Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Absurdalne" słowa Mentzena. "Powinien za to przeprosić"

|
pap_20260227_11Y
Schetyna: Mentzen się poprawiał, atakował jeszcze mocniej
Źródło: TVN24
Politycy niemal wszystkich opcji w "Kawie na ławę" w TVN24 zgodnie krytykowali Sławomira Mentzena za jego obraźliwą wypowiedź na temat generała Wiesława Kukuły. Mówili, że to "absurdalne słowa" i Mentzen "powinien przeprosić". Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo miał odmienne zdanie.

Sławomir Mentzen, poseł i jeden z liderów Konfederacji, w obraźliwy sposób wypowiedział się o szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławie Kukule we wtorek w trakcie wystąpienia w Elblągu. - Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził - powiedział. 

Już po szerokim potępieniu jego wypowiedzi Mentzen, na spotkaniu z mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego, mówił, że "żałuje", iż nie powiedział tego "ostrzej i wcześniej". 

"Przedawkował popularność". Trzeszczy w Konfederacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przedawkował popularność". Trzeszczy w Konfederacji

Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski

Obraźliwe słowa jednego z liderów Konfederacji komentowali politycy w "Kawie na ławę" w TVN24.

Pejo: Bosak nie powinien mówić tego publicznie

- Jeśli ktoś chce strzelać rakietami za kilka milionów złotych właśnie do dronów z tektury, to normalne zachowanie to jednak nie jest - stwierdził w niedzielnym programie poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. Wskazywał na "chaos w polskiej obronności".

Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne

- Tam [w wojsku - red.] coś naprawdę dzieje się niedobrego i nad tym powinniśmy wszyscy ponadpolitycznie rozmawiać - ocenił.

Prowadzący "Kawę na ławę" Konrad Piasecki przytoczył słowa drugiego z liderów Konfederacji i wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Stwierdził on, że wypowiedź Mentzena była "nie tylko obraźliwa", ale także "niezgodna z prawdą". Pejo nazwał to "różnicą zdań".

- Nie powinno to paść ze strony marszałka Bosaka publicznie - ocenił. - Powinniśmy na ten temat rozmawiać wewnętrznie - dodał.

Pejo: krytyka ze strony Bosaka nie powinna paść publicznie
Źródło: TVN24

Horała: to absurdalne słowa

Poseł PiS Marcin Horała mówił, że wypowiedź Mentzena "są to słowa absurdalne". - Nie wiem, dlaczego po prostu pan Mentzen nie powie, że to [było - red.] na spotkaniu na żywo, przepraszam, zagalopowałem się, nie powinienem tak powiedzieć i tyle - powiedział.

- Można merytorycznie rozmawiać, czy takie rozwiązania, czy inne, ale nie należy obrażać szefa Sztabu Generalnego - ocenił. Zdaniem Horały "jest pewna tutaj jednak różnica autorytetu instytucjonalnego".  

- Jakbym miał w ciemno powiedzieć, kto lepiej się zna na obronności Polski, czy generał Kukuła, czy Sławomir Mentzen, to bym jednak powiedział, że z dużym prawdopodobieństwem generał Kukuła - podsumował.

Horała: słowa Mentzena są absurdalne
Źródło: TVN24

Sroka: Mentzen nie powinien mówić w ten sposób do pierwszego generała

Magdalena Sroka z PSL powiedziała, że "nikt nie chce strzelać rakietami za miliony do dronów". - Sławomir Mentzen absolutnie nie powinien w ten sposób mówić do pierwszego generała - oceniła.

Jej zdaniem "każdy żołnierz powiedziałby tak samo [jak gen. Kukuła - red.], jakby miał uratować chociaż jedno życie".

Sroka: Mentzen nie powinien w ten sposób mówić do pierwszego generała
Źródło: TVN24

Schetyna: jesteśmy w przededniu wielkiego sprawdzianu

Senator KO Grzegorz Schetyna zauważył, że "poprawiał się przewodniczący Mentzen" i atakował "jeszcze bardziej, jeszcze mocniej".

- To jest absurdalne - stwierdził. Zwrócił też uwagę, że w akcji zestrzelenia rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ubiegłego roku, udział brali sojusznicy Polski.

- To, co się dzieje, co się może zdarzyć w krajach bałtyckich, te prowokacje rosyjskie, które teraz są coraz bardziej intensywne... My dzisiaj jesteśmy w przededniu wielkiego sprawdzianu dla całej nie tylko wspólnoty europejskiej, ale dla NATO - ocenił.

Wieczorek: Mentzen powinien przeprosić

- Ze strony polskiego polityka w stosunku do generała takie słowa absolutnie nie powinny paść - ocenił Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jego zdaniem "coś takiego to jest podważanie autorytetu pana generała".

