Polska Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach. Czego będzie więcej, czego mniej

Katarzyna Szulc o tym, jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W nowym roku szkolnym, który potrwa do 27 czerwca, uczniów czeka wiele zmian. "Reforma 26. Kompas Jutra", nowe podręczniki i przedmioty czy zakaz korzystania z telefonów komórkowych to nie wszystko. We wtorek zaczynają też obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zmiany obejmą ponad 6,8 miliona uczniów i niemal 36 tysięcy placówek w kraju. Na czym polegają?

Co się zmieni w szkolnych stołówkach?

Od września uczniowie na szkolnych stołówkach mogą się spodziewać więcej warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego w codziennych posiłkach. Co najmniej raz w tygodniu w ramach obiadu ma być serwowana potrawa w całości roślinna, przygotowana na bazie nasion roślin strączkowych, a co najmniej dwa razy w tygodniu zupy muszą być przygotowywane na bazie wywarów warzywnych. W dni, w które oferowana jest ryba lub mięso, obowiązkowo ma być dostępna też roślinna alternatywa dla osób wybierających dietę bezmięsną.

Zatem w typowym tygodniu szkolnym uczniowie mogą spodziewać się co najmniej jednego obiadu w pełni roślinnego, dwóch dni z obiadem na bazie świeżego mięsa (z zapewnieniem opcji roślinnej dla chętnych), jednego dnia z daniem rybnym (z zapewnieniem roślinnej alternatywy) i jednego dnia, w którym szkoła może dowolnie zdecydować się na obiad roślinny, mączny lub rybny. W codziennej diecie zwiększony zostanie również udział produktów pełnoziarnistych oraz tłuszczów roślinnych, a w napojach przygotowywanych na miejscu ma być mniej cukrów.

W szkołach promowane mają być zasady diety planetarnej, która polega na większym udziale produktów roślinnych, takich jak warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy nasiona roślin strączkowych. Celem zmian jest promowanie zdrowych wzorców żywienia i ograniczenie nadmiernego spożycia cukru, soli i tłuszczu.

Jakie zmiany w szkolnych sklepikach?

Od września zmiany czekają też sklepiki szkolne. Nowe przepisy zmniejszają między innymi dopuszczalne limity soli i cukru w sprzedawanej w szkołach żywności. Dzieci nie kupią już więc w sklepiku słodzonych napojów, słodyczy (batoników, cukierków, drożdżówek) ani słonych przekąsek, jak chipsy czy paluszki.

W sklepikach będzie mogło być zaś sprzedawane m.in. pieczywo, kanapki, sałatki, mleko i produkty mleczne, produkty zbożowe, warzywa i owoce, także suszone, soki owocowe i warzywne, przeciery, koktajle, woda, bezcukrowe gumy do życia czy czekolada gorzka o zawartości min. 70 proc. masy kakaowej. W sklepikach dopuszczona zostanie też sprzedaż napojów roślinnych oraz roślinnych alternatyw produktów mlecznych, pod warunkiem że będą one wzbogacone w wapń i witaminę B12.