Sto dni Nawrockiego, Polacy na remis, umorzona sprawa Kaczyńskiego

Premier Donald Tusk ocenia pierwsze 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Sto dni Nawrockiego

Właśnie mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Na początek było konfrontacyjne orędzie i szumne zapowiedzi. Później pierwsze weto, własne projekty ustaw, konflikty personalne z premierem i coraz więcej sporów z rządem. Był też moment kryzysowy, kiedy polityczna walka zeszła na bok. 100 dni prezydenta podsumował dziennikarz tvn24.pl Marcin Złotkowski:

Ponad połowa badanych Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego po stu dniach urzędowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS. Nawrocki najlepiej jest odbierany przez wyborców PiS i Konfederacji.

Karol Nawrocki na meczu piłkarskim Źródło: Piotr Nowak/EPA/PAP

2. Polacy na remis z Holandią

Reprezentacja Polski ponownie nie dała się pokonać Holandii w piłkarskich kwalifikacjach mistrzostw świata 2026.

W piątkowy wieczór podopieczni trenera Jana Urbana zremisowali z liderami grupy w Warszawie 1:1, a na przerwę schodzili nawet z prowadzeniem. Mimo problemów kadrowych stanęli na wysokości zadania.

3. Umorzenie w sprawie Kaczyńskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję o umorzeniu postępowania z prywatnego oskarżenia Zbigniewa Komosy przeciwko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Sprawa dotyczyła naruszenia nietykalności cielesnej. W ocenie sądu czyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości miał "znikomą społeczną szkodliwość".

4. Przedłużony areszt dla "Wielkiego Bu"

Sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec Patryka M. ps. Wielki Bu - poinformował jeden z jego obrońców mecenas Łukasz Isensko. "Wielki Bu" ma przebywać w areszcie do 4 lutego przyszłego roku. Sąd nie zgodził się na propozycję pół miliona poręczenia majątkowego.

Podejrzanemu może grozić nawet 15 lat więzienia.

5. Dziennikarz TVN24 rozmawiał z Ziobrą w Budapeszcie

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Budapeszcie. Śledczy zarzucają mu między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator skierował w czwartek do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Dziennikarzowi TVN24 Maciejowi Warsińskiemu udało się porozmawiać z Ziobrą na Węgrzech. Polityk nie odpowiedział na pytanie o azyl. Jak mówił reporter, pytania "były zakłócane przez małżonkę" Ziobry.

Zobacz rozmowę >>>

OGLĄDAJ: TVn24 HD