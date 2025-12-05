Szczyt medyczny, Ziobro w Brukseli, bojkot Eurowizji

Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas szczytu medycznego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

1. Szczyt medyczny z udziałem Donalda Tuska

Premier Donald Tusk, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, kierownictwo resortu zdrowia, Ministerstwa Finansów, przedstawiciele MSWiA i MON, przedstawiciele NFZ, samorządowcy, dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele samorządów medycznych wzięli udział w szczycie medycznym. Głównym tematem rozmów było finansowanie ochrony zdrowia.

Premier Donald Tusk wziął udział w szczycie medycznym Źródło: Rafał Guz/PAP/EPA

Rząd deklaruje rosnące nakłady na ochronę zdrowia. Minister zdrowia zapowiada dialog i tworzenie przestrzeni do debaty, lecz eksperci i organizacje pacjenckie podkreślają brak realnej diagnozy kryzysu i konkretnego planu naprawczego.

2. Ziobro opuścił Węgry

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że opuścił Węgry i jest obecnie w Brukseli. - Zdecydowałem się przyjechać do Brukseli dlatego, że rozmawiam z politykami, ale też mediami, o skali naruszeń prawa w Polsce przez rząd Donalda Tuska - mówił.

Przekonywał, że "będąc na Węgrzech, nie uciekał, tylko postanowił do tego stanu bezprawia nie wracać póki co". Polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ziobro opuścił Węgry. Ogłosił powód

3. Cztery kraje bojkotują Eurowizję

Izraelski nadawca publiczny KAN ogłosił w czwartek, że reprezentant tego kraju weźmie udział w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026. Wcześniej członkowie Europejskiej Unii Nadawców (EBU) zdecydowali na posiedzeniu, że nie będą głosować nad jego udziałem - tym samym dopuszczając Izrael do konkursu.

W związku z dopuszczeniem Izraela do konkursu cztery kraje: Holandia, Irlandia, Hiszpania i Słowenia zdecydowały się zbojkotować udział w imprezie organizowanej w Wiedniu.

4. Putin w ramionach Modiego

Rosyjski przywódca Władimir Putin przybył do New Delhi, rozpoczynając pierwszą od lat oficjalną dwudniową wizytę w Indiach. Dyktator został serdecznie powitany na lotnisku przez premiera Narendrę Modiego. "To rzadki gest, podkreślający ciepłe relacje obu państw i samych przywódców" - komentuje Reuters.

Jak zwraca uwagę BBC, do wizyty Putina w Indiach dochodzi kilka miesięcy po tym, jak USA zwiększyły presję na Indie, by te przestały kupować rosyjską ropę. Zbiega się ona także w czasie z serią rozmów, jakie administracja Donalda Trumpa prowadzi z Rosją i Ukrainą, by zakończyć trwającą wojnę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Putin wrócił tu po latach. Na lotnisku wzięto go w ramiona

5. Koalicja Obywatelska liderem sondażu

Z nowego sondażu Opinia24 wynika, że spośród osób, które planują udział w wyborach, 31,7 procent zadeklarowało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (spadek o 1,3 punktu procentowego względem badania opublikowanego 6 listopada). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 procent (spadek o 2,3 punktu procentowego), a na trzecim Konfederacja z 14,6 procent poparcia (wzrost o 2 punkty procentowe).

74 procent Polaków zadeklarowało, że poszłoby do urn, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę. 20 procent badanych odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 6 procent ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

OGLĄDAJ: TVN24 HD