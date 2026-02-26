Logo strona główna
WARTO WIEDZIEĆ

Byli szefowie służb z zarzutami, prezydent miasta w prokuraturze, tragedia w Tatrach Wysokich

Areszt wobec Polaka zatrzymanego przez ABW
Rzecznik PK o zarzutach dla byłych szefów służb
Źródło: TVN24
Byli szefowie ABW i SKW Piotr Pogonowski i Maciej Materka usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk został doprowadzony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie miał usłyszeć zarzuty. Dwóch Polaków zginęło w lawinie w Tatrach Wysokich na Słowacji. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 26 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Byli szefowie ABW i SKW z zarzutami

Prokuratura Krajowa postawiła byłemu szefowi ABW Piotrowi Pogonowskiemu i byłemu szefowi SKW Maciejowi Materce zarzuty niedopełnienia obowiązków w związku z dopuszczeniem i używaniem systemu Pegasus.

Rzecznik PK prokurator Przemysław Nowak przekazał, że system ten miał zostać dopuszczony do użycia pomimo braku odpowiedniej akredytacji.

2. Prezydent Częstochowy doprowadzony do prokuratury

Krzysztof Matyjaszczyk został doprowadzony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie miał usłyszeć zarzuty.

Akcja wobec prezydenta Częstochowy ma związek ze śledztwem w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta - potwierdziła Prokuratura Krajowa.

Prezydent Częstochowy opuścił prokuraturę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent Częstochowy opuścił prokuraturę

Częstochowa

3. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich

Dwóch Polaków zginęło w lawinie w Tatrach Wysokich na Słowacji. Do wypadku doszło w rejonie Doliny Mięguszowieckiej. W górach obowiązuje znaczny stopień zagrożenia lawinowego.

W akcji uczestniczyli ratownicy ze Starego Smokowca oraz lekarz. Pierwszego mężczyznę zasypanego przez lawinę wydobyto jeszcze przed przybyciem ratowników, ale próby reanimacji były nieudane. Miejsce, gdzie zasypany był drugi z Polaków, ratownicy określili za pomocą detektora lawinowego. Odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne.

Polacy zginęli pod lawiną w Tatrach Wysokich
Dowiedz się więcej:

Polacy zginęli pod lawiną w Tatrach Wysokich

METEO

4. Fiasko wyborów w Sądzie Najwyższym

Już drugi raz w Sądzie Najwyższym stwierdzono brak kworum na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Zostało ono zwołane po nieudanej próbie wyboru pięciu kandydatów na I prezesa dzień wcześniej.

Trzeci termin posiedzenia został wyznaczony na czwartek na godzinę 10. - Wydaje mi się, że wówczas to zgromadzenie będzie mogło się odbyć formalnie w całości i bez przeszkód - powiedział rzecznik sądu sędzia Igor Zgoliński.

Kolejne fiasko wyboru kandydatów na prezesa SN. Będzie trzecie podejście
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne fiasko wyboru kandydatów na prezesa SN. Będzie trzecie podejście

5. Incydent u wybrzeży Kuby

Kubańska straż graniczna zabiła cztery osoby i raniła sześć podczas wymiany ognia z załogą motorówki z Florydy, która wpłynęła na wody terytorialne tego kraju. Prokurator generalny Florydy James Uthmeier zapowiedział, że w związku ze zdarzeniem zrobi wszystko, "by pociągnąć komunistów do odpowiedzialności".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: x.com/TomaszSiemoniak

