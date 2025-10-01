Logo strona główna
Polska

"Szczyt Europy" nominowany w konkursie Podcast Roku 2025

TVN24+ Szczyt Europy
Sprawa uchylenia immunitetu Obajtka i Dworczyka. Relacja Macieja Sokołowskiego
Źródło: TVN24
Podcast "Szczyt Europy" tworzy wspólnie dwoje wieloletnich korespondentów w Brukseli: Maciej Sokołowski z TVN24 i Beata Płomecka z Polskiego Radia. Ich internetowa audycja została właśnie nominowana w konkursie Podcast Roku 2025 w kategorii "Polityka, Gospodarka, Społeczeństwo". "Szczytu Europy" można słuchać w serwisie TVN24+.

Maciej Sokołowski z TVN24 i Beata Płomecka z Polskiego Radia połączyli siły na czas polskiej prezydencji w Radzie Unii, by ze "Szczytu Europy" opowiadać o tym, co słychać na brukselskich korytarzach, brać pod lupę działania polskich polityków w UE, objaśniać unijne polityki i decyzje.

Gdy polska prezydencja dobiegła końca, "Szczyt Europy" trwa nadal, bo europejskich tematów nie brakuje. Umowa z krajami Mercosuru, procedury pozbawienia immunitetów polskich europosłów, unijny budżet, porozumienie handlowe Brukseli z Waszyngtonem, wybory w Czechach, po których do władzy może powrócić Andrej Babisz - to tylko niektóre z tematów ostatnich odcinków.

Wspólny podcast TVN24 i Polskiego Radia został właśnie nominowany w konkursie Podcast Roku 2025 w kategorii "Polityka, Gospodarka, Społeczeństwo". Już teraz można na niego oddać głos na stronie organizatorów plebiscytu. Głosowanie trwa do 11 listopada.

Posłuchaj "Szczytu Europy" w TVN24+

Pierwszy taki konkurs

Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski Konkurs, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie, zmarłego w lutym 2021 roku na COVID-19.

Konkurs promuje wysokie standardy dziennikarskie i udane debiuty w mediach internetowych. W poprzedniej, edycji do rywalizacji stanęły aż 324 podcasty. Najlepsze produkcje wybrało 40-osobowe jury złożone z ekspertów i pasjonatów, a także słuchacze, którzy w głosowaniu internetowym oddali ponad 14 tysięcy głosów, przyznając Nagrodę Publiczności. Jury wraz z partnerami przyznało także 7 dodatkowych wyróżnień.

Polacy pokochali podcasty. Takich posłuchasz w TVN24+
Dowiedz się więcej:

Polacy pokochali podcasty. Takich posłuchasz w TVN24+

Tegoroczny finał konkursu odbędzie się 29 listopada (sobota) w Rzeszowie w Hotelu Hilton. Kulminacyjny moment wieczornej Gali Finałowej Podcast Roku 2025 zostanie poprzedzony po raz drugi całodniowym wydarzeniem otwartym dla publiczności. Będzie to seria spotkań autorskich, debat i warsztatów z transmisją online.

pc

Autorka/Autor: az

Źródło: TVN24.pl

Unia Europejska
