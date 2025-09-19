Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mroczek: Priorytetem jest istniejący zasób schronów. Szef MSWiA polecił raportowanie co kilka dni

Czesław Mroczek
Mroczek o schronach w Polsce
Źródło: TVN24
Jeżeli chodzi o istniejący zasób schronów, to on jest priorytetem. Poprzez dostosowanie istniejących obiektów możemy szybko mieć zasób liczony w tysiącach - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek mówił w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, że "podejmowane są w sposób zmasowany działania związane ze zwiększeniem zasobu, jeżeli chodzi o schrony, miejsca ukrycia i doraźne miejsca schronienia". Został zapytany, co z rozporządzeniem, które ma być uzupełnieniem i pozwala na powstawanie nowych schronów. - Jeżeli chodzi o proces przygotowania wszystkich tych obiektów ochronnych, to on trwa, rozporządzenie jest w końcowym etapie uzgodnień i to jest kwestia najbliższych tygodni, być może szybciej jeszcze ono wejdzie w życie - powiedział.

Pół roku temu alarmowaliśmy, że jest źle. Niewiele się zmieniło
Dowiedz się więcej:

Pół roku temu alarmowaliśmy, że jest źle. Niewiele się zmieniło

Łódź

Mroczek przypomniał, że rok temu wprowadzono ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, która - jak ocenił - "dała narzędzia do skutecznego działania, a jednocześnie i co najważniejsze, po raz pierwszy po dziewięćdziesiątym roku w Polsce zbudowaliśmy dobry system finansowania". - Jesteśmy bardzo zaawansowani w przeglądzie istniejących w Polsce obiektów - schronów, ale przede wszystkim miejsc ukrycia - przekonywał.

Pytany, jakie wnioski płyną z tego przeglądu, powiedział, że "samorządy zgłosiły ponad cztery tysiące i cały czas zgłaszają kolejne obiekty do tego przeglądu". - W związku z tym już w tej chwili, nie czekając na wykonanie tych inwestycji za te pieniądze, mamy już zasób w całej Polsce, który po prostu służy ochronie ludności - dodał.

Prawie cztery tysiące kontroli i ani jednego pełnoprawnego schronu
Dowiedz się więcej:

Prawie cztery tysiące kontroli i ani jednego pełnoprawnego schronu

Łódź

- Często te obiekty wymagają programu naprawczego, który będzie realizowany w najbliższych tygodniach i miesiącach, bo samorządy otrzymały pieniądze na ten cel, więc mamy już zasób na tę chwilę, on nie jest doskonały, nie spełnia jeszcze wszystkich norm, które określone są w tym rozporządzeniu, ale już służy ochronie - mówił.

"Minister Kierwiński polecił raportowanie"

- Z czterech tysięcy zgłoszonych obiektów na tę chwilę, Straż Pożarna dokonała przeglądu już ponad dwóch tysięcy i tak pięćdziesiąt procent z nich nadaje się już do takiego udostępnienia przy niewielkich poprawkach. Inne wymagają dużego programu - kontynuował wiceminister.

- Jeżeli chodzi o ten zasób istniejący, to on jest priorytetem, bo tu efekt może być najszybszy, to znaczy poprzez dostosowanie tych obiektów istniejących możemy szybko mieć ten zasób liczony w tysiącach - dodał.

- Minister Kierwiński polecił raportowanie w tej sprawie wręcz co kilka dni - przekazał.

Dr Dariusz Marczyński, doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. doradztwa strategicznego w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej mówił kilka dni temu, że "na 3971 obiektów zgłoszonych przez samorządy jako miejsca przeznaczone do schronienia się ludności na wypadek zagrożenia, tylko w stosunku do 947 z nich stwierdzono, że dają one szansę bycia uznanym za schrony". - Przy czym żaden obiekt nie spełnia wszystkich funkcji - dodał. Wskazał przy tym, że jest to stan na 5 września 2025 roku.

Mroczek: to wiedział prezydent

Czesław Mroczek odniósł się w "Jeden na jeden" także do dyskusji dotyczącej tego, co spadło na dom w Wyrykach, kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną i przepływu informacji w tej sprawie. Środowisko prezydenta Karola Nawrockiego utrzymuje, że nie otrzymało pełnej informacji na temat zdarzenia.

