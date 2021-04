"Chcieliby mieć takiego alternatywnego Zbigniewa Ziobrę w Najwyższej Izbie Kontroli"

Raport NIK nie jest świętością. Jest to stanowisko kontrolerów, z którym również można polemizować - powiedział w "Kropce nad i" wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Solidarna Polska, klub PiS). Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela (Nowa Lewica) ocenił, że "klika pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego próbuje wykończyć Mariana Banasia". Goście "Kropki nad i" dyskutowali o zapowiadanym raporcie Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów kopertowych i sytuacji wokół syna Mariana Banasia - prezesa Izby.

Banaś wydał oświadczenie, w którym ocenił, że "działania operacyjne CBA" wobec jego syna "nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim jest opublikowanie wczoraj przez media fragmentów wyników kontroli". Porównał też dzisiejsze rządy do "czasów bolszewickich", "stanu wojennego" i "państwa policyjnego". Zapowiedział także publikację pełnego raportu na 18 maja.

Wiceszef MS: Raport NIK też nie jest świętością. Można z nim polemizować

Jak mówił Kaleta, "na razie mówimy o publikacjach prasowych, poczekajmy na pełny raport w tej sprawie". - Będziemy się zapoznawać z nim i będziemy komentować, kiedy będzie znany - zapewnił. - Natomiast raport NIK też nie jest świętością. Jest to stanowisko kontrolerów, z którym również można polemizować - ocenił. Zaznaczył przy tym, że "dzisiaj nie ma materiału, który można skomentować i można rzeczowo z nim polemizować".

Odnosząc się do oświadczenia Banasia, uznał, że to "emocjonalna wypowiedź prezesa NIK". - Widać pewne rozgoryczenie w słowach pana Mariana Banasia - powiedział Kaleta.

Trela: chcieliby mieć alternatywnego Ziobrę w Najwyższej Izbie Kontroli

Zdaniem Treli "nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że klika pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego próbuje wykończyć pana Mariana Banasia, próbuje zastraszyć jego, jego najbliższa rodzinę, dzieci". - Bo najlepiej chcieliby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Marian Banaś podał się do dymisji i chcieliby mieć takiego alternatywnego Zbigniewa Ziobrę w Najwyższej Izbie Kontroli, żeby żadna kontrola nie ujrzała światła dziennego - mówił poseł Lewicy.

Według niego, jeśli Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowości przy organizacji wyborów, "to znaczy, że ma na to dowody". - I te dowody państwa bolą - powiedział, zwracając się do wiceministra Kalety.