MAZOWSZE Wielki pożar lasu pod Warszawą. Co warto wiedzieć Adam Styczek |

Nadbryg. Sławomir Sierpatowski o akcji gaśniczej

1. Pożar lasów w powiatach wołomińskim i mińskim

Pożar wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim w czwartek. Szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Ogień objął zarówno lasy prywatne, jak i państwowe trzech nadleśnictw: Drewnicy, Łochowa oraz Mińska.

Pożar zagraża okolicznym miejscowościom, w tym małym wsiom w gminach Poświętne i Stanisławów. Na miejscu pracują zastępy z kilku powiatów mazowieckich. Sytuacja jest szczególnie groźna ze względu na bliskość zabudowań i dróg.

Pożar wybuchł w okolicy Międzylesia (powiat wołomiński) i rozprzestrzenił się w kierunki Stanisławowa (powiat miński) Źródło zdjęcia: Google Maps

2. Tak rozprzestrzenia się pożar na Mazowszu

Pożar zgłoszono w czwartek przed godziną 14. Największe nasilenie nastąpiło wieczorem. Około godziny 20 sytuacja była już bardzo dynamiczna, a akcja gaśnicza trwała intensywnie cały wieczór i w nocy.

Początkowo paliło się około pięciu hektarów lasu. Wieczorem przedstawiciele służb szacowali pożar na około 30 hektarów. Przed północą poinformowano, że ogień objął już ponad 100 hektarów prywatnych i państwowych lasów w powiecie wołomińskim. Strażacy podkreślają, że teren jest trudny do precyzyjnej oceny.

- Szacujemy, że teren naszych działań to około 300 hektarów. To tereny leśne, nieużytki i trzcinowiska - powiedział reporterce TVN24 w piątek rano nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej. - W akcji uczestniczy 225 pojazdów, ponad 800 ratowników PSP i OSP. Dojechali żołnierze WOT w sile 100 żołnierzy. Będą pomagali ratownikom - dodał strażak.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Wojciech Gralec mówił w piątek rano w TVN24, że nie ma potwierdzenia, aby doszło do zatrzymania rozwoju obwodu pożaru.

3. Charakter pożaru

Początkowo był to dynamiczny pożar wierzchołkowy, w którym ogień przenosił się z wierzchołków drzew. Silny wiatr w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Pożar z czasem przerodził się w przyziemny i przeszedł z lasów prywatnych na państwowe.

Około północy strażacy informowali, że intensywność pożaru spadła. W nocy działania służb polegały między innymi na zabezpieczeniu pogorzeliska w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się pożaru ściółki, a także prewencyjnej wycince drzew w sąsiedztwie DK50, która biegnie w odległości około kilometra od granicy pożaru.

4. Akcja gaśnicza na Mazowszu, kto bierze udział

St. kpt. Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnił, że w działaniach uczestniczą też kompanie gaśnicze z okolicznych powiatów, ale także ościennych województw.

Na miejscu był komendant wojewódzki PSP oraz zastępca komendanta głównego. Powstał sztab dowodzenia.

W czwartek w akcji brały udział dwa samoloty gaśnicze Dromader z lotniska Bemowo oraz cztery maszyny Lasów Państwowych. Wsparcie zapewniał również policyjne śmigłowwiec Black Hawk. Na płonący las woda zrzucana była z powietrza. Nocą przerwano działania z powietrza. W piątek rano Black Hawk wrócił na miejsce pozaru.

Akcja gaśnicza należy do jednej z największych w ostatnim czasie w regionie mazowieckim.

Pożar pod Warszawą. Działania w piątek

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek przekazał w czwartek, że zmienność sytuacji jest ogromna i na piątek przygotowywane są kolejne śmigłowce z policji i Lasów Państwowych, gotowe do ewentualnego dogaszania. - Trzeba będzie znowu metr po metrze cały ten teren pożaru zweryfikować i dogasić wszystkie zarzewia - wyjaśnił.

W obrazowaniu terenu pożar ma pomóc wojskowy dron.

5. Ewakuacja w związku z pożarem na Mazowszu

W czwartek zdecydowano i przeprowadzono ewakuację mieszkańców wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim. Rozdawano maski chroniące przed dymem. Część osób ewakuowano prewencyjnie z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się ognia.

Mieszkańcy zostali przewiezieni do szkoły podstawowej w Stanisławowie Źródło: TVN24

Szef stołecznej policji mł. insp. Krzysztof Ogroński przekazał, że do tej pory ewakuowano 42 osoby z 20 budynków. Większość rozjechała się do rodzin. Sześć osób zostało tymczasowo zakwaterowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie. Zapewniono im nocleg, posiłki i niezbędny ekwipunek.

Zablokowana została droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów - Łochów. Zamknięcie wprowadzono ze względu na bezpieczeństwo i koncentrację sił gaśniczych na drodze. Kierowców prosi się o omijanie całego rejonu Międzylesia.

6. Co jest przyczyną pożaru lasów na Mazowszu?

Na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Jak oznajmił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Sławomir Sierpatowski, nie ma też żadnych informacji o poszkodowanych.

Strażacy i nadleśniczy nie wykluczają podpalenia. Nadleśniczy Piotr Serafin zaznaczył, że trzy dni wcześniej spaliło się już około hektara lasu w okolicy, a w niedzielę wystąpiły mniejsze pożary. Służby zapowiedziały dokładne sprawdzenie okoliczności zapalenia. Podkreślano też, że sucha ściółka i brak opadów znacząco zwiększały ryzyko.