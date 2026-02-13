Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Miliardy poza budżetem? "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze

Michał Istel
Michał Istel
Obsługa środków przyznanych z SAFE, która ma się odbywać poza budżetem, obudziła dyskusję o "Polsce funduszowej"
Obsługa środków przyznanych z SAFE, która ma się odbywać poza budżetem, obudziła dyskusję o "Polsce funduszowej"
Źródło: Shutterstock
Po rządach Zjednoczonej Prawicy Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że skala wyprowadzania w tamtych latach wydatków poza budżet groziła "niszczeniem demokracji". Władza się zmieniła, a fundusze pozabudżetowe wciąż funkcjonują. Ba! Ich zadłużenie rośnie z roku na rok. Sprawdziliśmy, dlaczego ich nie zlikwidowano i ile miliardów złotych jest w nich ulokowanych.Artykuł dostępny w subskrypcji

Co łączy budowanie dróg, przeciwdziałanie pandemii i zakup sprzętu dla polskiej armii? Otóż pieniądze na te zadania wcale nie idą w całości z budżetu państwa. Rząd wspomaga się tu finansowaniem z tak zwanych funduszy celowych, które są poza budżetem i obsługuje je Bank Gospodarstwa Krajowego.

Tak, dobrze przeczytaliście: obecny rząd wciąż wydaje pieniądze z funduszu powołanego do zwalczania skutków pandemii COVID-19, mimo że skończyła się na długo, zanim koalicja 15 października doszła do władzy. Dziwi to tym bardziej, że obecni rządzący krytykowali przecież poprzedników za tworzenie "alternatywnego budżetu" wypychanego do funduszy. Dziś sami mierzą się z podobnymi oskarżeniami - ostatnio wróciły one w związku z unijnym programem SAFE. Chodzi o prawie 44 miliardy euro z Unii Europejskiej, które Polska będzie mogła przeznaczyć między innymi na produkcję i zakup uzbrojenia.

Rząd entuzjastycznie zareagował na przyznanie Polsce tych środków, lecz opozycja punktuje, że pieniądze z SAFE to nie granty, lecz pożyczka. "Środki SAFE nie są środkami dodatkowymi. (...) To przesunięcia w ramach istniejących limitów, a nie nowe pieniądze" - pisał w serwisie X poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. "To będzie dług spłacany przez państwo polskie przez lata" - mówił prezydent Karol Nawrocki na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego 11 lutego 2026 roku. Zaś poseł Konfederacji Stanisław Tyszka, tłumacząc w "Kawie na ławę" w TVN24, że "wszyscy będziemy musieli [tę pożyczkę] spłacić", przypomniał krytykę "alternatywnego budżetu" sprzed lat:

To będzie wrzucone do Banku Gospodarstwa Krajowego jako dwudziesty pierwszy fundusz celowy niepodlegający - uwaga - kontroli parlamentarnej. Tam jest fundusz covidowy, tam jest fundusz pomocy Ukrainie. W poprzedniej kadencji cała opozycja, łącznie ze mną, krytykowała PiS za to, że ukrywa pieniądze w funduszach celowych. Teraz się dzieje to samo.
Stanisław Tyszka, Konfederacja
"Kawa na ławę" TVN24, 8 lutego 2026

W odpowiedzi na takie zarzuty rząd przekonuje, że nie ma tańszego sposobu na dozbrojenie armii niż pożyczka z unijnego programu.

Zatrzymajmy się jednak przy kwestii "alternatywnego budżetu": czy po dwóch latach rządu Donalda Tuska wciąż istnieje 20 funduszy celowych obsługiwanych przez BGK? Dlaczego ich nie zlikwidowano i ile miliardów złotych jest w nich ulokowanych?

Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
"Wichrowe wzgórza" reż. Emerald Fennell
"Punkowy", a może "bezduszny". Czy warto zobaczyć "Wichrowe wzgórza"? 
Kultura i styl
shutterstock_2211362781
Pracownicy giganta zgodzili się na zawieszenie części świadczeń
BIZNES
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
WARSZAWA
Przedszkolu nr 69 w Poznaniu groziła likwidacja
Sprzeciwili się likwidacji przedszkoli. Chcą być wzorem dla innych
Filip Czekała
Ga, ga.
Imię Miećka wymyśliła sama. Niezwykłe role Bożeny Dykiel
Kultura i styl
Pasażerowie pchają autobus na Słowackiego w Gdańsku
Paraliż komunikacji. Pasażerowie musieli pchać autobus. Nagranie
Trójmiasto
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
WARSZAWA
Konferencja posłów Lewicy
Sejm zdecydował w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej
imageTitle
Krytyka pod adresem Świątek. "Oskarżona o brak klasy"
EUROSPORT
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
METEO
Policja w miejscu zamachu na generała Aleksiejewa
Kto chciał zabić generała? Trzy wersje po zamachu w Moskwie
Tatiana Serwetnyk
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Podejrzenie przemocy w rodzinie zastępczej. Dzieci odebrane, ośmiolatek w szpitalu
Łódź
Policja (zdj. ilustracyjne)
Matka z ojcem pijani, w mieszkaniu niemowlę
Białystok
shutterstock_2273440563
Lekarze leczą, pacjenci czekają, NFZ nie płaci. "Gra bez wygranych"
Piotr Wójcik
imageTitle
Mistrz zmuszony do wysiłku. Ma trzecie złoto tych igrzysk
EUROSPORT
imageTitle
Wystartował w samym plastronie, potem pomylił trasę
EUROSPORT
pap_20230425_16X
"Powinniśmy być dumni". Niemcy zainteresowani polską bronią
BIZNES
10 min
1302_sejm_wita
"Wypowiada się pan jak pierwsza naiwna"
Sejm Wita
Sebastian Kaleta przerwał wypowiedź Ryszarda Terleckiego
Gorąco w PiS. Terlecki o Kalecie: gów****ria
Kierowca został zatrzymany
Wulgarny napis o grupie Speed. Kierowca ukarany
Szczecin
Rak trzustki
Nowa opcja leczenia raka trzustki w USA. Stosuje się ją także w przypadku glejaka
Zdrowie
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką
Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu
WARSZAWA
Zablokowała przejazd tramwajów, bo była zdenerwowana na motorniczego
Szła przed tramwajem, bo "była zdenerwowana na motorniczego"
Łódź
Pies
Rząd szykuje nowy obowiązek dla właścicieli psów
BIZNES
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Chcą zmian w Strefie Czystego Transportu. Zyskaliby właściciele starszych aut
WARSZAWA
imageTitle
Utwór polskiej legendy wybrzmiał w olimpijskim finale tańca
EUROSPORT
imageTitle
Zatrzymany po 16 latach, na igrzyskach. Wybierał się na mecz
EUROSPORT
Thomas Rose
"W cztery oczy" z ambasadorem USA. "Przekroczył standardy dyplomatyczne"
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alarmy IMGW dla 13 województw
METEO
Firma
Rewolucja dla przedsiębiorców. Sejm wprowadza "jedno cyfrowe okienko"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica