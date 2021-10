Projekt ustawy "Stop LGBT". Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski komentuje

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, określanego przez jego autorów jako "Stop LGBT". Do tej kwestii odniósł się w "Jeden na jeden" wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski (PiS). Jak ocenił, "niewątpliwie LGBT jest to ideologia podyktowana jakąś kolejną mutacją marksizmu, próbą konfliktowania na pewnym gruncie". - Marksizm w czystej postaci to była walka klas, nazizm to była walka ras, a tutaj mamy walkę na tle seksualnym - stwierdził.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, określanego przez jego autorów jako "Stop LGBT". Zakłada on między innymi zakaz organizacji parad równości. Uzasadnienie przedstawił pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w tej sprawie Krzysztof Grzegorz Kasprzak z Fundacji "Życie i Rodzina". Po jego wystąpieniu prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że było to "najbardziej obrzydliwe wystąpienie", jakie w ciągu ostatnich lat swojej obecności w izbie usłyszał. Głosowanie nad projektem odbędzie się w piątek po południu.

Posłowie opozycji odwrócili się tyłem, kiedy przemawiał przedstawiciel projektodawców ustawy "Stop LGBT" PAP/Paweł Supernak

O tej kwestii w "Jeden na jeden" w TVN24 mówił wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski (PiS).

Rzymkowski: LGBT to ideologia próbująca budować nowego człowieka

Jak ocenił Rzymkowski, "niewątpliwie LGBT jest to ideologia podyktowana jakąś kolejną mutacją marksizmu, próbą konfliktowania na pewnym gruncie". - Marksizm w czystej postaci to była walka klas, nazizm to była walka ras, a tutaj mamy walkę na tle seksualnym. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości - powiedział.

Dodał, że "to jest ewidentnie podyktowane nauką". - Wystarczy poczytać te biuletynki, broszurki, żeby znaleźć pewne rzeczy wspólne z założeniami marksizmu czy też innych mutacji - mówił wiceminister edukacji i nauki.

- LGBT traktuję jako ideologię. Nie chciałbym nikogo zrównywać z ideologią - dodał. Poproszony o wskazanie jej elementów, gość TVN24 odparł: - Tak jak każda ideologia postmarksistowska próbuje zbudować nowego człowieka na gruntach dzisiejszych społecznych relacji.

- Nowego człowieka w kontrze do tego człowieka, który do tej pory funkcjonował w ramach rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, ojcostwa - sprecyzował swoją wypowiedź wiceminister edukacji i nauki.

"Ideologia podyktowana mutacją marksizmu". Rzymkowski o osobach nieheteronormatywnych TVN24

Rzymkowski: nie można katalogować osób, ale trzeba skatalogować czyny

Pytany o swój stosunek do projektu ustawy, Rzymkowski odparł, że będzie za dalszym jej procedowaniem. - Jestem generalnie co do zasady za zgromadzeniami, ale widzę też granicę wolności. Uważam, że należy podyskutować nad tym, gdzie te granice wolności są - dodał.

Dopytywany, wskazał, że "to nie chodzi o to, kto nie może [demonstrować - przyp. red.], ale jakie czyny na demonstracjach w przestrzeni publicznej są zabronione". - Należałoby ją [ustawę - przyp. red.] dalej procedować w takim kierunku. Jeżeli w takim kierunku ona nie pójdzie, to znaczy, że jej nie powinno być - dodał.

Jak ocenił wiceminister edukacji i nauki, "nie można katalogować osób, ale trzeba skatalogować czyny, których nie można się dopuszczać w przestrzeni publicznej".

Rzymkowski: nie można katalogować osób, ale trzeba skatalogować czyny TVN24

Wiceminister edukacji o liczbie szkół na nauczaniu zdalnym lub hybrydowym

Tomasz Rzymkowski w TVN24 odniósł się też do sytuacji pandemicznej w kontekście pracy szkół. Jak przekazał, na nauczaniu zdalnym jest w tej chwili 90 szkół, a ponad półtora tysiąca działa w trybie hybrydowym.

- Mamy wzrost, widać go, ale na tle ponad 14 tysięcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych to nie jest kwota, która zatrważa. Widzimy zawsze, że w piątek na pewno będzie rekord, jeśli chodzi o liczbę szkół zamkniętych, ale daję słowo, że w poniedziałek będzie więcej szkół i oddziałów czynnych - zapewniał.

Wiceminister edukacji i nauki mówił też, że "jeśli chodzi o szczepienia nauczycieli, to są trzecią grupą zawodową za farmaceutami i pracownikami służby zdrowia, którzy bardzo karnie i w wysokim stopniu, ponad 80 procent, się zaszczepili". Dodał, że tak samo ma się sytuacja z personelem szkolnym. - To są osoby świadome kontaktu z dziećmi - podkreślał.

Rzymkowski: nie byłem orędownikiem centralizacji sądownictwa

Rzymkowski w "Jeden na jeden" odniósł się też do sporu o Izbę Dyscyplinarną SN, której zawieszenie nakazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polskie władze nie zastosowały się do wyroku TSUE, co w konsekwencji przełożyło się na nałożenie przez Trybunał Sprawiedliwości UE na Polskę kary finansowej w wysokości miliona euro dziennie.

Poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że kara TSUE to "złośliwość podyktowana czystą polityką". - Jeśli patrzymy na rekordowe kary, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości - stwierdził Rzymkowski. Jak dodał, "Polska najbardziej stawia się tendencjom, które są w tej chwili w Unii Europejskiej".

Odnosząc się do sądownictwa dyscyplinarnego, gość "Jeden na jeden" wskazał, że "w Polsce zawsze ono funkcjonowało, tylko było rozproszone". - Dziś mamy to scentralizowane i niestety to nie działa. Mówię to jako prawnik i obserwator funkcjonowania - komentował. - Ja na pewno nie będę bronił tego pomysłu i nie ukrywam, że nie byłem orędownikiem centralizacji sądownictwa - dodał wiceminister edukacji i nauki.

Rzymkowski: nie byłem orędownikiem centralizacji sądownictwa TVN24