- Pan Mentzen powinien za to przeprosić - stwierdził.

Wieczorek: Mentzen powinien przeprosić
Źródło: TVN24

Poboży: wypowiedź skandaliczna, która nie powinna mieć miejsca

Błażej Poboży, doradca prezydenta, mówił, że "w obszarze bezpieczeństwa państwa mieliśmy w ostatnim tygodniu dwie fatalne wypowiedzi". - Jedna to wypowiedź Sławomira Mentzena, nie podlega to żadnej dyskusji, to jest wypowiedź skandaliczna, która nie powinna mieć miejsca. 

- Druga, równie niefortunna, zła wypowiedź to wypowiedź Donalda Tuska, który w praktyce, na początku mówiąc coś o rezygnacji z podbierania, osłabia możliwość przejęcia przez Polskę 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mają być wycofani z Niemiec do Polski - stwierdził.

Poboży: wypowiedź Mentzena jest skandaliczna
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Sroka: Ziobro powinien odpowiedzieć za czyny, które podejmował jako minister
pc

Sroka: Ziobro powinien odpowiedzieć za czyny, które podejmował jako minister

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
Sławomir MentzenWojskoWojsko PolskieKonfederacjaMarcin HorałaPrawo i SprawiedliwośćMagdalena SrokaPolskie Stronnictwo LudoweGrzegorz SchetynaKoalicja Obywatelska
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Trump Media pod kreską. Spółka traci setki milionów
BIZNES
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb
METEO
Bieg Wings for Life rozpoczęty
Trwa ucieczka przed metą na Wings for Life
RELACJA
imageTitle
Real Madryt bez gwiazdy w El Clasico
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
METEO
"Zagraj w Trumpa". Ta gra ma swoje zasady
"Naprawdę to napisał?". Gdy rzeczywistość przypomina parodię, Amerykanie znaleźli sposób
Michał Istel
imageTitle
Pierwsze kary po skandalu w Pradze
EUROSPORT
norwegia oslo pociag dworzec
Od fiordów po Berlin. Rusza wyjątkowa trasa kolejowa
BIZNES
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety, akcję utrudniał niski stan rzeki
WARSZAWA
Tristan da Cunha
Pierwszy taki przypadek. Wysłali lekarzy na spadochronach
Świat
imageTitle
Problemy zdrowotne Sabalenki. "Moje ciało ogranicza mnie"
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Szef MS reaguje: jeśli będzie potwierdzenie, zaczynamy akcję
Polska
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Miał tylko 19-lat, zginął podczas zawodów na Wiśle. Nowe informacje
WARSZAWA
Niedźwiedź
Zobaczyli go za oknem. "To było surrealistyczne"
METEO
ciesnina ormuz
Saudi Aramco: wojna z Iranem kosztowała świat miliard baryłek ropy
BIZNES
imageTitle
Miał walczyć o podium, wycofał się z wyścigu
EUROSPORT
nieruchomości, ceny mieszkań
Ponad pół miliona różnicy. Tyle wynosi dopłata za komfort
BIZNES
Marcin Romanowski
Gdzie jest Romanowski? Lokal w Budapeszcie "wyczyszczony"
Aleksandra Sapeta
imageTitle
"Walka roku". Był dwukrotnie liczony, potem nastąpił niespodziewany zwrot
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło na trasie S2
Dachowanie na S2, części auta uszkodziły trzy inne samochody
WARSZAWA
Służby w porcie Granadilla na Teneryfie
Weszli na statek, jest raport. "Nie wykryto gryzoni"
Świat
Zbigniew Ziobro
"Może to rzeczywiście tylko miejsce przesiadki"
Kuba Koprzywa
Przymrozki
Temperatura znów spadnie poniżej zera. Są alarmy
METEO
imageTitle
Aleksandra Kałucka najszybsza w kwalifikacjach w Wujiang
EUROSPORT
Niedźwiedź na posesji
Oko w oko z niedźwiedziem w garażu. Ekspert: sukces reprodukcyjny ma swoją cenę
Rzeszów
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Banki kontra kryptowaluty. Przełomowa ustawa w USA coraz bliżej
BIZNES
imageTitle
Messi pobił kolejny rekord. Tłumy na sprawdzianie przed mundialem
Najnowsze
Pożar na Lubelszczyźnie wykorzystywany jest do siania teorii spiskowej o "czyszczeniu terenu" pod rzekome działania wojsk NATO
"Operacja czyszczenia terenu". Pożar w puszczy paliwem dla narracji Kremla
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Przewidywane składy na El Clasico. Co z Lewandowskim?
EUROSPORT
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica