Premier apeluje: spór z Komisją Europejską musi zostać zakończony

Wcześniej, 20 grudnia, premier na konferencji w swojej kancelarii ocenił, że wymiar sprawiedliwości w naszym kraju jest "kulą u nogi gospodarki polskiej, jak również całego systemu społecznego". - Dzisiaj tenże wymiar sprawiedliwości jest blokadą do uzyskania środków unijnych. I ja tę blokadę chcę usunąć z naszej drogi - mówił.

Zamieszanie wokół projektu PiS w sprawie zmian w sądownictwie

Dwa dni po złożeniu projektu prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Zaapelował jednocześnie o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Krytyczne uwagi do tego projektu zgłosił też między innymi Sąd Najwyższy we wniesionej do Sejmu opinii, pod którą podpisała się pierwsza prezes tego sądu Małgorzata Manowska.