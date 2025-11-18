O tym "pan redaktor nie napisze". Jak Kulesza i Publicon Sport (nie) odpowiadali na pytania

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W reportażu "W związku z pieniędzmi" ujawniliśmy, jakie relacje łączą Polski Związek Piłki Nożnej z pośrednikiem w zawieraniu umów sponsorskich i marketingowych, spółką Publicon Sport.

To była jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic piłkarskiej centrali.

Dlaczego zajęliśmy się tą sprawą? PZPN nie jest prywatną firma. To największy i najbogatszy związek sportowy w Polsce. Reprezentacji Polski kibicują miliony Polaków. A sama federacja, oprócz własnych przychodów, dostaje też publiczne pieniądze - dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, sponsorem głównym jest Orlen, czyli spółka z udziałem Skarbu Państwa. Dlatego opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak PZPN zarządza finansami. To w interesie społecznym.

W trakcie realizacji reportażu o kulisach współpracy PZPN z wrocławską spółką Publicon Sport wysłaliśmy kilkanaście szczegółowych pytań zarówno do prezesa związku Cezarego Kuleszy i prezesa spółki Szymona Sikorskiego.

ZOBACZ PYTANIA DO PREZESA PUBLICON SPORT >>>

ZOBACZ PYTANIA DO PREZESA PZPN >>>

OGLĄDAJ: To jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic w PZPN. Mamy dokumenty Zobacz cały materiał

O ile na stronie Publicon Sport bez problemu znajdziemy adres e-mail do Szymona Sikorskiego, to jeśli chodzi o Cezarego Kuleszę sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.