Schetyna: tydzień czekano, żeby ta sprawa rozeszła się i zakończyła swoją historię w Morzu Bałtyckim

Schetyna: czekano, żeby to skończyło się w Morzu Bałtyckim

Schetyna stwierdził, że kryzys to "odpowiedzialność rządu". Jego zdaniem polityczną odpowiedzialność powinna ponieść też minister klimatu i środowiska Anna Moskwa . - A ja bym spojrzał na to jako na całość problemu, bo takie sytuacje mogą się powtórzyć. Kryzys, który może wybuchać, nie jest zarządzany przez instytucje państwa - mówił.

Schetyna zwolennikiem "twardej polityki wizowej"

Grzegorz Schetyna: jesteśmy zakładnikiem posłów Zbigniewa Ziobry

W opinii Schetyny "jesteśmy zakładnikiem grupy posłów Zbigniewa Ziobry, który szantażuje Jarosława Kaczyńskiego i większość parlamentarną". - To znaczy, że państwo nie działa, że to przepychanie partyjne wewnątrz koalicji Zjednoczonej Prawicy wywraca państwo - przekonywał.

- Uważam, że teraz będziemy świadkami rywalizacji między środowiskami Ziobry i całym PiS-em w niechęci do Unii Europejskiej, w niechęci do Niemiec, w niechęci do Francji, do tych wszystkich krajów, które tworzą wspólnotę europejską . Dla mnie to jest po prostu coś absolutnie katastrofalnego, bo te pieniądze są niezbędne polskim przedsiębiorcom, samorządom - dodał Schetyna.