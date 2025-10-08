Żurek: widzę zbieżność planów ministra i tego, czego oczekuje środowisko sędziowskie Źródło: TVN24

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawi w czwartek projekt "ustawy praworządnościowej" - poinformował resort sprawiedliwości. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ma ona dotyczyć uregulowania statusu sędziów powołanych w latach 2018-25.

Projekt takiej ustawy minister sprawiedliwości zapowiedział w ubiegłym tygodniu. Żurek poinformował również wówczas, że na bardzo zaawansowanym etapie jest projekt ustawy regulujący kwestie związane z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa.

W środę Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że projekt ustawy praworządnościowej zostanie przedstawiony w czwartek o godzinie 11 podczas wspólnej konferencji prasowej ministra Żurka oraz wiceszefa MS Dariusza Mazura.

Zmiany w KRS-ie wywołały kryzys w sądownictwie

Spór dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa i wyłanianych w procedurze przy jej udziale tzw. neosędziów wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 roku ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 roku 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie.

Zmiana z 2017 roku stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez polityków rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej KRS. Krytycy zmian dokonanych przez PiS nazywają te osoby neosędziami.

Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - z uwagi na które, jak przypomniał w ubiegłym tygodniu szef resortu sprawiedliwości, Polska wciąż wypłaca odszkodowania.

Kwestia "uregulowania skutków uchwał podjętych w latach 2018-2025 przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku", przesądzenia "w kwestii skuteczności uchwał Rady w odniesieniu do poszczególnych grup sędziów" oraz "przywrócenia funkcjonowania Sądu Najwyższego w zgodzie z jego ustrojowym ukształtowaniem oraz konstytucyjną rolą" wchodzi w zakres jednego z dwóch priorytetów rządu w zakresie praworządności, które zaprezentowano we wrześniu.

