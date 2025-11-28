Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim? Ambasador: rozmawiamy o tym

Kiedy dojdzie do spotkania Nawrockiego i Zełenskiego? "Rozmawialiśmy o szczegółach" Źródło: TVN24

W piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 Wasyl Bodnar został zapytany o ewentualne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Karolem Nawrockim. Nawrocki mówił już klika razy, że czeka na Zełenskiego w Warszawie.

Bodnar odpowiedział, że dwa tygodnie temu spotkał się z szefem biura prezydenta Andrijem Jermakiem. - Rozmawiamy o tym. (...) Rozmawialiśmy o szczegółach, teraz pracujemy nad treścią takiego spotkania oraz umówimy się w sprawie miejsca i czasu - poinformował.

Dodał też, że informacja o planowaniu spotkania pojawi się tak szybko, jak to możliwe. Bodnar dopytany, czy do spotkania głów obu państw miałoby dojść w Warszawie, czy w Kijowie, odpowiedział krótko: - Gdziekolwiek. Znajdziemy sobie miejsce.

Więcej szczegółów wkrótce.

