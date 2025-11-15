Logo strona główna
Polska

Sto dni Nawrockiego, Polacy na remis, umorzona sprawa Kaczyńskiego

Nawrocki
Premier Donald Tusk ocenia pierwsze 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: TVN24
Mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Reprezentanci Polski nie dali się pokonać Holandii w piłkarskich kwalifikacjach mistrzostw świata 2026. Umorzono postępowanie z prywatnego oskarżenia Zbigniewa Komosy przeciwko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 15 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Sto dni Nawrockiego

Właśnie mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Na początek było konfrontacyjne orędzie i szumne zapowiedzi. Później pierwsze weto, własne projekty ustaw, konflikty personalne z premierem i coraz więcej sporów z rządem. Był też moment kryzysowy, kiedy polityczna walka zeszła na bok. 100 dni prezydenta podsumował dziennikarz tvn24.pl Marcin Złotkowski:

Pierwszy moment słabości Nawrockiego? "Nadział się na minę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwszy moment słabości Nawrockiego? "Nadział się na minę"

Marcin Złotkowski

Ponad połowa badanych Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego po stu dniach urzędowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS. Nawrocki najlepiej jest odbierany przez wyborców PiS i Konfederacji.

Karol Nawrocki na meczu piłkarskim
Karol Nawrocki na meczu piłkarskim
Źródło: Piotr Nowak/EPA/PAP

2. Polacy na remis z Holandią

Reprezentacja Polski ponownie nie dała się pokonać Holandii w piłkarskich kwalifikacjach mistrzostw świata 2026.

W piątkowy wieczór podopieczni trenera Jana Urbana zremisowali z liderami grupy w Warszawie 1:1, a na przerwę schodzili nawet z prowadzeniem. Mimo problemów kadrowych stanęli na wysokości zadania.

3. Umorzenie w sprawie Kaczyńskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję o umorzeniu postępowania z prywatnego oskarżenia Zbigniewa Komosy przeciwko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Sprawa dotyczyła naruszenia nietykalności cielesnej. W ocenie sądu czyn prezesa Prawa i Sprawiedliwości miał "znikomą społeczną szkodliwość".

Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
Dowiedz się więcej:

Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński

WARSZAWA

4. Przedłużony areszt dla "Wielkiego Bu"

Sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec Patryka M. ps. Wielki Bu - poinformował jeden z jego obrońców mecenas Łukasz Isensko. "Wielki Bu" ma przebywać w areszcie do 4 lutego przyszłego roku. Sąd nie zgodził się na propozycję pół miliona poręczenia majątkowego.

Podejrzanemu może grozić nawet 15 lat więzienia.

Pół miliona poręczenia za "Wielkiego Bu". Sąd "nie uznał tej kwoty za wystarczającą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pół miliona poręczenia za "Wielkiego Bu". Sąd "nie uznał tej kwoty za wystarczającą"

Lublin

5. Dziennikarz TVN24 rozmawiał z Ziobrą w Budapeszcie

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Budapeszcie. Śledczy zarzucają mu między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator skierował w czwartek do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Dziennikarzowi TVN24 Maciejowi Warsińskiemu udało się porozmawiać z Ziobrą na Węgrzech. Polityk nie odpowiedział na pytanie o azyl. Jak mówił reporter, pytania "były zakłócane przez małżonkę" Ziobry.

Zobacz rozmowę >>>

OGLĄDAJ: TVn24 HD
pc

TVn24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/EPA/PAP

