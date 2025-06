Poważny zarzut do Probierza. "Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć"

Sytuacja jest dynamiczna, wręcz galopująca.

Majewski: znam Michała, ostry jest, niechętnie zmienia zdanie

Mówi Majewski: - Jeżeli między trenerem a zawodnikiem powstanie konflikt i ten konflikt nie zostanie zakończony, zaczynają się ogromne kłopoty. I tak się stało. Znam Michała, był moim zawodnikiem, ostry jest, niechętnie zmienia zdanie, co sprawy na pewno nie ułatwiło. A odebranie kapitańskiej opaski to sprawa bardzo poważna.

Dobrze, że Probierz selekcjonerem już nie będzie? - Na pewno każdy oczekiwał czegoś więcej. Czy trener zrobił coś dobrego w tej reprezentacji? Trzeba patrzeć indywidualnie, jaki pułap osiągnęli poszczególni zawodnicy, bo patrzenie tylko na wyniki... Błąd może popełnić każdy. Ja patrzę na to, jacy zawodnicy wchodzą do drużyny, młodzi zawodnicy, a jeżeli mają potem w tej drużynie pewne miejsce, to znaczy, że jakąś pracę trener wykonał. Przegrany mecz to bardzo zła sytuacja, ale to nie jest dla mnie jednoznaczne - nie oznacza, że potępić trzeba wszystko.