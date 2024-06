Jeśli komuś poważnie zależy na rozwiązaniu jakiegoś problemu, to uzgadnia go z partnerami koalicyjnymi - mówił w "Tak jest" Marek Sawicki (PSL), odnosząc się do środowej różnicy zdań w koalicji rządowej dotyczącej związków partnerskich. - Najwyższy czas, żeby nie komunikować ani sukcesów, ani porażek, bez uzgodnień - stwierdziła Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.