Wiceszef MSWiA ocenił, że komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego z wtorku w reakcji na doniesienia "Rzeczpospolitej", że dom został uszkodzony przez rakietę wystrzeloną z polskiego F-16, a nie przez szczątki spadającego drona, "przerwał zgodne współdziałanie prezydenta i rządu, podobny pogląd z punktu widzenia tego ataku dronowego". - I to mnie bardzo dziwi - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
WYRYKI UDERZENIE DRONA
Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie
Tomasz Siemoniak
"Wszystko na to wskazuje". Siemoniak o tym, co spadło na dom w Wyrykach
18 0730 piasek gosc-0007
Przydacz: notatka w sprawie domu w Wyrykach była, ale nie zawierała jednoznacznych stwierdzeń

Podkreślił, że "jeżeli chodzi o przebieg akcji przeciwdziałania atakowi dronowemu, to w tej sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratury i wszyscy - minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych, MSZ i wszyscy ci, którzy uczestniczą w posiedzeniach Komitetu (Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa - red.) oczywiście mają niepełną informację z tego punktu widzenia, że nie zakończyło się jeszcze śledztwo w tej sprawie".

- Ale to, co wiedział minister obrony narodowej czy minister spraw wewnętrznych (i administracji), wiedział również prezydent - powiedział Mroczek.

Pytany, jak w takim razie interpretować postawę Pałacu Prezydenckiego, ocenił, że "komunikat miał duże oddziaływanie polityczne". Dodał, że "powrócił ten spór polityczny".

OGLĄDAJ: Czesław Mroczek
Czesław Mroczek

Czesław Mroczek

Czesław Mroczek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
MSWiA
Czytaj także:
imageTitle
Niewiadoma-Phinney i zdolni juniorzy. Polacy powalczą w mistrzostwach świata
EUROSPORT
lagos x
Ludzie wyskakiwali z okien płonącego biurowca. "To było straszne"
Świat
Trzy dziewczynki zaginęły w stanie Waszyngton
Zabójstwo trzech dziewczynek. Po miesiącach poszukiwań byłego żołnierza odnaleziono ciało
Świat
Marsz "Zjednocz Królestwo" w Londynie
Polityka "na skraju ery ekstremalnej przemocy", Musk "przekracza czerwoną linię"
Świat
Kuba_Jankowski_1_e8a44a73d7
Polak obejmie stery w IKEA
BIZNES
Osuwisko
"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
METEO
imageTitle
Nikt nie zrobił tego szybciej. Kosmiczny wyczyn Haalanda
EUROSPORT
Dariusz Walichnowski
Będzie zmiana na stanowisku komendanta stołecznej policji
WARSZAWA
Łoś został nagrany, kiedy przekraczał granicę
"Jest znanym recydywistą i już nie raz nielegalnie przekraczał granicę"
Olsztyn
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria Wojskowa: znaleźliśmy szczątki rakiety, najprawdopodobniej polskiej
Lublin
pap_20250814_0OF
Izraelski minister o ziemi w Strefie Gazy. "Musimy się dzielić"
Świat
Złota polska jesień
Kiedy powitamy jesień
METEO
Premier Kanady Mark Carney, jego żona Diana Fox, prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum i jej mąż Jesus Maria Tarriba (od lewej do prawej)
Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę w obliczu wojny handlowej Trumpa
BIZNES
imageTitle
Hiszpanie chłodno o Lewandowskim. "Szary"
EUROSPORT
Mężczyzna najbliższe miesiące spędzi za kratami
Uwierzyła oszustowi i wzięła kredyt. Gdy miała już pieniądze, coś ją tknęło
Poznań
Norweski myśliwiec F-35
"Nie ujawniamy więcej szczegółów o kontyngencie, jaki trafi do Polski"
Świat
Sagrada Familia
Sagrada Familia niemal ukończona. Zaproszono już papieża
Świat
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Radni przeciw nocnej prohibicji. "To tak, jakby bronić trucizny, która powoli zabija"
WARSZAWA
imageTitle
Łzy tuż przed meczem. Osobisty dramat legendy Brazylii
EUROSPORT
Pożar sklepu meblowego Hajnówka (Podlaskie)
Pożar sklepu meblowego. Nad miastem kłęby dymu
Białystok
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe rekordy na amerykańskiej giełdzie
BIZNES
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
METEO
Palestyńczycy uciekający z północnej części Gazy (16.09.2025)
"Nie mogliśmy się zatrzymać"
Świat
Badanie techniczne ma być fotografowane
Od dziś rosną opłaty za badania techniczne auta
BIZNES
Piaseczno. Policja zatrzymała motocyklistę
Tablicę rejestracyjną kupił, kierował motocyklem mimo sądowego zakazu 
WARSZAWA
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kolejne losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
BIZNES
imageTitle
Bukowiecka po finale. "Jest mały smutek"
EUROSPORT
imageTitle
Świątek zagra o półfinał. O której godzinie mecz?
EUROSPORT
imageTitle
Legenda walczy z rakiem. "Jak w finale Wimbledonu"
EUROSPORT
Rezerwat Ujście Nogatu
Fale zniszczą gniazda i zatopią pisklęta. W wodzie będą się dusiły ryby
Tomasz Słomczyński

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica