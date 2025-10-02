Zatrzymane łodzie flotylli, uderzenie w mafię śmieciową, "trzęsienie ziemi" w SOP

Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej" Źródło: TVN24

1. Łodzie z międzynarodowej flotylli Sumud zatrzymane

Łodzie flotylli Sumud, która próbowała dostarczyć lekarstwa i żywność do Strefy Gazy, zostały zatrzymane, gdy zbliżały się do ogarniętej wojną enklawy. Izraelskie MSZ poinformowało, że uczestnicy wyprawy są transportowani do lokalnych portów.

Na pokładzie przechwyconych jednostek byli między innymi poseł Franciszek Sterczewski i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris.

2. Zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej

Według informacji, do których dotarł "Superwizjer", w ramach śledztwa dotyczącego mafii śmieciowej na terenie Wielkopolski zatrzymano 11 osób.

Wśród zatrzymanych jest prezes firmy i klubu żużlowego Fogo Unia Leszno Piotr R. W związku z tym zdarzeniem klub opublikował oświadczenie.

3. Sąd zdecydował w sprawie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream

Sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż. na siedem dni w związku z podejrzeniem o wysadzenie Nord Stream - poinformowała sędzia Sądu Okręgowego Anna Wielgolewska.

Obrońca mężczyzny przekazał, że jego klient konsekwentnie nie przyznaje się do winy. O ewentualnym wydaniu Niemcom mężczyzny również będzie decydował sąd, który wcześniej musi zapoznać się z dokumentacją. Ma na to sto dni.

4. "Trzęsienie ziemi" w SOP

Radio Eska oraz "Super Express" poinformowały o "kadrowym trzęsieniu ziemi w Służbie Ochrony Państwa". Z ich ustaleń wynika, że w związku z kradzieżą auta premiera zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera Donalda Tuska, a szef SOP-u został wysłany na przymusowy półroczny urlop. Cała rodzina premiera miała również zostać objęta pełną ochroną.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zapadły jeszcze żadne decyzje i nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje związane z kradzieżą samochodu premiera Donalda Tuska - przekazała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Dodała, że ministerstwo zwróciło się do SOP o raport na ten temat.

5. Iga Świątek odpadła z turnieju w Pekinie

Wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek przegrała z rozstawioną z nr 16 Amerykanką Emmą Navarro 4:6, 6:4, 0:6 w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach Pekinie.

To pierwsza wygrana 24-letniej Amerykanki z Polką w karierze. Pojedynek trwał dwie i pół godziny. W turnieju w stolicy Chin odpadły już Magdalena Fręch i Magda Linette, odpowiednio w pierwszej i drugiej rundzie.

6. PSG lepsze od Barcelony

Barcelona przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. W drużynie gospodarzy wystąpili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.

Drugie zwycięstwo odniósł Karabach Agdam, w którym występuje polski bramkarz Mateusz Kochalski. Mistrzowie Azerbejdżanu wygrali z FC Kopenhaga 2:0.

