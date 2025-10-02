Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sikorski: powiem brutalnie, nie mam zakładników na wymianę

02 0920 gda sikorski-0001
Sikorski: nie mam zakładników na wymianę
Źródło: TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski był pytany o sprawę polskich wolontariuszy zatrzymanych przez służby izraelskie w drodze do Gazy. Stwierdził, że Polska "pomaga obywatelom w tarapatach", ale podkreślił, że MSZ odradza podróżowanie w niebezpieczne rejony świata. - Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać rekomendacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nie mam zakładników na wymianę - oświadczył, mając na myśli jednak inne kraje.

W czwartek rano organizatorzy flotylli Sumud poinformowali, że wszystkie statki, którymi płynęli Polacy, zostały zatrzymane przez siły izraelskie. W polskiej delegacji są: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę". Według informacji z rana do Gazy zmierza dalej 29 jednostek, którym udało się uniknąć przechwycenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wszystkie statki z Polakami zatrzymane. Nowy komunikat MSZ

Wszystkie statki z Polakami zatrzymane. Nowy komunikat MSZ

Świat
Polacy "porwani". "Byli przygotowani na różne scenariusze"

Polacy "porwani". "Byli przygotowani na różne scenariusze"

Świat

Sikorski: jedziecie na własną odpowiedzialność

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Są takie kraje, jak Iran, Białoruś, Rosja, które po prostu biorą obywateli państw zachodnich za zakładników - powiedział w czwartek przed południem na konferencji prasowej w Gdańsku szef MSZ Radosław Sikorski.

- I powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę, jedziecie na własną odpowiedzialność - oświadczył.

Ponownie zaapelował, by "nie jeździć w rejony niebezpieczne".

Flotylla Sumud: okręty Izraela użyły przeciwko nam armatek wodnych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Flotylla Sumud: okręty Izraela użyły przeciwko nam armatek wodnych

Świat

Sikorski dodał, że kolejną kwestią jest "zbyt duża łatwość w uzyskiwaniu polskiej bandery dla niektórych małych jednostek", za co obwinił poprzedni rząd. Jak przekazał w TVN24 Rafał Piotrowski, rzecznik Global Movement To Gaza Poland, w sumie pod polską banderą do Gazy płynęło około dziewięciu jednostek.

- Oczywiście służba konsularna ratuje i pomaga Polakom w tarapatach - zapewnił szef polskiej dyplomacji, podkreślając jednocześnie, że "immunitety poselskie obowiązują tylko w kraju". - Jesteśmy, jako centrum operacyjne, służba konsularna, w kontakcie - powiedział Sikorski.

"Rozpaczliwa potrzeba pomocy", ale organizacja musi się wycofać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rozpaczliwa potrzeba pomocy", ale organizacja musi się wycofać

Świat

Sikorski o pokrywaniu kosztów ewakuacji

Radosław Sikorski odniósł się także do wypowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który w Polsat News - komentując obecność posła KO Franciszka Sterczewskiego na pokładzie jednego ze statków międzynarodowej flotylli zmierzającej do Strefy Gazy - zwrócił uwagę, że "Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawsze informuje o krajach, w których Polacy nie powinni się pojawiać, jeśli jest to dla nich niebezpieczne".

- Rzeczywiście jest to problem, bo wielu Polaków nie słucha tych komunikatów. Dlatego warto się zastanowić, czy nie obciążać kosztami takich osób, które muszą być ewakuowane przez nasze służby dyplomatyczne z krajów objętych konfliktem - stwierdził Leśkiewicz.

- Dziękuję za wypowiedź rzecznika pana prezydenta. Rozumiem, że oznacza to życzliwość, gdyby powstał projekt ustawy, który w sytuacjach, gdy nasi obywatele łamią te zakazy (MSZ - red.), mogliby być obciążani kosztami ewentualnych ewakuacji - powiedział Sikorski.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychStrefa GazyIzrael
Czytaj także:
Pilne
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
METEO
Z mieszkania zniknął sejf
Ukradli sejf z mieszkania. W środku było 250 tysięcy dolarów
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Sewerynówce (woj. lubelskie)
Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu
Lublin
Nietypowa interwencja na cmentarzu w Jarocinie
Usłyszeli dźwięk dzwonka zza jednego z grobów
Poznań
Karol Nawrocki
O czym Nawrocki "może rozmawiać"? Pytanie o związki partnerskie i odpowiedź
Polska
Zrzuty ekranu z filmiku ukazującego uśmiercanie ryby
Uśmiercała karpie cięciem rdzenia. W sądzie wyjaśnia, że to "lepsze niż ogłuszanie"
Kraków
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
WARSZAWA
Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Zabójstwo proboszcza. Podejrzany 52-latek był poczytalny
Wrocław
Pożar mieszkania w Koszalinie
Pożar bloku w Koszalinie. Jedna z poszkodowanych osób nie żyje
Szczecin
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
Tutaj ceny mieszkań spadły
BIZNES
imageTitle
Tysiące jej zdjęć w telefonie prześladowcy. "Ktoś wpełzł do mojego życia"
EUROSPORT
Tragiczny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje 36-latek
Zderzył się z sarną i wyrzuciło go z samochodu. Zginął
Łódź
25 min
0210_kac_prohibicja
"Naprawdę osiem godzin bez możliwości kupienia alkoholu w sklepie to dla państwa kara?"
TVN24+ Originals
Przebodźcowanie
Przebodźcowanie to dziś norma, nie wyjątek. Co nam robi?
Zdrowie
Port w Szczecinie
Tusk: mamy incydent w pobliżu portu w Szczecinie
Polska
Donald Tusk i Victor Orban
Konferencja prasowa Tuska. Nagle pojawił się Orban
Świat
Chan Junis, Strefa Gazy. Palestyńczycy głodują i umierają
Ponad pół miliona głodujących, Czerwony Krzyż wstrzymuje działalność
Świat
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
Polska
antybiotyki letarstwa kapsulki shutterstock_1490621177
Antybiotykooporność. "Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się już w momencie odkrycia penicyliny"
Zdrowie
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Pracownik szkół robił zdjęcia dowodów i kupował telefony. Zarobił blisko milion złotych
Łódź
imageTitle
Szok u Polki po złotym medalu
EUROSPORT
Co wydarzyło się w hotelu?
Tajemnicza śmierć młodych ludzi w hotelowym pokoju
Poznań
imageTitle
Nagle poczuł się źle. Nie żyje legenda sportowej fotografii
EUROSPORT
Jacek Wójcik nie żyje
Jacek Wójcik nie żyje. Uczestnik znanego programu miał 55 lat
Kultura i styl
imageTitle
Świątek samokrytyczna i bez wymówek
EUROSPORT
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
WARSZAWA
imageTitle
Ogłoszono nazwisko nowego selekcjonera polskich hokeistów
EUROSPORT
shutterstock_1463547899
Mają pracować bez wynagrodzenia. "Prawdopodobnie wystąpią pewne problemy kadrowe"
BIZNES
Donald Tusk
"Trzęsienie ziemi" w SOP? Tusk zabiera głos
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica