Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po Faktach

"Poważny kryzys", "postępująca eskalacja". Miłosz Motyka o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu

|
Karol Nawrocki
Miłosz Motyka: myślę, że zdecydowana większość Polaków czuła ból i stoi po stronie prezydenta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP
Minister energii i polityk PSL Miłosz Motyka uważa, że odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego było decyzją "na rynek wewnętrzny" i dla niego zrozumiałą. - Choć uważam, że dyplomatycznie można było tę sprawę inaczej rozegrać - zastrzegł w "Faktach po Faktach" TVN24.

W piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - za nadanie jednostce wojskowej imienia "bohaterów UPA". Wołodymyr Zełenski odesłał już Order Orła Białego - tak samo, jak jego poprzednicy, którzy otrzymali to samo odznaczenie: Petro Poroszenko, Wiktor Juszczenko i Leonid Kuczma.

- W wymiarze politycznym nie było ostatnio takiego momentu i takiej sytuacji, by wszyscy prezydenci Ukrainy stanęli po jego [Zełenskiego - red.] stronie - zwrócił uwagę w "Faktach po Faktach" TVN24 minister energii i polityk PSL Miłosz Motyka.

Według Motyki decyzja Nawrockiego była ukierunkowana "na rynek wewnętrzny". - Myślę, że tak jak decyzja prezydenta Zełenskiego - dodał.

Motyka: ja decyzję Nawrockiego rozumiem, choć...

Premier Donald Tusk skrytykował decyzję Karola Nawrockiego, podkreślając, że prezydenci Polski i Ukrainy powinni nawiązać dialog. Podobne zdanie wyraził Miłosz Motyka.

- W wymiarze polskim myślę, że zdecydowana większość Polaków czuła ból po tym, jak ta nasza wrażliwość historyczna, prawda historyczna została w ten sposób naruszona. I stoi po stronie prezydenta - ocenił minister, mówiąc nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

Dlaczego nie potępią UPA? "Władze ukraińskie stały się zakładnikami"
Dowiedz się więcej:

Dlaczego nie potępią UPA? "Władze ukraińskie stały się zakładnikami"

Świat

Zdaniem Motyki nie ma sporu politycznego w Polsce, jeśli chodzi o upamiętnienie ofiar Wołynia - ludobójstwa dokonanego na Polakach przez UPA - ale rozgrzane emocje wokół tej sprawy nie służą strategicznemu partnerstwu polsko-ukraińskiemu.

- Ja tę decyzję rozumiem, choć uważam, że dyplomatycznie można było tę sprawę inaczej rozegrać, że potrzebna i warta byłaby w tej sytuacji rozmowa pomiędzy prezydentami. Zabiegi o nią powinny być znacznie bardziej intensywne. I uważam, że ona wiele by zmieniła - oświadczył polityk w programie.

W ocenie Motyki sprawa Orderu Orła Białego to już poważny kryzys i "postępująca eskalacja". - Swoją drogą, myślę, że w 2023, jeszcze w 2024 roku, nikt by takiej decyzji nie podjął, gdyby prezydent Zełenski zrobił to samo - dodał.

OGLĄDAJ: Piekarska rzuca wyzwanie Bochenkowi. "Mam nadzieję, że je podejmie"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
Niektóre arytmie mogą spowodować nagły zgon sercowy
Kładziesz się spać, a nagle serce ci wali? To nie musi być nerwica
Zuzanna Kuffel
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń. Bez polityki
53 min
Loża prasowa
Szokująca decyzja prezydenta. "Chodziło o zastawienie pułapki na Tuska"
Loża prasowa
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiMiłosz MotykaWołodymyr ZełenskiDyplomacjaUkrainaHistoriaII wojna światowa
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
belgia2GettyImages-2282130923
Belgia wali głową w mur. Iran dzielnie się broni
RELACJA
imageTitle
Wimbledon ogłosił wielki powrót. Legenda zagra też w singlu
EUROSPORT
imageTitle
Rekord coraz bliżej. Gole samobójcze zdominowały mundial
EUROSPORT
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Rozwinęła się superkomórka burzowa
METEO
pap_20251219_0JX
Rada Przedsiębiorczości apeluje do władz Polski i Ukrainy
Polska
Burza, noc
Groźna noc we wszystkich województwach
METEO
legia2
Warszawa nie pójdzie spać. Legia obroniła tytuł
EUROSPORT
imageTitle
Dziennikarz "porwany" przez kibiców podczas wejścia na żywo
EUROSPORT
Drzewo przewróciło się i uszkodziło budynek szkoły w miejscowości Banie (woj. zachodniopomorskie)
Wiatr powalił drzewo na szkołę. Skutki niedzielnych burz
METEO
Hiszpania - Arabia Saudyjska
Hiszpania pokazała moc. Ma pierwsze zwycięstwo na mundialu
EUROSPORT
Magdalena Fręch
Ulewa przeszkodziła Fręch. Mecz z Osaką dokończy w poniedziałek
EUROSPORT
imageTitle
Yamal otworzył mundialowe konto. Wyprzedził Messiego
EUROSPORT
Pożar fabryki w Charnowie
"Działamy i w natarciu, i w obronie". Wciąż płonie fabryka na Pomorzu
Trójmiasto
imageTitle
Wystarczyły dwa przełamania. Tiafoe wywalczył tytuł w Halle
EUROSPORT
Donald Tusk
Kłótnia o ordery. Tusk i Bogucki zabrali głos
Polska
J.D. Vance
Trump grozi Iranowi, J.D. Vance obiecuje "nowy rozdział"
Świat
imageTitle
Pogaczar postawił kropkę nad i. Demonstracja mocy przed Tour de France
EUROSPORT
Nad Polską wędruje strefa opadów
To nie koniec ulew. Tu będzie padać nocą i w poniedziałek
METEO
Artur Molęda o Straży Granicznej
Chronią polską część Bałtyku. Polecieliśmy Turboletem na patrol
Najnowsze
imageTitle
Messi krok od historycznego rekordu. Przygotowuje się przy grillu i muzyce
EUROSPORT
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
Keir Starmer ustąpi? Trump twierdzi, że już wie
Świat
Berlin nawiedziła burza z silną ulewą
Przyszła nawałnica, ulice stolicy opustoszały
METEO
"Silnik napędzony wodą". Co to za innowacja
FAŁSZWynaleziono "silnik napędzany wodą". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Historie dzieci, które uciekły z domu
Ucieczka zamiast domu. "Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, gdzie pójść"
Alicja Glinianowicz
imageTitle
Kilkukrotnie przeklął w trakcie wywiadu. Karę popamięta na długo
EUROSPORT
Peter Magyar
Nowy rząd Węgier szykuje kolejną poprawkę konstytucji
Świat
Interwencja policji, ul. Przejezdna Warszawa
Dwa wezwania na policję. "W trakcie obezwładniania stracił przytomność". 37-latek nie żyje
WARSZAWA
imageTitle
Świątek musi uważać. Przed nią kluczowe tygodnie
EUROSPORT
Zalany tunel w Brwinowie
Burza pod Warszawą. W zalanym tunelu utknął wóz strażacki
WARSZAWA
chiny ulica samochody auta shutterstock_2432619543_1
Są za ciężkie na drogi. Nowy problem aut elektrycznych
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica