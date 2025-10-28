Logo strona główna
Polska

Trela: jeżeli Ziobro ukryje się w Budapeszcie, to będzie ostateczny dowód na to, że ma nieczyste sumienie

Zbigniew Ziobro
Wójcik i Trela o immunitecie Ziobry
Źródło: TVN24
- Liczę, że Zbigniew Ziobro nie będzie miękiszonem i nie będzie chował się pod spodniami Orbana - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł Lewicy Tomasz Trela. Poseł PiS Michał Wójcik zapewniał, że nie ma wiedzy o tym, czy były minister sprawiedliwości przebywa w Budapeszcie.

Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała we wtorek, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. 

Poseł PiS Michał Wójcik powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że nie ma kontaktu ze Zbigniewem Ziobrą i nie może potwierdzić, że przebywa on w Budapeszcie. - Pewnie obóz władzy będzie chciał przeprocedować uchylenie immunitetu i w tej chwili odbywa się klasyczne łamanie kręgosłupów tych, którzy mają wątpliwości z obozu władzy - ocenił.

Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Kaczyński i Ziobro komentują ruch prokuratury
Waldemar Żurek
Śledczy chcą aresztować Ziobrę. Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył
Zbigniew Ziobro
"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

- Panie Ziobro, liczę, że pan nie będzie miękiszonem i nie będzie pan się chował pod spodniami (Viktora) Orbana, tylko będzie pan w Polsce, jak będzie procedowany wniosek o uchylenie immunitetu - powiedział natomiast poseł Lewicy Tomasz Trela, drugi gość programu.

Trela stwierdził, że dla niego to coś niewyobrażalnego, że były prokurator generalny, który miał ścigać mafie, sam jedną założył. - Jeżeli Zbigniew Ziobro chciałby uciekać i chciałby, tak jak jego przyboczny Romanowski, ukrywać się w Budapeszcie, to będzie ostateczny dowód na to, że ma nieczyste sumienie - powiedział.

- Zbigniew Ziobro wraz z Jarosławem Kaczyńskim wielokrotnie powtarzali: niewinni nie mają się czego obawiać. Więc panie Ziobro, jak jest pan niewinny, jak czuje się pan niewinny, to proszę do Polski wrócić, nie kombinować i nie cudować, tak jak pan cudował z komisją do spraw Pegasusa - wezwał Trela.

Wójcik: gdybyśmy mieli drugi raz zarządzać Funduszem Sprawiedliwości, pewnie zrobiłbym to samo, co robiłem wcześniej
Źródło: TVN24

Wójcik: dziś zrobiłbym to samo co wcześniej

- Gdybyśmy mieli drugi raz zarządzać Funduszem Sprawiedliwości, pewnie bym dokładnie zrobił to samo, co robiłem wcześniej - oświadczył dalej Wójcik, który był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Poseł PiS dodał, że środki z Funduszu zostały między innymi przekazane na remont budynku Prokuratury Krajowej, bo prawo na to zezwalało. - Jest przepis, który mówi "tak", że może być na takie instytucje przekazywane, jeżeli te instytucje zajmują się ochroną przed przestępczością, wykrywaniem przestępczości - twierdził. - Była podstawa prawna, a państwo dzisiaj robicie igrzyska dla ludzi - zwrócił się do posła Treli.

Prowadząca program Anita Werner przypomniała o liście Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry, w którym prezes PiS ostrzegał ministra przed "fatalnymi skutkami" jego działań.

- My nie złamaliśmy prawa. Zbigniew Ziobro jest ścigany przez obóz władzy, ponieważ jest znienawidzony - odparł Wójcik. Zapewnił, że dziś prezes PiS broni Ziobry.

Donald Tusk
Tusk: To jest świństwo. Nie odpuszczę
Pegasus
"Zadziwiające nazwiska" na liście Pegasusa. Żurek: to była hakownia
Waldemar Żurek
Żurek: mamy zapowiedzi, jak szybko, jak zdecydowanie będą "obcinać głowy"

- Nie dziwię się, że Jarosław Kaczyński, jako szef tej bandy PiS-owców, tak dzisiaj staje w obronie pana Ziobry, bo Jarosław Kaczyński o Pegasusie wiedział - skomentował z kolei Trela.

Poseł Lewicy zwrócił uwagę na to, że przez 8 lat rządów PiS nie złapało złodziei z innych partii politycznych.

- Uważaliście, że będziecie rządzić wiecznie i po to między innymi wam był potrzebny Pegasus. Proszę sobie nie wycierać buzi ochotniczymi strażami pożarnymi. Proszę tego przykładu nie przywoływać. Proszę odnieść się do przykładów, gdzie biegaliście jak kot z pęcherzem z czekami, stawaliście na konferencjach prasowych i w waszych okręgach wyborczych dawaliście 20, 30, 50, 100 tysięcy, a nawet grube miliony po to, żeby wygrać wybory - zwrócił się do Wójcika poseł Trela.

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

