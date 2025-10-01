Tusk o decyzji Sejmu w sprawie projektu dotyczącego religii i etyki Źródło: TVN24

Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 28,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 28,1 proc. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,4 proc. Tuż za podium jest Lewica (7,6 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,7 proc.). Formacja Grzegorza Brauna zamyka listę partii, które przekraczają próg wyborczy - opisała "Rzeczpospolita".

Do izby niższej nie weszłoby dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 4,1 proc. wyborców, partia Razem z wynikiem 2,6 proc. i Polska 2050 Szymona Hołowni z ledwie 1 proc. poparcia.

Nowy sondaż, zmiana lidera, ale różnica niewielka

W porównaniu z poprzednim sondażem IBRiS dla "Rz", KO zyskała i wyszła na prowadzenie, a PiS, Konfederacja i Nowa Lewica tracą. W badaniu publikowanym 4 września partia Jarosława Kaczyńskiego miała 30,6 proc. poparcia, formacja Donalda Tuska 29,9 proc., Konfederacja 15,1 proc., Lewica 8 proc., zaś partia Brauna 2,8 proc.

"Scena polityczna się radykalizuje i nie ma w Polsce miejsca dla trzeciej drogi" - pisze "Rzeczpospolita".

- Wszystko jest prawie jak było, oprócz pozycji partii Grzegorza Brauna - komentuje z kolei prof. Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. - Mamy zmianę lidera, bo ostatnie wybory wygrało PiS. KO bierze to, co miała dwa lata temu. PiS straciło na rzecz Konfederacji. Mamy system naczyń połączonych między tymi ugrupowaniami - dodał.

Ekspert zauważył również, że badanie potwierdza polityczny koniec Szymona Hołowni i jego partii oraz pokazuje, że "skończył się czas Hołowni w polityce".

Sondaż przeprowadził IBRIS dla "Rzeczpospolitej" metodą CATI w dniach 26-27 września na 1073-osobowej grupie respondentów.

