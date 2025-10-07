W Sejmie o świniach. Hołownia zacytował Biblię

Poseł PiS porównał rządzących do świń z "Folwarku zwierzęcego". Marszałek Sejmu zacytował Biblię Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Michał Woś, przemawiając z mównicy sejmowej podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu, ocenił, że "w państwie Tuska minister sprawiedliwości ordynarnie łamie prawo". Odniósł się w ten sposób do rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

"Świnie równiejsze"

- Wy z Orwella zrobiliście sobie podręcznik do rządzenia. Wszyscy są równi, ale, jak to szło... świnie równiejsze. Nowak, Polnord i Giertych, Grodzki, Brejza - sprawy ukręcone. A Gawłowski? Tu nie zdążyliście - 5 lat pozbawienia wolności, ale w pierwszej instancji. Więc na drugą instancję - co trzeba? Swoich sędziów - powiedział Woś.

Powieść "Folwark zwierzęcy" angielskiego pisarza George'a Orwella, krytyka stalinizmu, ukazała się w 1945 roku. Jest alegorią rewolucji bolszewickiej w Rosji - zwierzęta gospodarskie przepędziły ludzi z folwarku i przejęły go. Na ich czele stanęły świnie, które z czasem zdobywały coraz więcej władzy, a swoim stylem życia coraz bardziej przypominały ludzi. Jedna z zasad folwarku została zmieniona z "wszystkie zwierzęta są równe" na "wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych".

- I proszę bardzo, lex Gawłowski, proszę bardzo, bezkarność. Rozporządzenie Żurka. Na dwóch sędziów trzech wskażecie paluchem? Zamiast losować. I jeszcze wmawiacie ludziom, że to jest bardziej transparentnie, bardziej sprawiedliwie - ciągnął poseł PiS.

Hołownia odpowiedział posłowi

Michał Woś zasugerował, że byłoby łatwiej rządzącym pisać wyroki w ministerstwie sprawiedliwości. - Szanowni państwo, przecież to jest doktryna Neumanna na sterydach. Szanowni państwo, to jest sędzia na telefon do kwadratu. I ostatnie zdanie, panie marszałku. Stalin, komuniści, wiedzieli, panie marszałku, że gdy władza wybiera sędziów, to władza wydaje wyroki. O to wam chodzi. Do dymisji! - zakończył wystąpienie poseł PiS.

Szymon Hołownia, który przewodniczył obradom, pod koniec wystąpienia Michała Wosia zwrócił uwagę posłowi, że jego czas się kończy. Potem dodał "jeszcze jedną uwagę".

- Możemy się nie zgadzać, ale od świń się w tej izbie nie wyzywamy, bo to jest chamstwo, a nie debata parlamentarna. (...) Ja też mogę użyć różnych cytatów. Mogę użyć nawet cytatu z Biblii, jeżeli chcecie." Nawet gdybyś tłukł głupiego w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami, głupota go nie opuści" (cytat z Księgi Przysłów 27,22 - red.). I co? Przyjemnie? Nieprzyjemnie. Więc, naprawdę, z cytatami to uważać - oświadczył marszałek Sejmu.

Zmiany w przydzielaniu sędziów

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące regulamin urzędowania sądów opublikowano w Dzienniku Ustaw we wtorek 30 września. Nowelizacja odnosi się między innymi do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS). Wywołała ona oburzenie wśród polityków prawicy.

"Wiem z praktyki, że losowanie całych trójek paraliżowało pracę sądów - jeden sędzia był przypisany do kilkunastu składów, a obywatel czekał latami na wyrok. Dlatego zostaje losowanie referenta przez SLPS, a reszta składu dobierana jest według jasnych i przejrzystych zasad, ustalonych przez prezesa sądu i zaopiniowanych przez kolegium" - napisał Żurek w serwisie X.

- Rozpętała się burza o tym, jak przydzielać sprawy, czy SLPS ma losować wszystkich trzech sędziów, czy tylko referenta. My wprowadzamy nowe rozwiązania. SLPS, czyli system losowego przydziału spraw, zwany był do tej pory przez sędziów "ziobrolotkiem", dlatego że od jednego człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości mogło zależeć, co zostanie komu przydzielone. Tak mówią informatycy - powiedział minister w dołączonym nagraniu wideo.

OGLĄDAJ: TVN24 HD