Byli szefowie służb z zarzutami, prezydent miasta w prokuraturze, tragedia w Tatrach Wysokich

1. Byli szefowie ABW i SKW z zarzutami
Prokuratura Krajowa postawiła byłemu szefowi ABW Piotrowi Pogonowskiemu i byłemu szefowi SKW Maciejowi Materce zarzuty niedopełnienia obowiązków w związku z dopuszczeniem i używaniem systemu Pegasus.
Rzecznik PK prokurator Przemysław Nowak przekazał, że system ten miał zostać dopuszczony do użycia pomimo braku odpowiedniej akredytacji.
2. Prezydent Częstochowy doprowadzony do prokuratury
Krzysztof Matyjaszczyk został doprowadzony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie miał usłyszeć zarzuty.
Akcja wobec prezydenta Częstochowy ma związek ze śledztwem w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta - potwierdziła Prokuratura Krajowa.
3. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich
Dwóch Polaków zginęło w lawinie w Tatrach Wysokich na Słowacji. Do wypadku doszło w rejonie Doliny Mięguszowieckiej. W górach obowiązuje znaczny stopień zagrożenia lawinowego.
W akcji uczestniczyli ratownicy ze Starego Smokowca oraz lekarz. Pierwszego mężczyznę zasypanego przez lawinę wydobyto jeszcze przed przybyciem ratowników, ale próby reanimacji były nieudane. Miejsce, gdzie zasypany był drugi z Polaków, ratownicy określili za pomocą detektora lawinowego. Odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne.
4. Fiasko wyborów w Sądzie Najwyższym
Już drugi raz w Sądzie Najwyższym stwierdzono brak kworum na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Zostało ono zwołane po nieudanej próbie wyboru pięciu kandydatów na I prezesa dzień wcześniej.
Trzeci termin posiedzenia został wyznaczony na czwartek na godzinę 10. - Wydaje mi się, że wówczas to zgromadzenie będzie mogło się odbyć formalnie w całości i bez przeszkód - powiedział rzecznik sądu sędzia Igor Zgoliński.
5. Incydent u wybrzeży Kuby
Kubańska straż graniczna zabiła cztery osoby i raniła sześć podczas wymiany ognia z załogą motorówki z Florydy, która wpłynęła na wody terytorialne tego kraju. Prokurator generalny Florydy James Uthmeier zapowiedział, że w związku ze zdarzeniem zrobi wszystko, "by pociągnąć komunistów do odpowiedzialności".
Opracował Adam Styczek
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: x.com/TomaszSiemoniak