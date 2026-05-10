"Absurdalne" słowa Mentzena. "Powinien za to przeprosić"

Schetyna: Mentzen się poprawiał, atakował jeszcze mocniej

Sławomir Mentzen, poseł i jeden z liderów Konfederacji, w obraźliwy sposób wypowiedział się o szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławie Kukule we wtorek w trakcie wystąpienia w Elblągu. - Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził - powiedział.

Już po szerokim potępieniu jego wypowiedzi Mentzen, na spotkaniu z mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego, mówił, że "żałuje", iż nie powiedział tego "ostrzej i wcześniej".

Obraźliwe słowa jednego z liderów Konfederacji komentowali politycy w "Kawie na ławę" w TVN24.

Pejo: Bosak nie powinien mówić tego publicznie

- Jeśli ktoś chce strzelać rakietami za kilka milionów złotych właśnie do dronów z tektury, to normalne zachowanie to jednak nie jest - stwierdził w niedzielnym programie poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. Wskazywał na "chaos w polskiej obronności".

- Tam [w wojsku - red.] coś naprawdę dzieje się niedobrego i nad tym powinniśmy wszyscy ponadpolitycznie rozmawiać - ocenił.

Prowadzący "Kawę na ławę" Konrad Piasecki przytoczył słowa drugiego z liderów Konfederacji i wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Stwierdził on, że wypowiedź Mentzena była "nie tylko obraźliwa", ale także "niezgodna z prawdą". Pejo nazwał to "różnicą zdań".

- Nie powinno to paść ze strony marszałka Bosaka publicznie - ocenił. - Powinniśmy na ten temat rozmawiać wewnętrznie - dodał.

Horała: to absurdalne słowa

Poseł PiS Marcin Horała mówił, że wypowiedź Mentzena "są to słowa absurdalne". - Nie wiem, dlaczego po prostu pan Mentzen nie powie, że to [było - red.] na spotkaniu na żywo, przepraszam, zagalopowałem się, nie powinienem tak powiedzieć i tyle - powiedział.

- Można merytorycznie rozmawiać, czy takie rozwiązania, czy inne, ale nie należy obrażać szefa Sztabu Generalnego - ocenił. Zdaniem Horały "jest pewna tutaj jednak różnica autorytetu instytucjonalnego".

- Jakbym miał w ciemno powiedzieć, kto lepiej się zna na obronności Polski, czy generał Kukuła, czy Sławomir Mentzen, to bym jednak powiedział, że z dużym prawdopodobieństwem generał Kukuła - podsumował.

Sroka: Mentzen nie powinien mówić w ten sposób do pierwszego generała

Magdalena Sroka z PSL powiedziała, że "nikt nie chce strzelać rakietami za miliony do dronów". - Sławomir Mentzen absolutnie nie powinien w ten sposób mówić do pierwszego generała - oceniła.

Jej zdaniem "każdy żołnierz powiedziałby tak samo [jak gen. Kukuła - red.], jakby miał uratować chociaż jedno życie".

Schetyna: jesteśmy w przededniu wielkiego sprawdzianu

Senator KO Grzegorz Schetyna zauważył, że "poprawiał się przewodniczący Mentzen" i atakował "jeszcze bardziej, jeszcze mocniej".

- To jest absurdalne - stwierdził. Zwrócił też uwagę, że w akcji zestrzelenia rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ubiegłego roku, udział brali sojusznicy Polski.

- To, co się dzieje, co się może zdarzyć w krajach bałtyckich, te prowokacje rosyjskie, które teraz są coraz bardziej intensywne... My dzisiaj jesteśmy w przededniu wielkiego sprawdzianu dla całej nie tylko wspólnoty europejskiej, ale dla NATO - ocenił.

Wieczorek: Mentzen powinien przeprosić

- Ze strony polskiego polityka w stosunku do generała takie słowa absolutnie nie powinny paść - ocenił Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jego zdaniem "coś takiego to jest podważanie autorytetu pana generała".

- Pan Mentzen powinien za to przeprosić - stwierdził.

Poboży: wypowiedź skandaliczna, która nie powinna mieć miejsca

Błażej Poboży, doradca prezydenta, mówił, że "w obszarze bezpieczeństwa państwa mieliśmy w ostatnim tygodniu dwie fatalne wypowiedzi". - Jedna to wypowiedź Sławomira Mentzena, nie podlega to żadnej dyskusji, to jest wypowiedź skandaliczna, która nie powinna mieć miejsca.

- Druga, równie niefortunna, zła wypowiedź to wypowiedź Donalda Tuska, który w praktyce, na początku mówiąc coś o rezygnacji z podbierania, osłabia możliwość przejęcia przez Polskę 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mają być wycofani z Niemiec do Polski - stwierdził.

