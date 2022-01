Posiedzenie senackiej komisji w sprawie inwigilacji Pegasusem. Wysłuchanie Romana Giertycha i Wojciecha Hermelińskiego

Hermeliński nawiązał do sprawy Giertycha: Uważam, że w świetle orzeczeń sądów mecenasowi Giertychowi zarzutów żadnych skutecznie nie postawiono. Ściganie go teraz z tytułu chęci uzupełnienia zarzutów, uważam, jest niezasadne. Sąd chyba kilkukrotnie w swoich orzeczeniach powiedział, że nie można postawić skutecznie zarzutów osobie, która jest nieprzytomna. Nie można tutaj twierdzić, że wobec mecenasa Giertycha stosowany był zgodnie z prawem podsłuch. Podobnie jeśli chodzi o senatora Brejzę. Z tego co czytam, słyszę, nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że jakiekolwiek postępowanie się wobec niego toczyło. A pani prokurator Wrzosek jest już w ogóle poza wszelką dyskusją. Jeżeli ktokolwiek ośmielił się tego rodzaju działania zlecić, czy wszcząć i nakazać stosowanie tego rodzaju kontroli operacyjnej, to jest taki klasyczny przepis: przestępstwo urzędnicze, artykuł 231 Kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków, czy przekroczenie obowiązków.