Czy rząd spełnia wyborcze obietnice w sprawie ochrony przyrody. Sprawdzamy

Kluczowe fakty: Politycy obiecali powiększenie powierzchni parków narodowych. Ile nowych parków powstało?

Politycy obiecali społeczny nadzór nad lasami. Na jakim etapie jest realizacja tej obietnicy?

Politycy obiecali, że 20 procent powierzchni lasów zostanie wyłączonych z wycinek. Jak dużo udało się w rzeczywistości wyłączyć z wycinki?

Za nami dwa lata dyskusji o polskiej przyrodzie. Dyskusji, która niejednokrotnie przybierała formę gwałtownego sporu albo wręcz awantury. Punktem wyjścia dla niej były obietnice wyborcze.

Przypomnijmy - w programie wyborczym, a potem w umowie koalicyjnej, znalazło się między innymi zobowiązanie do wyłączenia z wycinek 20 procent najcenniejszych przyrodniczo lasów, zwiększenie powierzchni parków narodowych oraz ustanowienia nadzoru społecznego nad lasami.

Czy te obietnice są realizowane?

O zrecenzowanie dwóch lat działań resortu klimatu i środowiska poprosiłem trzy osoby, przedstawicieli tak zwanej strony społecznej, czyli ludzi związanych z organizacjami "ekologicznymi". Na moje pytania odpowiadali: Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, Marta Jagusztyn z fundacji Lasy i Obywatele oraz Agata Szafraniuk z organizacji Client Earth - Prawnicy dla Klimatu.

Tyle mamy zamiast 20

Najczęściej przywoływany w ciągu ostatnich dwóch lat zapis umowy koalicyjnej, dotyczący lasów i ich ochrony, brzmi:

20 procent najcenniejszych obszarów leśnych zostanie wyłączone z wycinki

To "najgorętsze" zobowiązanie polityków koalicji, bo po objęciu rządów budziło największe kontrowersje, szczególnie wśród przedstawicieli branży drzewnej, którzy ostro protestowali przeciwko ograniczeniom wycinek, widząc w tym zagrożenia dla swoich przedsiębiorstw. Protesty zaczęły się zaraz po tym, jak Paulina Hennig-Kloska, nowa minister klimatu i środowiska, ogłosiła tak zwane moratorium - nakazała wstrzymanie wycinek na obszarach obejmujących 1,3 procent powierzchni polskich lasów.