Paweł Kukiz miał wypadek. "Połamana ręka, żebra..."

Karol Nawrocki o powołaniu Rady Nowej Konstytucji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Kukiz, poseł koła Demokracja Bezpośrednia, w piątek miał wziąć udział w pierwszym posiedzeniu Rady Nowej Konstytucji, do której został powołany przez prezydenta.

Jeszcze w czwartek w mediach społecznościowych poinformował, że nie przyjedzie na to zebranie ze względu na kontuzję.

"Jutro pierwsze posiedzenie Rady, a ja w domu. Z połamaną ręką, żebrami i wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego)" - napisał. Dołączył do niego zeskanowane zaproszenie na uroczystość wręczenia aktów powołania do Rady i jej pierwszego posiedzenia. To rozpoczęło się w piątek rano.

Kukiz, nawiązując do swojej kontuzji, napisał: "Zrywając wiśnie, zwracajcie szczególną uwagę, czy drabina jest rozłożona tak, by się nie złożyć".

Nawrocki chce zmieniać Konstytucję

O decyzji dotyczącej powołania Rady Nowej Konstytucji, Nawrocki poinformował podczas tegorocznych obchodów Święta Trzeciego Maja. W trakcie swojego przemówienia prezydent zaznaczył, że "potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030". - Trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić - powiedział.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie akty powołania otrzymali wówczas pierwsi członkowie Rady. Byli to między innymi była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, były marszałek Sejmu Józef Zych, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, a także były europoseł PiS Ryszard Legutko.

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