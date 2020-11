Najnowsze sondaże Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 pracownia Kantar przeprowadziła sondaże, w których zapytała respondentów o kwestie związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej, prawem do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, oceną protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzającego prawo aborcyjne, a także reakcją policji na ostatnie protesty oraz poparciem dla ugrupowań politycznych.

Obecność Polski w Unii Europejskiej

Kolejne pytanie zadane badanym brzmiało: "Czy Pana(i) zdaniem polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej?" .

Prawo do aborcji i protesty po orzeczeniu TK

W sondażu pracowni Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 badani usłyszeli także następujące pytanie: "Trybunał Konstytucyjny kilka tygodni temu orzekł, że przepisy dopuszczające aborcję ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu są niezgodne z Konstytucją. Tym samym Trybunał zakwestionował prawo kobiet do aborcji w takich sytuacjach. Czy Pana(i) zdaniem w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu..." .

Zdecydowana większość ankietowanych - 81 procent - wskazała odpowiedź: "kobiety powinny mieć prawo do wykonania zabiegu aborcji". 10 procent badanych odpowiedziało: "kobiety nie powinny mieć prawa do wykonania zabiegu aborcji". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9 procent respondentów.

Reakcja policji w czasie protestów

Sondaż partyjny

Ankietowani zostali zapytani o to, na którą partię by zagłosowali, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie.