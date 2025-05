Wchodzimy "w najostrzejszą fazę" kampanii. "Podcast polityczny" teraz codziennie o 9.00

Rusza "Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego Źródło: TVN24

Do wyborów prezydenckich w Polsce zostały już mniej niż dwa tygodnie. W najgorętszym okresie kampanii wyborczej "Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego będzie można oglądać na żywo w TVN24+ codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00.

Czy sprawa kawalerki Karola Nawrockiego przyniesie zwrot w walce o prezydenturę? To jedno z pytań, które Arleta Zalewska i Konrad Piasecki stawiają w "Podcaście politycznym". Kampania jest - jak zauważa Konrad Piasecki - "w fazie bliskiej wrzenia", ale temat dwóch mieszkań "przykrył wszystko, co działo się do tej pory".

"Podcast polityczny" codziennie na żywo

Od 7 maja do pierwszej tury wyborów prezydenckich "Podcast polityczny" będzie można oglądać na żywo w TVN24+ codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00. Arleta Zalewska i Konrad Piasecki będą komentować w nim najświeższe i najważniejsze wydarzenia w kraju, analizować sondaże, zaglądać za kulisy kampanii wyborczych, sprawdzać, co rozgrzewa sztaby. I jakie scenariusze powyborcze kreśli się już dziś w obozach władzy i opozycji.

- Wchodzimy w najostrzejszą i najciekawszą fazę kampanii. Wszystko, co się teraz wydarzy, czyli każda konferencja, wiec, spotkanie, wywiad telewizyjny może mieć znaczenie dla wyników wyborów w pierwszej turze - podkreśla Arleta Zalewska. - A na pewno znaczenie mają takie wydarzenia, jak ujawniona przez Onet sprawa kawalerki Karola Nawrockiego i jego relacji z panem Jerzym. Czy Karol Nawrocki pomagał, czy nie pomagał? Ile zapłacił za tę kawalerkę? Te wszystkie informacje mają znaczenie dla kampanii. Codziennie, w specjalnych odcinkach "Podcastu politycznego", będziemy relacjonować to, co się dzieje, i opisywać, jaki to może mieć wpływ na wynik wyborów.

- Krajobraz wyborczy na ostatniej prostej zmienia się jak w kalejdoskopie. Każdy dzień przynosi nam jego nowe oblicze, nowe emocje, nowe pytania i odpowiedzi - podkreśla Konrad Piasecki.

- I ja, i Konrad mamy stały kontakt ze sztabowcami, tam teraz aż wrze. Będziemy ujawniać naszym widzom i słuchaczom nowe fakty, będziemy zaglądać za kulisy różnych decyzji, taktyk wyborczych, ale też kryzysów. Codziennie aż do pierwszej tury wyborów - dodaje Arleta Zalewska.

Co ujawnił "Podcast polityczny"

Każdy z dotychczasowych odcinków podcastu ujawniał nieznane fakty, nieoficjalne informacje, zakulisowe taktyki. Po tym, jak Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, twórcy "Podcastu politycznego" - powołując się na swoje nieoficjalne rozmowy z politykami PiS-u - mówili o tym między innymi, jak zabiegano o tę wizytę i jaki warunek postawił Jarosław Kaczyński.

Po debacie prezydenckiej w Końskich Konrad Piasecki mówił m.in. o niepublikowanych wcześniej badaniach, które zamówiły sztaby najważniejszych kandydatów. Jak udział w debacie kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego ocenili jego zwolennicy i przeciwnicy? Kto zyskał, a kto stracił? I co było kampanijnym spinem, a co taktyką, która przyniosła rezultaty? Na te m.in. pytania odpowiadali twórcy "Podcastu politycznego".

Pod lupę wzięli również debatę prezydencką zorganizowaną przez "Super Express", by sprawdzić, który kandydat "odrodził się" w tym starciu, a który miał "niewiele błysków". Ale w tym samym odcinku ujawnili też, że zanim prezydent Andrzej Duda oficjalnie poparł Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, doszło do tajnego spotkania.

Dowiedz się więcej: Dlaczego Duda poparł Nawrockiego? Kulisy decyzji i sześć wniosków z debaty

Wszystkie dotychczasowe odcinki "Podcastu politycznego" można oglądać w TVN24+.