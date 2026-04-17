Żurek: jest śledztwo w sprawie Zondacrypto

Żurek: wszczynamy postępowanie karne w sprawie Zondacrypto

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne w sprawie Zondacrypto. - Śledztwo prowadzone jest w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy - wyjaśnił.

- Mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy nie mogą odzyskać swoich środków, którzy czują się poszkodowani konkretnie przez tę firmę i dzisiaj to postępowanie uruchamiamy - mówił Żurek.

Zapowiedział, że "prokuratura będzie działać intensywnie". - Ale musimy mieć narzędzia - zastrzegł i wyjaśnił, że narzędzia dawała zawetowana przez Karola Nawrockiego ustawa.

Żurek o zaginięciu Suszka: zadziwiające okoliczności

Minister sprawiedliwości skomentował też toczące się postępowanie w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. - Moim zdaniem trzeba nadać odpowiednie tempo temu postępowaniu - ocenił. - Okoliczności są tak zadziwiające, że ktoś znika, a następnie jego wspólnik, nie jego rodzina, ale jego wspólnik przejmuje całą firmę z wszystkimi aktywami - dodał Żurek.

Siemoniak: to czarny dzień dla bezpieczeństwa narodowego

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił, że "dwukrotne weto [prezydenta Karola Nawrockiego - red.] działa przeciw temu, żeby ten sektor [kryptoaktywów - red.] kontrolować dla bezpieczeństwa Polaków".

Siemoniak wymieniał, że "mnóstwo działań przestępczych, działań dywersyjnych, działań szpiegowskich jest finansowane za pośrednictwem kryptowalut". - Takie regulacje, jakie proponowaliśmy w ustawach, dawały polskim władzom, polskim instytucjom, też polskim służbom narzędzia do działania - mówił.

- Kolejne przyjęcie tego weta jest czarnym dniem z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego - ocenił.

Minister powiedział, że firma Zondacrypto "według wszelkiego prawdopodobieństwa powstała w środowisku środków pochodzących od ludzi zajmujących się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi i papierosami". - Potem, gdy została giełda tej firmy wpisana na listę ostrzeżeń KNF-u w roku 2018, według naszych służb pojawili się wokół tej firmy rosyjscy inwestorzy i rosyjskie ślady działania rosyjskich służb - mówił.

- Tu pojawiły się pieniądze z zewnątrz, pieniądze, które uratowały działanie tej firmy i utorowały jej drogę do dalszych wielu lat działalności - wyjaśnił. - To są pieniądze związane z wielkimi piramidami finansowymi, związanymi z rosyjskimi mafiami i rosyjskimi służbami - dodał.

Sejm nie zdołał w piątek odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Jarosław Kaczyński i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak nie zagłosowali. Było to już drugie podejście do odrzucenia weta Karola Nawrockiego w tej sprawie.

