"To nie jest mój pierwszy sprzeciw. Nie spodziewałem się, że tak wybrzmi"

Matczak: chciałbym odebrać nominację z rąk prawdziwego strażnika konstytucji

- Gdybym stanąć obok niego, podał mu rękę i sfotografował się z nim, to wtedy przekazałbym w świat bardzo złą wiadomość, która mogłaby być odebrana jako chociażby cień akceptacji dla tego, co zrobił. A ja nie mogę i nie chcę tego zaakceptować - dodał.

"To nie jest mój pierwszy sprzeciw"

- To nie jest mój pierwszy sprzeciw. Oczywiście ten jakoś tak specjalnie wybrzmiał, ja nie spodziewałem się, że on tak wybrzmi - przyznał Matczak. Wskazywał, że "od sześciu lat stara się mówić głośno, że to, co robi ta władza, jest złe dla Polski".