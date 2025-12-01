Decyzja Nawrockiego, spotkanie na Florydzie, Netanjahu prosi o łaskę

Nawrocki nie spotka się z Orbanem. Zalewska: na stole leżały trzy scenariusze Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Prezydent Nawrocki nie spotka się z premierem Orbanem

Prezydent Karol Nawrocki, który w środę poleci na Węgry, by wziąć udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), nie spotka się z premierem tego kraju Viktorem Orbanem. Jak powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, decyzja ma związek ze spotkaniem "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem" w Moskwie.

Leśkiewicz: wobec spotkania Orbana ze zbrodniarzem Putinem, oczywistym jest, że prezydent odwołał wizytę Źródło: TVN24

- Oczywiste jest, że w sytuacji, w której w piątek premier Orban spotyka się z Putinem, rozmawiają o kwestiach energetycznych, o kwestiach współpracy węgiersko-rosyjskiej, o kwestiach obejścia sankcji, pan prezydent nie spotka się z premierem Orbanem i ta wizyta zostaje skrócona tylko do jednodniowego spotkania w ramach Grupy Wyszehradzkiej - dodał Leśkiewicz.

Dziennikarka Arleta Zalewska w programie "W kuluarach" w TVN24 ujawniła, że decyzja w tej sprawie nie zapadła od razu. Na stole leżały też dwa inne scenariusze, w tym całkowite odwołanie wizyty prezydenta Nawrockiego na Węgrzech.

2. "Bardzo owocne" spotkanie delegacji USA i Ukrainy na Florydzie

W niedzielę w Stanach Zjednoczonych odbyło się spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w sprawie planu zakończenia wojny w Ukrainie. Po rozmowach sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił je jako "bardzo owocne".

Rubio, jeszcze zanim zaczęły się rozmowy pokojowe, powiedział mediom, że celem spotkania nie jest wyłącznie zakończenie wojny w Ukrainie. - Chodzi również o zagwarantowanie takiego zakończenia wojny, co oznacza, że Ukraina będzie suwerenna, niepodległa i będzie miała możliwość rozwijania się - tłumaczył.

USA i Ukraina pracują nad amerykańskim planem pokojowym, który został zmieniony w czasie poprzednich rozmów, a obecnie według Kijowa zawiera 19 punktów (pierwotnie punktów było 28).

3. Netanjahu chce ułaskawienia

Premier Benjamin Netanjahu zwrócił się o ułaskawienie do prezydenta Icchaka Herzoga. Przeciwko szefowi izraelskiego rządu toczy się proces o korupcję.

Netanjahu w opublikowanym oświadczeniu, przekonywał, że "natychmiastowe zakończenie procesu w mojej sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego". Premier wielokrotnie odrzucał wszystkie oskarżenia, określając proces jako polityczną nagonkę.

4. Ofiary katastrofy śmigłowca to bracia

We wsi Cierpisz na Podkarpaciu doszło do katastrofy śmigłowca, w której zginęło dwóch mężczyzn. Jak przekazał starosta przeworski Dariusz Łapa, byli to bracia prowadzący znaną w regionie firmę.

"Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie, aktywnie zaangażowani w życie lokalnej społeczności" - napisał samorządowiec.

5. Karambol na obwodnicy Warszawy

Na Południowej Obwodnicy Warszawy w niedzielę wieczorem zderzyło się dziewięć pojazdów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy

W samochodach podróżowały 24 osoby. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, cztery z poszkodowanych osób to dzieci w wieku od trzech miesięcy do czterech lat.

OGLĄDAJ: TVN24 HD