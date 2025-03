Koniec pomocy wojskowej dla Ukrainy, Trump przed Kongresem, plan dozbrajania Europy

Donald Trump dostał list od Wołodymyra Zełenskiego na temat umowy w sprawie minerałów. Poinformował o tym w czasie przemówienia przed Kongresem. Wcześniej USA zapowiedziały wstrzymanie pomocy wojskowej. Prezydent Andrzej Duda powiedział na forum ONZ, że agresja Rosji na Ukrainę w 2014 roku to był "dopiero początek siłowej próby zniszczenia ładu międzynarodowego". Oto osiem rzeczy, które warto wiedzieć w środę.

1. Donald Trump przed Kongresem USA o liście od Zełenskiego

Prezydent Donald Trump powiedział podczas wystąpienia przed Kongresem USA, że otrzymał pismo od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Pismo mówi, że Ukraina jest gotowa przyjść do stołu negocjacyjnego tak szybko, jak będzie to możliwe, aby przybliżyć trwały pokój. Pan prezydent Zełenski napisał, że nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi, aby pracować w celu uzyskania trwałego pokoju - powiedział Trump.

Jak dodał, Zełenski zadeklarował, że Ukraina jest gotowa, by podpisać umowę w sprawie minerałów.

ZOBACZ WIĘCEJ: Trump o liście od Zełenskiego

Trump o Ukrainie i liście od Zełenskiego Reuters

W przemówieniu przed Kongresem Trump poruszył też szereg innych tematów i podsumował swoje dotychczasowe decyzje.

2. USA wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy

Biały Dom ogłosił w poniedziałek, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym tę będącą w drodze do kraju i w magazynach w Polsce - by "upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

Według doniesień Bloomberga i Fox News przerwa potrwa do czasu, aż prezydent USA uzna, że "przywódcy kraju wykażą się zaangażowaniem w pokój w dobrej wierze". - To nie jest trwałe zakończenie pomocy, to przerwa - sprecyzował urzędnik administracji Trumpa, cytowany przez stację Fox News.

Decyzja zapadła po piątkowym spotkaniu prezydenta Ukrainy i USA w Waszyngtonie. W trakcie rozmów w Gabinecie Owalnym doszło do kłótni, a Zełenski przed czasem opuścił Biały Dom. Trump zarzucił mu m.in., że powinien być "bardziej wdzięczny" za pomoc okazaną przez amerykańską administrację.

3. Zełenski zlecił ustalenie, co dalej z amerykańską pomocą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zlecił we wtorek ministrowi obrony, służbom wywiadowczym i dyplomatom skontaktowanie się ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami i ustalenie, co dalej z pomocą z USA dla jego państwa. - Ludzie nie powinni zgadywać. Ukraina i Ameryka zasługują na poważny dialog, na jasne stanowisko wobec siebie nawzajem - powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu wideo.

Ujawnił, że już doszło do precedensu wstrzymania pomocy. - Zatrzymano pomoc humanitarną, energetyczną, a także już pod koniec stycznia zatrzymano pomoc wojskową. Ale wtedy wszystko udało się szybko przywrócić - powiedział.

Wcześniej Zełenski zapewnił, że Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć pokój.

4. Prezydent na forum ONZ: moje oceny i przewidywania sprawdziły się

Prezydent Andrzej Duda powiedział we wtorek, że agresja Rosji na Ukrainę zapoczątkowana w 2014 roku to był "dopiero początek siłowej próby zniszczenia ładu międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym". Podkreślał także rolę Polski w zapewnianiu bezpieczeństwa. - Od początku mojej prezydentury zależało mi, aby Polska była postrzegana nie tylko jako odbiorca, ale również dawca bezpieczeństwa - mówił przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. - Niestety moje oceny i przewidywania, szczególnie te dotyczące imperialnej polityki Federacji Rosyjskiej i sytuacji bezpieczeństwa w Europie, sprawdziły się - powiedział.

5. Pięciopunktowy plan dozbrajania Europy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła pięciopunktowy plan dozbrajania Europy, który ma zmobilizować do 800 miliardów euro na obronę. - Zestaw propozycji koncentruje się na tym, w jaki sposób wykorzystać wszystkie dźwignie finansowe - wyjaśniła. Zapewniła, że Europa jest "gotowa do tego, by stanąć na wysokości zadania".

- Dzisiaj napisałam listy do przywódców, których spotkam w czwartek na Radzie Europejskiej. Określiłam w liście do liderów plan ponownego zbrojenia Europy. Zestaw propozycji koncentruje się na tym, w jaki sposób wykorzystać wszystkie dźwignie finansowe, które są w naszej dyspozycji - powiedziała.

6. Papież Franciszek dalej w szpitalu

We wtorek stan papieża Franciszka był stabilny - przekazał Watykan w wieczornym komunikacie. Dodano, że nie miał gorączki i kolejnych problemów z oddychaniem. W nocy miała zostać wznowiona nieinwazyjna wentylacja mechaniczna.

Franciszek przebywa w poliklinice Gemelli już 20 dni z powodu obustronnego zapalenia płuc. To najdłuższa z jego czterech hospitalizacji. Codziennie Watykan publikuje komunikaty na temat stanu papieża, a na placu Świętego Piotra wierni modlą się o zdrowie 88-letniego Franciszka.

7. Mariusz Kamiński i Michał Wąsik nie stawili się przed komisją do spraw Pegasusa

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik, obecnie europosłowie PiS, nie stawili się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Członkowie komisji zdecydowali o przygotowaniu wniosków do sądu o nałożenie na nich kary pieniężnej. Obaj wezwani zamieścili wcześniej oświadczenia.

To było pierwsze wezwanie przez sejmową komisję śledczą na przesłuchanie zarówno Kamińskiego, jak i Wąsika.

8. Byli szefowie straży pożarnej zatrzymani przez CBA

Funkcjonariusze CBA w czasie zorganizowanej rano akcji zatrzymali kolejne osoby, w związku ze śledztwem dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Wśród zatrzymanych jest dwóch byłych komendantów głównych straży pożarnej, ich były zastępca i były dyrektor ds. kształcenia studentów Akademii Pożarniczej.

Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, chodzi o generałów Andrzeja Bartkowiaka i Mariusza Feltynowskiego. - Oficerowie masowo byli przez byłe kierownictwo straży wysyłani na studia w tej uczelni - dodaje Zieliński.

ZOBACZ WIĘCEJ: CBA zatrzymało byłych szefów straży pożarnej

Autorka/Autor:ek

Źródło: PAP, tvn24.pl