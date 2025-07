Zmiana roli Tuska w rządzie? "Potrzebujemy nowego wizerunku" Źródło: TVN24

Donald Tusk na pewno pozostanie premierem po rekonstrukcji rządu - mówiła Joanna Mucha, posłanka ruchu Polska 2050 w programie "Jeden na jeden" w TVN24. - Ja mam cały czas wrażenie, że potrzebujemy naprawdę nowego wizerunku tego rządu, który również będzie zakładał, że Donald Tusk być może w jakiś sposób zmieni swoją rolę - dodała jednak.

Jako największy błąd Tuska Mucha wymieniła to, że "rząd nie prezentuje żadnej strategii, żadnej wizji". Nie podała potencjalnych nazwisk osób, które widziałaby na fotelu premiera.

"Musielibyśmy być ślepi, żeby udawać, że ta koalicja funkcjonuje dobrze"

Mówiąc o potencjalnych zmianach po rekonstrukcji rządu, Mucha stwierdziła, że w tej chwili "wszelkie opcje są możliwe". - Również ta opcja, że wynegocjujemy na nowo z naszymi koalicjantami, że Szymon (Hołownia) zostaje jako marszałek - stwierdziła.

- Natomiast uważam, że najlepszą opcją byłoby to, co proponuje Szymon Hołownia, czyli żeby do rządu weszli jako wicepremierzy wszyscy liderzy partii koalicyjnych. To jest jedyna realna szansa, żeby rozmowa programowa, związana z realizacją zamierzeń rządowych, była rozmową, która toczy się non-stop, na bieżąco. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie naprawdę zmienić naszą politykę - opisywała.

- Musielibyśmy być ślepi, żeby udawać, że ta koalicja funkcjonuje dobrze. Nie funkcjonuje dobrze. Tych spotkań jest zdecydowanie za mało. One nie mają swojej stałej rutyny, swojego stałego sposobu funkcjonowania. Nie ma porządku obrad spotkań koalicjantów - oceniła Mucha.

- Jeśli ta koalicja ma działać, to musi ze sobą rozmawiać. To musi spotykać się i rozmawiać o strategii, której cały czas, mamy wrażenie, nie ma. O wizji Polski i o tym, w jaki sposób rozwiązujemy problemy ludzi. Bo to jest najważniejsze - stwierdziła.

Mucha o rekonstrukcji rządu Źródło: TVN24

Mucha: Kaczyński wykorzystał Hołownię

Mucha komentowała również spotkanie Hołowni z politykami PiS w mieszkaniu Adama Bielana. Doszło do niego późnym wieczorem 3 lipca.

- Marszałek Sejmu będzie się spotykał, spotyka się i będzie się spotykał z różnymi środowiskami politycznymi, również z PiS-em. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Coś nadzwyczajnego i coś niewłaściwego w moim przekonaniu było w miejscu i w godzinie zorganizowania tego spotkania - oceniła posłanka. Stwierdziła, że "to naprawdę można było zorganizować lepiej".

- Powinniśmy próbować tworzyć formaty, gdzie jedna i druga strona, bardzo ze sobą zwaśnione, siadają i rozmawiają. Bo sytuacja międzynarodowa jest naprawdę dramatycznie niebezpieczna - powiedziała posłanka.

Przyznała, że nie wiedziała o tym spotkaniu. - Szymon Hołownia też na to spotkanie idzie w roli bardziej chyba marszałka Sejmu niż przewodniczącego partii. W związku z tym ja nie czuję się osobą, która by domagała się tego typu informacji, z kim spotyka się jako marszałek Sejmu - zastrzegła. - Szymon nas przyzwyczaił do swoich niestandardowych zachowań. I my wszyscy mamy świadomość, że z tych niestandardowych zachowań zawsze wychodzi coś bardzo ciekawego - mówiła Mucha.

Odniosła się też do tematu rządu technicznego. - Szymon Hołownia mówi, że na tym spotkaniu o rządzie technicznym mowa była bardzo krótko. To była tylko bardzo drobna część tego spotkania. Natomiast głównie to były jednak sprawy międzynarodowe. I powiedzmy jednocześnie, na tym samym oddechu, że w Polsce 2050 nie ma ani jednego posła, który podniósłby rękę za takim rządem technicznym wspieranym przez PiS. Nikt u nas w Polsce 2050 nie poparłby tego rządu. I w sposób jednoznaczny Hołownia podczas tego spotkania odrzucił taką możliwość. Bo jeśli pojawia się ten temat, to jest taką sugestią, że my coś tutaj próbujemy zmienić w koalicji. Nie próbujemy. Temat się musiał pojawić, bo trudno byłoby, żeby Jarosław Kaczyński nie wykorzystał tej sytuacji do tego, żeby postawić ten temat - zapewniła.

Oceniła, że Kaczyński "wykorzystał Szymona Hołownię". - Rzeczywiście również te komentarze Jarosława Kaczyńskiego po tym spotkaniu to było wykorzystanie tego spotkania - dodała.

"Mam codziennie propozycję powrotu do Platformy Obywatelskiej"

Gościni TVN24 wspomniała o zmianach w Polsce 2050. - Jesteśmy w tej chwili w trakcie zmian w naszej partii. Będą bardzo szeroko zakrojone. Są potrzebne, ale chcę powiedzieć w sposób jednoznaczny: naprawdę nasi posłowie nigdzie się nie wybierają - mówiła. - Nie ma takiej sytuacji, w której nasi posłowie szukaliby innej partii koalicyjnej - dodała.

- Ja mam codziennie propozycję powrotu do Platformy Obywatelskiej - stwierdziła Mucha. - I nie wybieram się i nie mam zamiaru takiego ruchu wykonać - zapewniła.

