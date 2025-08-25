Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Tragiczny wypadek na A2, nowa ustawa wiatrakowa, Linette poza US Open

Wypadek na A2 na wysokości miejscowości Tarnawa Rzepińska
Wypadek na autostradzie A2 zarejestrowała kamera monitoringu
Źródło: TVN24
Ciężarówka stanęła w ogniu przy bramkach poboru opłat, nie żyje kierowca. Nowa ustawa wiatrakowa ma być jeszcze we wrześniu. Magda Linette odpadła z US Open. Ukraina świętowała Dzień Niepodległości. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 25 sierpnia.

1. Ciężarówka stanęła w ogniu, nie żyje kierowca

Samochód ciężarowy staranował automat biletowy przy bramkach poboru opłat, a następnie przewrócił się na bok i stanął w ogniu. Do tragicznego wypadku doszło na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Moment zderzenia zarejestrowały kamery monitoringu.

Ciężarówka staranowała bramki i stanęła w ogniu. Nagranie wypadku na A2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ciężarówka staranowała bramki i stanęła w ogniu. Nagranie wypadku na A2

Lubuskie

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd marki Volvo jechał od strony Świecka, wjechał w punkt poboru opłat. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł kierujący pojazdem. Trwają ustalenia na miejscu co do dokładnych okoliczności zdarzenia" - przekazał aspirant Michał Niziałek z Komendy Powiatowej Policji Sulęcin.

Pożar pojazdu ciężarowego na A2
Pożar pojazdu ciężarowego na A2
Źródło: Chris/Kontakt24

2. Nowa ustawa wiatrakowa jeszcze we wrześniu

Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska odniosła się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji tak zwanej ustawy wiatrakowej, która liberalizuje zasady inwestycji w wiatraki na lądzie oraz zamraża ceny prądu na ostatnie trzy miesiące 2025 roku. Jednocześnie prezydent przedstawił własny projekt ustawy zamrażający ceny energii.

Hennig-Kloska była pytana, czy rząd zamierza skierować do Sejmu kolejną ustawę dotyczącą cen energii. Tłumaczyła, że po rekonstrukcji rządu powstało Ministerstwo Energii, na czele którego stoi Miłosz Motyka z PSL, i to ten resort pracuje nad nowymi rozwiązaniami.

Odpowiedź na weto prezydenta? Ministra chce nowej ustawy jeszcze we wrześniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odpowiedź na weto prezydenta? Ministra chce nowej ustawy jeszcze we wrześniu

- Rozmawiałam z ministrem Motyką, on chce wracać z ustawą cenową do Sejmu jak najszybciej się da, czyli pewnie w trybie odrębnym, przysługującym rządowi. Minister Motyka w tej chwili pracuje też nad bonem ciepłowniczym. To jest bardzo ważne też wobec nadchodzącej zimy - mówiła.

Nowa ustawa wiatrakowa. Ministra klimatu: chcę, żeby była jeszcze we wrześniu
Źródło: TVN24

3. Magda Linette poza US Open

Nie tak Magda Linette wyobrażała sobie występ w wielkoszlemowym turnieju US Open 2025. Polska tenisistka pożegnała się z imprezą już w pierwszej rundzie, przegrywając z wyżej notowaną Amerykanką McCartney Kessler 5:7, 5:7. Mecz trwał równo dwie godziny.

W głównej drabince są jeszcze dwie inne Biało-Czerwone - Iga Świątek (2. WTA) oraz Magdalena Fręch (30. WTA). Mecz tej pierwszej planowo we wtorek o godzinie 17.30 czasu polskiego. Ta druga wyjdzie z kolei na kort w poniedziałek późnym wieczorem.

4. Ukraina świętowała Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest w dniu proklamowania Aktu Niepodległości, co nastąpiło 24 sierpnia 1991 roku. W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił orędzie.

- Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności - powiedział.

34 lata niepodległości Ukrainy. Zełenski: nie uboga krewna, lecz silny sojusznik
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

34 lata niepodległości Ukrainy. Zełenski: nie uboga krewna, lecz silny sojusznik

Świat

- Mówimy: "Potrzebujemy Unii Europejskiej". Tak. Ale my jesteśmy jej nie mniej potrzebni. I wszyscy to uznają, i za taką właśnie uznają Ukrainę: nie za ubogą krewną, lecz za silnego sojusznika - podkreślił Zełenski.

"Teraz Dzień Niepodległości wygląda inaczej"
Źródło: TVN24

5. Izraelski atak na Jemen

Jak podało izraelskie wojsko, w niedzielę został przeprowadzony atak odwetowy na pałac prezydencki w Sanie, dwie elektrownie i składowisko paliwa. Kontrolowana przez Huti agencja prasowa Saba podała, że w atakach zginęły co najmniej dwie osoby, a pięć zostało rannych.

Izrael zaatakował stolicę Jemenu. Zabici i ranni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izrael zaatakował stolicę Jemenu. Zabici i ranni

Świat

Izraelskie wojsko poinformowało, że ataki uderzyły w "infrastrukturę wojskową terrorystycznego reżimu Huti" w rejonie Sany, w tym w obiekt wojskowy, w którym znajduje się pałac prezydencki, elektrownie Hizaz i Asar, a także magazyn paliwa. W nalotach na Sanę wzięło udział 10 samolotów Sił Powietrznych, zrzucając około 35 sztuk amunicji - przekazały izraelskie media.

Stolica Jemenu zbombardowana przez Izrael
Stolica Jemenu zbombardowana przez Izrael
Źródło: YAHYA ARHAB/PAP/EPA
TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm//akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Sulęcin

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica