Atak terrorystyczny w Sydney, Lewica ma "nowego" lidera, Zełenski odwiedzi Polskę

1. Masakra na plaży w Sydney

Na plaży Bondi w Sydney w niedzielę doszło do ataku, w którym zginęło 15 osób, a ponad 40 osób zostało rannych. Sprawcami ataku byli ojciec i syn. Jeden z nich zginął, drugi jest w stanie krytycznym. Do zamachu doszło w momencie, kiedy zebrani na plaży australijscy Żydzi przystąpili do zapalania chanukowej świecy. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako akt terrorystyczny i przekazała, że atak był "wymierzony w społeczność żydowską w Sydney". Premier Australii Anthony Albanese nazwał masakrę "aktem czystego zła".

2. Wołodymyr Zełenski planuje wizytę w Polsce

Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje wizytę w Polsce. - Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie - podkreślił. Przekazał, że strona polska zaproponowała termin wizyty na piątek 19 grudnia. - Myślę, że nie będziemy nic odkładać, dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - zaznaczył. Informację potwierdził rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego i dodał, że ustalane są szczegóły planowanego spotkania.

W niedzielę Zełenski przybył do Berlina, by wraz z europejskimi liderami przedyskutować stan negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy.

3. Włodzimierz Czarzasty nowym przewodniczącym Lewicy

W niedzielę w Warszawie odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy, który zakończył trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania. O wynikach wyborów wewnętrznych poinformował rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik na towarzyszącej wydarzeniu konwencji. Przewodniczącym został dotychczasowy współprzewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a sekretarzem generalnym - szef MNiSW Marcin Kulasek. Na pierwszego wiceprzewodniczącego partii wybrano natomiast wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

4. "Weekend Cudów" Szlachetnej Paczki

W sobotę i niedzielę miał miejsce "Weekend Cudów" Szlachetnej Paczki. To wyjątkowy moment w roku, podczas którego wolontariusze przekazują rodzinom paczki z pomocą zorganizowaną i dowiezioną do magazynów przez darczyńców. Akcja odbyła się w tym roku po raz 25. Pomoc otrzymało blisko 20 tysięcy rodzin.

5. Dziennikarze TVN24 z nagrodami Grand Press

Grzegorz Łakomski i Rafał Stangreciak z "Czarno na białym" otrzymali nagrodę Grand Press w kategorii Dziennikarstwo śledcze za cykl reportaży "Drogie posłanki, drodzy posłowie". Laureatem w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo został Marcin Gutowski za cykl "Tajemnica korespondencji". Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń został nagrodzony w kategorii Wywiad. Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera", został wybrany Dziennikarzem Roku 2025.

