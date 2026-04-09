Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem

F-16
Baltic Air Policing. Piloci hiszpańscy i włoscy pełnią misję patrolową nad Morzem Bałtyckim (7.02.2024 r.)
Źródło: Reuters Archive
Wieczorem para dyżurna naszych samolotów F-16 dokonała kolejnego w tym tygodniu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Rosyjskie prowokacje testują nasze systemy - poinformował w czwartek wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

O przechwyceniu rosyjskiego samolotu Ił-20 Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek we wpisie na X.

"Wieczorem para dyżurna naszych samolotów F-16 dokonała kolejnego w tym tygodniu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej" - napisał.

"Dzięki stałej gotowości bojowej pilotów, żołnierzy oraz obsługi naziemnej polskie niebo pozostaje bezpieczne. Wojsko Polskie każdego dnia jest gotowe do natychmiastowej reakcji i ochrony przestrzeni powietrznej" - dodał szef MON.

Przechwycenie także dzień wcześniej

W czwartek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - odpowiedzialne m.in. za bieżące monitorowanie przestrzeni powietrznej i reagowanie na incydenty - przekazało, że również w środę rosyjski samolot Il-20 został przechwycony przez polskie myśliwce F-16.

Dowództwo zaznaczyło jednocześnie, że przechwycenia statków powietrznych "nie stanowią demonstracji siły", lecz są jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia realnej kontroli nad przestrzenią powietrzną państwa. "Ich celem jest szybka identyfikacja obiektów, które nie odpowiadają na wezwania służb ruchu lotniczego, poruszają się bez wymaganego planu lotu lub naruszają obowiązujące zasady" – dodano.

W komunikacie DORSZ zaznaczono ponadto, że dzięki procedurze przechwycenia możliwe jest natychmiastowe ustalenie charakteru lotu, ocena potencjalnego zagrożenia oraz - w razie potrzeby - podjęcie działań korygujących, takich jak zmiana kursu czy skierowanie statku powietrznego do lądowania.

"Działania te pozwalają ograniczyć ryzyko incydentów oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno ruchu cywilnego, jak i infrastruktury krytycznej" - czytamy w komunikacie.

Jesienią było kilka takich przypadków

Tego typu akcje zdarzały się w ostatnich miesiącach kilkukrotnie - na jesieni ubiegłego roku. Dowództwo informowało o trzech takich incydentach na przestrzeni tygodnia. Rosyjskie samoloty zwiadowcze regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

W takiej sytuacji przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjski samolot Ił-20
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska były zamknięte
Polskie myśliwce MiG-29 (zdjęcie ilustracyjne)
"Pracowita noc" dla wojska. Szef MON: prowokacje pod pełną kontrolą
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Victor Maschek/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Czytaj także:
26409211
"Sukces wszystkich, którzy wspierali obronę sądownictwa"
Polska
imageTitle
Dreszczowiec bez szczęśliwego finału. Ćwierćfinał nie dla Hurkacza
EUROSPORT
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Co nas czeka gdy AI odbierze nam pracę? Ekonomiści alarmują
BIZNES
Mężczyzna wszedł na wiatę autobusową
Wszedł na wiatę autobusową, był agresywny. Cztery zarzuty i deportacja
WARSZAWA
Oblodzenie, noc
Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko
METEO
imageTitle
Wygrana na nic. Orlen Wisła Płock żegna się z Ligą Mistrzów
EUROSPORT
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
"Panie ministrze, nie interesuje mnie pana zdanie w tej sprawie"
Polska
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Olivier zaginął w Warszawie, ciało wyłowiono z Wisły w Ciechocinku
WARSZAWA
imageTitle
Polski talent krok bliżej mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Linette wysyła sygnał rywalkom z Ukrainy
EUROSPORT
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
BIZNES
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
METEO
Nowi sędziowie TK
Sędzia TK o dalszych krokach: prawdopodobnie złożymy pozew
Polska
Zbigniew Bogucki
Będzie ruch prezydenta. Zapowiedź z pałacu
Polska
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
Dariusz Gałązka
imageTitle
Marciniak na liście sędziów mistrzostw świata
EUROSPORT
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Paralotniarz spadł na ziemię. Poszkodowany trafił do szpitala
Lubuskie
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
BIZNES
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
METEO
14 min
pc
Trump i jego prezent dla opozycji. Sondażowa katastrofa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Marjorie Taylor Greene i Donald Trump
Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Padły mocne słowa
Świat
Południowy Bejrut po izraelskich atakach. Zdjęcie z 25 marca
Mały kraj w cieniu wielkich graczy. Przesądzi o losie rozejmu?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Bogucki
"Zacznijmy od nieścisłości, a właściwie nieprawdy". Były prezes TK o słowach z pałacu
RELACJA
Świąteczne iluminacje
Mają już plan na świąteczną iluminację. Szukają wykonawcy
WARSZAWA
imageTitle
Uciekł i nie dał się dogonić. Reprezentant gospodarzy górą w Kraju Basków
EUROSPORT
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Bogdan Święczkowski
Prezes TK "nie może uznać" sędziów. "Nieprawdziwe twierdzenie"
Polska
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Zamknięta poczekalnia, dwie kolejowe spółki i brak prądu
Dariusz Gałązka
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

