Polska

Najnowszy sondaż. "Koalicja rządząca nie może czuć się bezpiecznie"

pap_20260227_19L
Polacy chcieliby, żeby Przemysław Czarnek został premierem? Sondaż
Źródło: TVN24
Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera z wynikiem 35,2 procent - wynika z najnowszego sondażu Opinii24. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało wynik z zeszłego miesiąca - 22 procent. Doszło do zmiany na czwartym miejscu. Uwagę zwraca też spadek poparcia trzech ugrupowań.

Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny.

Sondaż: KO przed PiS, zmiana na czwartym miejscu

Liderem poparcia pozostaje Koalicja Obywatelska, którą wskazało 35,2 procent pytanych. To wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem z zeszłego miesiąca. Na tym samym poziomie co w marcu utrzymuje się natomiast wynik Prawa i Sprawiedliwości. Partię Jarosława Kaczyńskiego znów poparło 22 procent wyborców.

Na trzecim miejscu niezmiennie pozostaje Konfederacja, którą wskazało 12,8 procent respondentów. Jest to spadek o 1,7 p.p. względem marca.

Spadek notuje również Konfederacja Korony Polskiej, którą na czwartym miejscu w najnowszym badaniu wyprzedza Lewica. Partię Grzegorza Brauna wskazało 6,6 procent badanych (spadek o 0,6 p.p.), a Lewicę 6,9 procent (wzrost o 0,8 p.p.).

Na dalszych miejscach są partia Razem (4,6 procent - wzrost o 0,5 p.p.), Polska 2050 (3,1 procent - wzrost o 1,6 p.p.) oraz PSL (1,9 procent). To oznacza spadek poparcia partii Władysława Kosiniaka-Kamysza (po marcowym wzroście do 3 procent). Te ugrupowania znalazłyby się pod progiem wyborczym, który dla partii wynosi 5 procent, zaś dla koalicyjnych komitetów - 8 procent.

Aktualnie czytasz: Najnowszy sondaż. "Koalicja rządząca nie może czuć się bezpiecznie"

6,2 procent respondentów deklaruje, że nie wie, na kogo oddałoby głos w wyborach parlamentarnych.

W kwietniowym badaniu Opinii24 70 procent ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę, z czego 49 procent "zdecydowanie", a 21 "raczej tak". Przeciwne stanowisko prezentuje nieco ponad jedna piąta badanych (21 procent). 12 procent odpowiedziało, że na pewno nie zagłosuje, a 9 procent, że raczej nie.

Badanie Opinii24 przeprowadzono w dniach 7-9 kwietnia techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Pracownia zastrzega, że udziały procentowe są zaokrąglone do liczb całkowitych, a w przypadku preferencji wyborczych do jednego miejsca po przecinku. Oznacza to, że w niektórych przypadkach wyniki mogą nie sumować się do 100 procent.

"Koalicja rządząca nie może czuć się w pełni bezpiecznie"

Komentując wyniki najnowszego sondażu dyrektorka badań społecznych pracowni Opinia24 Urszula Krassowska zwróciła uwagę, że "Koalicja Obywatelska od stycznia systematycznie zyskuje". "Sprzyjać temu może reakcja rządu na sytuację międzynarodową i działania takie, jak regulacje cen paliw, które zostały pozytywnie ocenione przez społeczeństwo, mimo krytyki ze strony PiS" - wyjaśniła.

"Patrząc na wyniki PiS od początku roku, można stwierdzić, że tzw. "efekt Czarnka" nie przełożył się na wzrost poparcia, lecz raczej na zatrzymanie wcześniejszego trendu spadkowego" - oceniła.

Zwróciła również uwagę na wyniki pozostałych trzech partii rządzących. "Lewica, PSL i Polska 2050 nie poprawiły swoich notowań na tyle, by obecna koalicja rządząca mogła czuć się w pełni bezpiecznie" - podkreśliła Krasowska.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Koalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaGrzegorz BraunLewicaPolskie Stronnictwo LudowePartia RazemSondaże
