"Do widzenia, debile". Tak Suski opuścił posiedzenie sejmowej komisji kultury

Jak poinformowała zastępca przewodniczącego komisji Urszula Augustyn (KO), 19 listopada do komisji kultury, dziedzictwa narodowego i środków przekazu wpłynął wniosek grupy posłów o odwołanie posła Piotra Adamowicza z funkcji przewodniczącego komisji.

- Wniosek uzasadniamy przede wszystkim tym, że pan przewodniczący od początku w zasadzie pracy wspólnej w tej komisji nie respektuje podstawowych zasad demokracji - mówił przedstawiciel wnioskodawców poseł Piotr Gliński (PiS).

Marek Suski w trakcie prac komisji bezskutecznie domagał się dopuszczenia go do głosu. Jak zaznaczała Augustyn, "w sprawach personalnych, w sprawach osobowych, regulamin Sejmu mówi wyraźnie: nie musimy podejmować debaty".

"Nie jest prawdą, że odbieramy komukolwiek głos"

Stawiając wniosek przeciwny posłanka Augustyn zaznaczyła, że nie będzie się "rozgadywać tak jak uczynił to bardzo pięknie i kwieciście pan poseł Gliński". - Ale to był dowód na to, w jaki sposób opozycja w pracach tej komisji jest źle traktowana. Na każdym posiedzeniu komisji pan poseł Gliński ma możliwość wygłaszania półgodzinnych tyrad, nikt mu w tym nie przeszkadza, robi to w sposób swobodny - zauważyła.

- Nie jest prawdą, że odbieramy komukolwiek głos. Nie mamy też i myślę, że tak samo pan przewodniczący, w zwyczaju cenzurowania cudzych wypowiedzi. Jeśli za skandal uważacie państwo dopuszczanie na posiedzeniu komisji kultury do głosu ministra kultury, no to trochę się nie rozumiemy - zaakcentowała Augustyn. - Wszyscy wspólnie tworzymy plan pracy komisji i ten plan pracy możecie także tworzyć razem z nami - dodała.

"Do widzenia, debile"

Poseł Wojciech Król (KO) złożył wniosek formalny o niezwłoczne przejście do głosowania. Posłowie poparli wniosek. Następnie większość członków komisji odrzuciła wniosek o odwołanie posła Piotra Adamowicza z funkcji przewodniczącego.

Wynik głosowania skomentował wówczas Marek Suski. - Dziękuję, ja opuszczam tę komisję. Z debilami pracować nie można. Do widzenia państwu - powiedział i wstał z krzesła. - Do widzenia, debile - dodał, pochylając się do mikrofonu.

Piotr Adamowicz został wybrany przewodniczącym sejmowej komisji kultury w połowie czerwca 2024 r. Ówczesna zmiana w prezydium komisji była spowodowana wyborem jej dotychczasowego przewodniczącego Bogdana Zdrojewskiego do Parlamentu Europejskiego.

