Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WARTO WIEDZIEĆ

Zatrzymane łodzie flotylli, uderzenie w mafię śmieciową, "trzęsienie ziemi" w SOP

Globalna Flotylla Sumud
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Źródło: TVN24
Izrael poinformował o zatrzymaniu łodzi flotylli Sumud, która miała dostarczyć żywność do Gazy. W ramach śledztwa dotyczącego mafii śmieciowej zatrzymano 11 osób. W Służbie Ochrony Państwa miał dojść do "kadrowego trzęsienia ziemi". Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 2 października.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Łodzie z międzynarodowej flotylli Sumud zatrzymane

Łodzie flotylli Sumud, która próbowała dostarczyć lekarstwa i żywność do Strefy Gazy, zostały zatrzymane, gdy zbliżały się do ogarniętej wojną enklawy. Izraelskie MSZ poinformowało, że uczestnicy wyprawy są transportowani do lokalnych portów.

Na pokładzie przechwyconych jednostek byli między innymi poseł Franciszek Sterczewski i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris. 

2. Zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej

Według informacji, do których dotarł "Superwizjer", w ramach śledztwa dotyczącego mafii śmieciowej na terenie Wielkopolski zatrzymano 11 osób.

Wśród zatrzymanych jest prezes firmy i klubu żużlowego Fogo Unia Leszno Piotr R. W związku z tym zdarzeniem klub opublikował oświadczenie.

3. Sąd zdecydował w sprawie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream

Sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż. na siedem dni w związku z podejrzeniem o wysadzenie Nord Stream - poinformowała sędzia Sądu Okręgowego Anna Wielgolewska.

Obrońca mężczyzny przekazał, że jego klient konsekwentnie nie przyznaje się do winy. O ewentualnym wydaniu Niemcom mężczyzny również będzie decydował sąd, który wcześniej musi zapoznać się z dokumentacją. Ma na to sto dni.

Część gazociągu Nord Stream
Część gazociągu Nord Stream
Źródło: Shutterstock

4. "Trzęsienie ziemi" w SOP

Radio Eska oraz "Super Express" poinformowały o "kadrowym trzęsieniu ziemi w Służbie Ochrony Państwa". Z ich ustaleń wynika, że w związku z kradzieżą auta premiera zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera Donalda Tuska, a szef SOP-u został wysłany na przymusowy półroczny urlop. Cała rodzina premiera miała również zostać objęta pełną ochroną.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zapadły jeszcze żadne decyzje i nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje związane z kradzieżą samochodu premiera Donalda Tuska - przekazała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Dodała, że ministerstwo zwróciło się do SOP o raport na ten temat.

5. Iga Świątek odpadła z turnieju w Pekinie

Wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek przegrała z rozstawioną z nr 16 Amerykanką Emmą Navarro 4:6, 6:4, 0:6 w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach Pekinie.

To pierwsza wygrana 24-letniej Amerykanki z Polką w karierze. Pojedynek trwał dwie i pół godziny. W turnieju w stolicy Chin odpadły już Magdalena Fręch i Magda Linette, odpowiednio w pierwszej i drugiej rundzie.

6. PSG lepsze od Barcelony

Barcelona przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. W drużynie gospodarzy wystąpili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.

Drugie zwycięstwo odniósł Karabach Agdam, w którym występuje polski bramkarz Mateusz Kochalski. Mistrzowie Azerbejdżanu wygrali z FC Kopenhaga 2:0.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
OdpadySłużba Ochrony PaństwaFrancjaIga ŚwiątekBarcelonaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Rakieta artyleryjska wysokiej mobilności (HIMARS) armii ukraińskiej
USA "po raz pierwszy" przekażą takie dane
Świat
flotylla
Flotylla Sumud: okręty Izraela użyły przeciwko nam armatek wodnych
Świat
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
METEO
imageTitle
Borussia pewnie ograła Athletic. Udany występ Marciniaka
Najnowsze
imageTitle
Hit nie tylko z nazwy. PSG pokazało klasę w Barcelonie
EUROSPORT
Globalna Flotylla Sumud
Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy, w tym poseł KO
Świat
Konferencja po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze
Unijni liderzy zgodni. Jest poparcie dla kluczowych projektów obronnych
Świat
Barcelona gra z PSG
PSG pokonało Barcelonę w 2. kolejce Ligi Mistrzów
EUROSPORT
24-latek usłyszał osiem zarzutów
Włamał się do szkoły i kilku samochodów. Policja pokazała nagranie
WARSZAWA
EN_01663837_2188
Żołnierze weszli na pokład tankowca z floty cieni. Kapitan zatrzymany
Świat
Sarkofag nad elektrownią atomową w Czarnobylu
Elektrownia w Czarnobylu "w stanie blackoutu". Po rosyjskim ostrzale
Świat
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
METEO
Dwóch pilotów zginęło w katastrofie włoskiego samolotu wojskowego
Katastrofa wojskowego samolotu. Dwóch pilotów zginęło
Świat
Atak dronów na rafinerię w obwodzie moskiewskim. Ujęcie z nagrania
"To jest najlepszy obraz tego, kto przegrywa"
Silny wiatr
Tu w weekend może silnie wiać. Gdzie spodziewać się alarmów
METEO
Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
"Cieszę się, że przez całe życie nie uczestniczyłem w takiej odprawie"
Nie żyje Jane Goodall
Nie żyje Jane Goodall
METEO
pap_20250926_1LK
"Kryzys paliwowy" w Rosji. Tu Moskwa szuka ratunku
BIZNES
imageTitle
Straciła szansę na tytuł, za to zbliżyła się do Sabalenki
EUROSPORT
imageTitle
Amerykański pojedynek. Pegula zagra z pogromczynią Świątek
EUROSPORT
Joanna Mucha
Powalczy o władzę w partii? Mucha o "drugim okrążeniu" Polski 2050
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą nocnej prohibicji
WARSZAWA
Lisy atakują psy (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie dotykaj". Alert RCB dla mieszkańców jednego z województw
Rzeszów
imageTitle
Rekordowy kontrakt rosyjskiego hokeisty w Stanach Zjednoczonych
EUROSPORT
shutterstock_1384674644
Nowy zakaz w supermarketach
BIZNES
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Zimna noc z lokalnymi mgłami
METEO
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
WARSZAWA
Kongres USA w Waszyngtonie
Prowizorium budżetowe odrzucone. Shutdown trwa
Świat
haker komputer laptop klawiatura mężczyzna shutterstock
Wicepremier: należy natychmiast zaprzestać korzystania z tego oprogramowania
BIZNES
imageTitle
Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski. Będzie powtórka ostatniego finału
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica