Tragiczny wypadek na A2, nowa ustawa wiatrakowa, Linette poza US Open

Wypadek na autostradzie A2 zarejestrowała kamera monitoringu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Ciężarówka stanęła w ogniu, nie żyje kierowca

Samochód ciężarowy staranował automat biletowy przy bramkach poboru opłat, a następnie przewrócił się na bok i stanął w ogniu. Do tragicznego wypadku doszło na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Moment zderzenia zarejestrowały kamery monitoringu.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd marki Volvo jechał od strony Świecka, wjechał w punkt poboru opłat. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł kierujący pojazdem. Trwają ustalenia na miejscu co do dokładnych okoliczności zdarzenia" - przekazał aspirant Michał Niziałek z Komendy Powiatowej Policji Sulęcin.

Pożar pojazdu ciężarowego na A2 Źródło: Chris/Kontakt24

2. Nowa ustawa wiatrakowa jeszcze we wrześniu

Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska odniosła się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji tak zwanej ustawy wiatrakowej, która liberalizuje zasady inwestycji w wiatraki na lądzie oraz zamraża ceny prądu na ostatnie trzy miesiące 2025 roku. Jednocześnie prezydent przedstawił własny projekt ustawy zamrażający ceny energii.

Hennig-Kloska była pytana, czy rząd zamierza skierować do Sejmu kolejną ustawę dotyczącą cen energii. Tłumaczyła, że po rekonstrukcji rządu powstało Ministerstwo Energii, na czele którego stoi Miłosz Motyka z PSL, i to ten resort pracuje nad nowymi rozwiązaniami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Odpowiedź na weto prezydenta? Ministra chce nowej ustawy jeszcze we wrześniu

- Rozmawiałam z ministrem Motyką, on chce wracać z ustawą cenową do Sejmu jak najszybciej się da, czyli pewnie w trybie odrębnym, przysługującym rządowi. Minister Motyka w tej chwili pracuje też nad bonem ciepłowniczym. To jest bardzo ważne też wobec nadchodzącej zimy - mówiła.

Nowa ustawa wiatrakowa. Ministra klimatu: chcę, żeby była jeszcze we wrześniu Źródło: TVN24

3. Magda Linette poza US Open

Nie tak Magda Linette wyobrażała sobie występ w wielkoszlemowym turnieju US Open 2025. Polska tenisistka pożegnała się z imprezą już w pierwszej rundzie, przegrywając z wyżej notowaną Amerykanką McCartney Kessler 5:7, 5:7. Mecz trwał równo dwie godziny.

W głównej drabince są jeszcze dwie inne Biało-Czerwone - Iga Świątek (2. WTA) oraz Magdalena Fręch (30. WTA). Mecz tej pierwszej planowo we wtorek o godzinie 17.30 czasu polskiego. Ta druga wyjdzie z kolei na kort w poniedziałek późnym wieczorem.

4. Ukraina świętowała Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest w dniu proklamowania Aktu Niepodległości, co nastąpiło 24 sierpnia 1991 roku. W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił orędzie.

- Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności - powiedział.

- Mówimy: "Potrzebujemy Unii Europejskiej". Tak. Ale my jesteśmy jej nie mniej potrzebni. I wszyscy to uznają, i za taką właśnie uznają Ukrainę: nie za ubogą krewną, lecz za silnego sojusznika - podkreślił Zełenski.

"Teraz Dzień Niepodległości wygląda inaczej" Źródło: TVN24

5. Izraelski atak na Jemen

Jak podało izraelskie wojsko, w niedzielę został przeprowadzony atak odwetowy na pałac prezydencki w Sanie, dwie elektrownie i składowisko paliwa. Kontrolowana przez Huti agencja prasowa Saba podała, że w atakach zginęły co najmniej dwie osoby, a pięć zostało rannych.

Izraelskie wojsko poinformowało, że ataki uderzyły w "infrastrukturę wojskową terrorystycznego reżimu Huti" w rejonie Sany, w tym w obiekt wojskowy, w którym znajduje się pałac prezydencki, elektrownie Hizaz i Asar, a także magazyn paliwa. W nalotach na Sanę wzięło udział 10 samolotów Sił Powietrznych, zrzucając około 35 sztuk amunicji - przekazały izraelskie media.

Stolica Jemenu zbombardowana przez Izrael Źródło: YAHYA ARHAB/PAP/EPA

OGLĄDAJ: TVN24 HD