Onkolog zdiagnozował u siebie nowotwór. "Przejście do pozycji bycia leczonym nie jest łatwe"

Przyznam szczerze, że przesunięcie z pozycji patrzącego i leczącego do pozycji bycia leczonym nie jest łatwe - powiedział w TVN24 onkolog profesor Cezary Szczylik, ordynator oddziału onkologii w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Podzielił się historią zdiagnozowania u siebie nowotworu prostaty i mówił o możliwej profilaktyce. - Miałbym do siebie bardzo wiele żalu, że nie zareagowałem odpowiednio wcześniej - wyjaśnił.

W poniedziałek gościem w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był onkolog prof. Cezary Szczylik, który opowiedział o tym, w jaki sposób zdiagnozował u siebie chorobę nowotworową.

- Co roku robię wszystkie badania, które mogą mnie uprzedzić o jakimś zagrożeniu. Rok temu skoczyło mi PSA (badanie przesiewowe w kierunku raka prostaty - red). Miałem zawsze w granicach 1,4. Przypomnę, że norma w zależności od wieku to jest do 5 nanogramów na mililitr. I nagle po tym 1,4 zrobiło się 2 i coś. Nagle widzę 3,6, czyli się podwoiło - mówił. Jak dodał, zaniepokoiło go to i gdy parę miesięcy później zrobił kolejne badania, okazało się, że górna granica stężenia PSA przewyższała normę.

- Powiedziałem, że to jest sygnał i muszę to sprawdzić, więc już nie patrząc na ścieżki realizacji, jak mogę się zdiagnozować, po prostu z własnych funduszy przyspieszyłem badania, które mogłyby powiedzieć mi, czy rzeczywiście to jest sygnał, czy jeszcze mogę spokojnie spać. Okazało się, że w rezonansie magnetycznym w obrębie prostaty pokazały się obszary wskazujące na to, że to może być nowotwór - wyjaśnił.

Następnie Szczylik zdecydował się na biopsję gruboigłową, która wykazała, że ma on nowotwór złośliwy. - Był we wczesnej fazie zaawansowania, te zmiany nie były duże, w tej skali dziesięciostopniowej (Gleasona - red.) to była szóstka - zaznaczył.

Prof. Cezary Szczylik TVN24

Szczylik o swoim wyborze i "życiu w ciągłym napięciu"

Jak opowiadał Szczylik, swoje wyniki skonsultował z kolegami, z którymi współpracuje. - Powiedzieli, że to jest taki stopień zaawansowania, w którym mogę poddać się takiej taktyce, która się nazywa watch and wait, "czekaj i patrz". Ale ponieważ ten skok wydawał mi się zbyt duży, zdecydowałem się na zabieg operacyjny - wyjaśnił. Przyznał również, że podjął tę decyzję, bojąc się.

- Operowali mnie znakomici urolodzy u mnie w ośrodku i w histopatologii (ocenie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta - red.), która później podlega ponownej ocenie w porównaniu do biopsji, która była wykonana, już ta skala niebezpieczeństwa, skala Gleasona wyszła na siódemkę - powiedział. Wskazał też, że badanie wykazało "jedno ognisko o dużo wyższej złośliwości, bo była to chyba ósemka albo dziewiątka".

Jak zauważył profesor, "gdyby czekał dłużej, niewykluczone, że to miejsce, które miało dużo wyższą złośliwość, mogłoby powiększać się i co jest najgorszym scenariuszem w tej chorobie, dać wcześniej przerzuty".

Zapytany, co ma do wyboru pacjent, który byłby w jego sytuacji, wyjaśnił: - Z reguły w większości przypadków zaleca się obserwowanie. I to jest dobra taktyka, dlatego że patrząc ostatecznie na przeżywalność tych grup, które są operowane i tych, które są w obserwacji, te przeżycia są podobne. Tyle że w międzyczasie dla niektórych z tych pacjentów ten scenariusz może się dramatycznie zmienić, w związku z czym ja wybrałem niewyczekiwanie na wynik kolejnego rezonansu, czy kolejnego PSA i takiego życia w ciągłym napięciu.

"Przejście do pozycji bycia leczonym nie jest łatwe"

Prowadzący zauważył, że Szczylik zapewne miał "setki, jeśli nie tysiące pacjentów, którym mówił, że sytuacja jest poważna i mają początek choroby nowotworowej", a nagle sam stanął w takiej sytuacji. - Przyznam szczerze, że to przesunięcie z pozycji patrzącego, zalecającego, leczącego do pozycji bycia leczonym nie jest łatwe - powiedział.

Jak dodał, "bał się, że przejdzie z takiego etapu, w którym może kontrolować przebieg choroby, do takiego etapu, w którym tej choroby już nie będzie kontrolował".

Szczylik odniósł się także do strachu wielu osób przed badaniem się. - Bardziej bałem się przed niż w momencie, kiedy już się dowiedziałem, że to jest to i że jestem po zabiegu operacyjnym. Oczywiście zaznaczam, to nie jest moja rada dla wszystkich pacjentów z rakiem prostaty. Ta taktyka "czekaj i patrz" jest bardzo rozsądną taktyką, tylko ja niestety mam ten bagaż onkologiczny w sobie i po prostu z psychicznych obciążeń, które mogłyby nastąpić, miałbym do siebie bardzo wiele żalu, że nie zareagowałem odpowiednio wcześniej - mówił.

"Co trzeci mężczyzna na przebiegu życia będzie miał raka prostaty"

Jak wyjaśnił Szczylik, "co trzeci mężczyzna na przebiegu życia będzie miał raka prostaty". - Jest to choroba starzejących się społeczeństw, dlatego że nie starzeje nam się tylko skóra, ale przede wszystkim starzeje nam się układ odpornościowy - wskazał.

- Ten czas między 60 a 70 rokiem życia, ja to nazywam "wchodzenie w strefę cienia", kiedy wiemy, że starzejący się układ odpornościowy i ekspozycja na niekorzystne warunki środowiskowe, powoduje to, że praktycznie co trzecie z nas będzie miało nowotwór - zaznaczył.

Autorka/Autor:kgr/ads

Źródło: TVN24