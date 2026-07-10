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Pożar lasu w Hiszpanii. W Andaluzji zginęło 11 osób. Próbowały uciekać, zamiast się schronić

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Strażacy walczą z pożarem w prowincji Almeria w południowej Hiszpanii
Pożar w prowincji Almeria w Hiszpanii zabił 11 osób
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EMA 112
Pożar w południowej Hiszpanii pochłonął życie 11 osób. Już teraz jest uważany za jeden z najtragiczniejszych w historii kraju.

W gminie Los Gallardos w prowincji Almeria w regionie Andaluzja wybuchł duży pożar lasu. Według wstępnych ustaleń służb do zaprószenia ognia doszło, gdy uszkodzony przewód elektryczny spadł na suchą roślinność. Ze względu na silny wiatr i wysoką temperaturę żywioł zaczął się szybko rozprzestrzeniać.

Pożar lasu w Andaluzji. Nie udało im się uciec przez ogniem

Pożar okazał się tragiczny w skutkach. W wyniku szalejącego ognia w okolicach popularnej wśród turystów miejscowości Bedar zginęło 11 osób, a 19 uznawanych jest za zaginione - przekazał w piątek prezydent Andaluzji Juanma Moreno. Szef regionalnych służb ratunkowych Antonio Sanz dodał, że większość ofiar to prawdopodobnie obcokrajowcy, którzy zignorowali wezwania do pozostania w bezpiecznym miejscu i postanowili uciekać samochodami - ciała zostały znalezione w autach lub w ich pobliżu.

Ofiar mogło być więcej, ale udało się ograniczyć ich liczbę dzięki działaniom służb, które prewencyjnie zarządziły ewakuację pola namiotowego w okolicy Bedaru. Jak przekazał jego kierownik Daniel Jackson, choć kemping nie był zagrożony, to służby ostrzegły, że ogień mógłby do niego dotrzeć, gdyby zmienił się kierunek wiatru.

Ewakuować musieli się także mieszkańcy pobliskich miejscowości, nie wiedząc, czy ich dobytek przetrwał - To bardzo skomplikowane. Nie wiemy, czy nasz dom spłonął czy nie - przyznała jedna z mieszkanek, która musiała opuścić swój dom.

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Strażacy walczą z pożarem w prowincji Almeria w południowej Hiszpanii
Strażacy walczą z pożarem w prowincji Almeria w południowej Hiszpanii
Źródło zdjęcia: EMA 112

Jeden z najtragiczniejszych pożarów w historii Hiszpanii

Już teraz pożar w Almerii uznawany jest za jeden z najbardziej śmiercionośnych w historii regionu oraz jeden z najtragiczniejszych w dziejach Hiszpanii. Jak opisuje gazeta "Diario Sur", większą liczbę zgonów odnotowano jedynie podczas dwóch innych pożarów: w Lloret de Mar w prowincji Girona w 1979 roku, gdy zginęło 21 osób, oraz na wyspie La Gomera w 1984 roku - śmierć poniosło wówczas 20 osób.

Hiszpania to jeden z krajów najbardziej narażonych na pożary roślinności. Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w 2025 roku spłonęło tam niemal 400 tysięcy hektarów - ponad sześć razy więcej niż wynosi średnia dla lat 2006-2024. Specjaliści uważają, że wzrost liczby i intensywności pożarów jest związany ze zmianami klimatu.

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Tagi:
PożaryHiszpania
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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