węgrzech, gdzie spotkał się m.in. z premierem tego państwa Viktorem Orbanem.

Żurek: każdy powinien zobaczyć, że system działa sprawnie

Żurek dodał, że wysokość kary, jaka grozi Ziobrze - czyli 25 lat pozbawienia wolności - może być jednym z powodów tymczasowego aresztowania. Jako inne przesłanki do stosowania aresztu wymienił m.in. ryzyko matactwa.

"Chciałbym, żeby opinia publiczna mogła zapoznać się z dowodami w tej sprawie i ocenić, czy potwierdzają jego winę. Każdy powinien zobaczyć, że system działa sprawnie" - zaznaczył. "Nie może być tak, że zwykły Kowalski idzie do więzienia, jak popełni przestępstwo, a Ziobro się śmieje i będzie prowadził kanał na YouTube z Węgier" - dodał.

Dopytywany o to, jakie planuje działania, żeby "nie stało się jak z Romanowskim", Żurek zauważył, że Zbigniew Ziobro posiada immunitet, w związku z czym polityk "może przemieszczać się, gdzie chce".

"Spodziewam się ułaskawień politycznych"

Zapytany o możliwość ułaskawienia byłego ministra przez prezydenta Karola Nawrockiego, szef MS przyznał, że "spodziewa się ułaskawień politycznych".

"Widzieliśmy, co zrobił prezydent (Andrzej - red.) Duda z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Jeśli prezydent (Karol - red.) Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty i społeczeństwo samo oceni, czy prezydent przykłada rękę do obrony zorganizowanych grup przestępczych, czy też jest rzeczywiście strażnikiem konstytucji" - powiedział Żurek.

