Sto dni Nawrockiego, Polacy na remis, umorzona sprawa Kaczyńskiego

1. Sto dni Nawrockiego
Właśnie mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Na początek było konfrontacyjne orędzie i szumne zapowiedzi. Później pierwsze weto, własne projekty ustaw, konflikty personalne z premierem i coraz więcej sporów z rządem. Był też moment kryzysowy, kiedy polityczna walka zeszła na bok. 100 dni prezydenta podsumował dziennikarz tvn24.pl Marcin Złotkowski:
Ponad połowa badanych Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego po stu dniach urzędowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS. Nawrocki najlepiej jest odbierany przez wyborców PiS i Konfederacji.
2. Polacy na remis z Holandią
Reprezentacja Polski ponownie nie dała się pokonać Holandii w piłkarskich kwalifikacjach mistrzostw świata 2026.
W piątkowy wieczór podopieczni trenera Jana Urbana zremisowali z liderami grupy w Warszawie 1:1, a na przerwę schodzili nawet z prowadzeniem. Mimo problemów kadrowych stanęli na wysokości zadania.
3. Umorzenie w sprawie Kaczyńskiego
Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję o umorzeniu postępowania z prywatnego oskarżenia Zbigniewa Komosy przeciwko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Sprawa dotyczyła naruszenia nietykalności cielesnej. W ocenie sądu czyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości miał "znikomą społeczną szkodliwość".
4. Przedłużony areszt dla "Wielkiego Bu"
Sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec Patryka M. ps. Wielki Bu - poinformował jeden z jego obrońców mecenas Łukasz Isensko. "Wielki Bu" ma przebywać w areszcie do 4 lutego przyszłego roku. Sąd nie zgodził się na propozycję pół miliona poręczenia majątkowego.
Podejrzanemu może grozić nawet 15 lat więzienia.
5. Dziennikarz TVN24 rozmawiał z Ziobrą w Budapeszcie
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Budapeszcie. Śledczy zarzucają mu między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator skierował w czwartek do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
Dziennikarzowi TVN24 Maciejowi Warsińskiemu udało się porozmawiać z Ziobrą na Węgrzech. Polityk nie odpowiedział na pytanie o azyl. Jak mówił reporter, pytania "były zakłócane przez małżonkę" Ziobry.
