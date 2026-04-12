Polska Premier Donald Tusk z wizytą w Azji

Tusk: wbrew wielu czynnikom Polska stała się liderem nie tylko europejskim, ale także światowym

Szef polskiego rządu wraz z polską delegacją, w skład której wchodzi między innymi minister finansów Andrzej Domański i szef KPRM Jan Grabiec, zmierzał w nocy z soboty na niedzielę do Korei Południowej.

W trakcie przerwy technicznej w Duszanbe polską delegację przyjął wicepremier Republiki Tadżykistanu Usmonali Usmonzoda, pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych Farruch Hamralizoda, a także wiceprezydent Tadżykistanu Bachtier Szarifi.

Rozmowy delegacji dotyczyły między innymi kwestii bezpieczeństwa regionu i rozwoju Tadżykistanu.

W niedzielę szef polskiego rządu rozpocznie oficjalną wizytę w Seulu. Spotka się z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem, premierem Kim Min-seokiem oraz przedstawicielami koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych. Po wizycie w Korei Płd. premier odwiedzi Japonię, gdzie przeprowadzi rozmowę z premier Sanae Takaichi. Wizyta premiera potrwa do środy.

