Atak terrorystyczny w Sydney, Lewica ma "nowego" lidera, Zełenski odwiedzi Polskę

Policja patroluje plażę Bondi w Sydney
Świadek strzelaniny w Sydney samodzielnie rozbroił napastnika
Źródło: X / AmitKum52935503
Na plaży Bondi w Sydney doszło do ataku terrorystycznego wymierzonego w społeczność żydowską, w którym zginęło kilkanaście osób. Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje wizytę w Polsce i podał datę. Włodzimierz Czarzasty został przewodniczącym Lewicy. Dziennikarze TVN24 otrzymali nagrody Grand Press. Minął "Weekend Cudów" Szlachetnej Paczki. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 15 grudnia.

1. Masakra na plaży w Sydney

Na plaży Bondi w Sydney w niedzielę doszło do ataku, w którym zginęło 15 osób, a ponad 40 osób zostało rannych. Sprawcami ataku byli ojciec i syn. Jeden z nich zginął, drugi jest w stanie krytycznym. Do zamachu doszło w momencie, kiedy zebrani na plaży australijscy Żydzi przystąpili do zapalania chanukowej świecy. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako akt terrorystyczny i przekazała, że atak był "wymierzony w społeczność żydowską w Sydney". Premier Australii Anthony Albanese nazwał masakrę "aktem czystego zła".

Ruszył na napastnika. "Najbardziej niewiarygodna scena, jaką w życiu widziałem"

Ruszył na napastnika. "Najbardziej niewiarygodna scena, jaką w życiu widziałem"

Świat
Strzelanina uznana za akt terrorystyczny. Znaleziono urządzenia wybuchowe

Strzelanina uznana za akt terrorystyczny. Znaleziono urządzenia wybuchowe

Świat

2. Wołodymyr Zełenski planuje wizytę w Polsce

Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje wizytę w Polsce. - Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie - podkreślił. Przekazał, że strona polska zaproponowała termin wizyty na piątek 19 grudnia. - Myślę, że nie będziemy nic odkładać, dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - zaznaczył. Informację potwierdził rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego i dodał, że ustalane są szczegóły planowanego spotkania.

W niedzielę Zełenski przybył do Berlina, by wraz z europejskimi liderami przedyskutować stan negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy.

Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data

Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data

Zełenski przyleciał do Berlina. Mówi o konieczności kompromisów

Zełenski przyleciał do Berlina. Mówi o konieczności kompromisów

Świat

3. Włodzimierz Czarzasty nowym przewodniczącym Lewicy

W niedzielę w Warszawie odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy, który zakończył trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania. O wynikach wyborów wewnętrznych poinformował rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik na towarzyszącej wydarzeniu konwencji. Przewodniczącym został dotychczasowy współprzewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a sekretarzem generalnym - szef MNiSW Marcin Kulasek. Na pierwszego wiceprzewodniczącego partii wybrano natomiast wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Lewica wybrała nowego przewodniczącego. "Będzie weto za weto"
Lewica wybrała nowego przewodniczącego. "Będzie weto za weto"

4. "Weekend Cudów" Szlachetnej Paczki

W sobotę i niedzielę miał miejsce "Weekend Cudów" Szlachetnej Paczki. To wyjątkowy moment w roku, podczas którego wolontariusze przekazują rodzinom paczki z pomocą zorganizowaną i dowiezioną do magazynów przez darczyńców. Akcja odbyła się w tym roku po raz 25. Pomoc otrzymało blisko 20 tysięcy rodzin.

Szlachetna Paczka na finiszu, ale uśmiechom i radości nie ma końca
Szlachetna Paczka na finiszu, ale uśmiechom i radości nie ma końca

Wrocław

5. Dziennikarze TVN24 z nagrodami Grand Press

Grzegorz Łakomski i Rafał Stangreciak z "Czarno na białym" otrzymali nagrodę Grand Press w kategorii Dziennikarstwo śledcze za cykl reportaży "Drogie posłanki, drodzy posłowie". Laureatem w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo został Marcin Gutowski za cykl "Tajemnica korespondencji". Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń został nagrodzony w kategorii Wywiad. Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera", został wybrany Dziennikarzem Roku 2025.

Dziennikarze TVN24 z nagrodami
Dziennikarze TVN24 z nagrodami

Wielgus

Wybory na Lewicy. Scheuring-Wielgus: kandydaci usiedli do stołu, porozmawiali i zdecydowali
Wielgus
Autorka/Autor: momo/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MICK TSIKAS

Najważniejsze informacjeAustraliaTerroryzmLewicaWłodzimierz CzarzastyTVN24Szlachetna PaczkapogodaMediaWołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica