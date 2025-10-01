"Szczyt Europy" nominowany w konkursie Podcast Roku 2025

Sprawa uchylenia immunitetu Obajtka i Dworczyka. Relacja Macieja Sokołowskiego Źródło: TVN24

Maciej Sokołowski z TVN24 i Beata Płomecka z Polskiego Radia połączyli siły na czas polskiej prezydencji w Radzie Unii, by ze "Szczytu Europy" opowiadać o tym, co słychać na brukselskich korytarzach, brać pod lupę działania polskich polityków w UE, objaśniać unijne polityki i decyzje.

Gdy polska prezydencja dobiegła końca, "Szczyt Europy" trwa nadal, bo europejskich tematów nie brakuje. Umowa z krajami Mercosuru, procedury pozbawienia immunitetów polskich europosłów, unijny budżet, porozumienie handlowe Brukseli z Waszyngtonem, wybory w Czechach, po których do władzy może powrócić Andrej Babisz - to tylko niektóre z tematów ostatnich odcinków.

Wspólny podcast TVN24 i Polskiego Radia został właśnie nominowany w konkursie Podcast Roku 2025 w kategorii "Polityka, Gospodarka, Społeczeństwo". Już teraz można na niego oddać głos na stronie organizatorów plebiscytu. Głosowanie trwa do 11 listopada.

Pierwszy taki konkurs

Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski Konkurs, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie, zmarłego w lutym 2021 roku na COVID-19.

Konkurs promuje wysokie standardy dziennikarskie i udane debiuty w mediach internetowych. W poprzedniej, edycji do rywalizacji stanęły aż 324 podcasty. Najlepsze produkcje wybrało 40-osobowe jury złożone z ekspertów i pasjonatów, a także słuchacze, którzy w głosowaniu internetowym oddali ponad 14 tysięcy głosów, przyznając Nagrodę Publiczności. Jury wraz z partnerami przyznało także 7 dodatkowych wyróżnień.

Tegoroczny finał konkursu odbędzie się 29 listopada (sobota) w Rzeszowie w Hotelu Hilton. Kulminacyjny moment wieczornej Gali Finałowej Podcast Roku 2025 zostanie poprzedzony po raz drugi całodniowym wydarzeniem otwartym dla publiczności. Będzie to seria spotkań autorskich, debat i warsztatów z transmisją online.

