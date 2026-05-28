Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował nieprawomocnie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Jego obrońca mecens Bartosz Lewandowski skierował zażalenie na tę decyzję.
Posiedzenie, na którym zażalenie ma być rozpatrzone, było pierwotnie zaplanowane na 8 września. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek informowała wtedy, że sędziowie wylosowani do składu rozpoznającego tę sprawę od czerwca do września będą korzystali z urlopów wypoczynkowych.
W wydanym w czwartek komunikacie Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, o zmianie terminu posiedzenia na 1 lipca. Jako powód wskazano zmianę terminów tych urlopów.
"Ponadto wyznaczono dwa dodatkowe terminy posiedzeń na 3 i 6 lipca 2026 roku" - czytamy w komunikacie
