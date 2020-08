Resort zdrowia bez szefa. "Poświęcenie i nieprzespane noce" kontra "dezercja w obliczu drugiej fali koronawirusa"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski nie będzie już kierował resortem. Pozostaje posłem i wraca do zawodu kardiologa. "Współpracę z nim oceniam wzorowo" - napisał premier Mateusz Morawiecki. Decyzję o rezygnacji szefa MZ komentowali także parlamentarzyści na Wiejskiej.

NA ANTENIE TVN24 TRWA WYDANIE SPECJALNE

Łukasz Szumowski poinformował we wtorek, że składa rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Dodał, że pozostaje posłem, chce też wrócić do wykonywania zawodu lekarza kardiologa. Dzień wcześniej podobną decyzję podjął wiceminister Janusz Cieszyński.

Rezygnację szefa resortu zdrowia, gdy epidemia w kraju nie gaśnie, komentowali politycy w Sejmie i Senacie. Za współpracę Szumowskiemu podziękował także premier Mateusz Morawiecki.

"Ministrem się bywa, ale lekarzem jest się przez całe życie". "Wzorowa" ocena premiera

Premier Mateusz Morawiecki napisał, że minister zdrowia w trakcie swojej pracy "dał się poznać nie tylko jako znakomity ekspert w dziedzinie medycyny, ale również jako sprawny manager i reformator". "Osobiście bardzo wysoko cenię sobie kompetencje Łukasza Szumowskiego, a współpracę z nim oceniam wzorowo" - napisał.

Morawiecki przypomniał, że praca Łukasza Szumowskiego "zbiegła się z okresem pandemii". "Gdyby nie jego poświęcenie, wiedza i nieprzespane noce, które wspólnie spędziliśmy nad planami walki z epidemią i tabelkami pełnymi różnych statystyk czy rekomendacji - Polska nie poradziłaby sobie z koronawirusem tak sprawnie" - ocenił..

Premier dodał, że "ministrem się bywa, ale lekarzem jest się przez całe życie". "Łukaszu - pomimo wielu obiektywnych trudności pozostałeś wierny przysiędze Hipokratesa, a Twoje trudne, ale potrzebne decyzje uratowały życie wielu Polakom" - podsumował.

Morawiecki, przebywający tego dnia w Katowicach, przekonywał, że decyzja Szumowskiego jest "samodzielna", którą "jak mówił, chciał podjąć wcześniej, tuż przed wybuchem pandemii, a potem będąc człowiekiem odpowiedzialnym zdawał sobie sprawę z tego, że los postawił go w bardzo szczególnym miejscu".

- Pan minister wspominał mi o swoich planach pod koniec zeszłego roku. Na początku tego roku umówiliśmy się, że do wiosny skończy pewien etap informatyzacji, usprawnienia sieci szpitali, także procesu refundacyjnego w obszarze lekowym i szpitalnictwa, a także usprawnienia pracy Narodowego Funduszu Zdrowia. To się stało, ale jednocześnie wybuchła epidemia i pan profesor Szumowski podjął decyzję o dłuższym pozostaniu do czasu uspokojenia sytuacji w tym trudnym czasie - mówił szef rządu.

Premier Morawiecki o rezygnacji ministra zdrowia: historia oceni go niezwykle wysoko TVN24

"Minister zdrowia i jego zastępca dezerterują w obliczu drugiej fali koronawirusa"

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Wiosny w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem przyznała, że po poniedziałkowej decyzji wiceministra Cieszyńskiego, dymisja Szumowskiego "wisiała w powietrzu". - Było tylko pytanie, kiedy pan minister Szumowski poda się do dymisji - dodała.

Jedno z pytań, które zadaje się po decyzji Szumowskiego dotyczy jego następcy. Ustępujący minister przekazał na konferencji, że po jego rezygnacji formalnie władzę w resorcie służby zdrowia przejmuje premier i to do niego należy decyzja, kto obejmie szefostwo w Ministerstwie Zdrowia.

Morawska-Stanecka pytana, czy to właściwy czas, aby opuszczać resort, odparła, że ma w tej sprawie "mieszane uczucia". - Oczywiście, że to powinno niepokoić, bo to znaczy, że minister zdrowia i jego zastępca dezerterują w obliczu drugiej fali koronawirusa i trudnej sytuacji szpitali jednoimiennych, braku ich finansowania i odpływu kadry - wyliczała. - Tych problemów minister nie rozwiązał - dodała.

Wicemarszałek Senatu przypomniała głosowanie na początku czerwca nad wotum nieufności dla Łukasza Szumowskiego w Sejmie. Wniosek został odrzucony głosami polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Przypominam sobie te kwiaty dla pana ministra i co? Gdzie teraz są ci wszyscy, którzy go bronili?

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (Koalicja Obywatelska) powiedział, że decyzja Szumowskiego nie jest dla niego zaskoczeniem. - Spodziewałem się tego - powiedział, dodając, że w tym momencie nie chce komentować dalej sprawy.

Wyniki głosowania dot. odwołania Łukasza Szumowskiego z funkcji Ministra Zdrowia

Joński: dlaczego minister i wiceminister odchodzą tak bez wyjaśnienia spraw?

Dymisję skomentował także Dariusz Joński - poseł Koalicji Obywatelskiej, który razem z posłem Michałem Szczerbą od kilku miesięcy prowadzi kontrole poselskie w Ministerstwie Zdrowia. Posłowie skupiają się przede wszystkim na umowie z 14 kwietnia na zakup 1241 respiratorów. Twierdzą, że do resortu nie wróciły przedpłaty w wysokości około 70 milionów złotych.

Joński w rozmowie z TVN24 powiedział, że decyzja była spodziewana. - Nas zastanawia, dlaczego (minister i wiceminister - red.) odchodzą tak bez wyjaśnienia spraw, które chyba interesują opinię publiczną, a przynajmniej były na językach w ciągu ostatnich tygodni - powiedział.

- W Polsce nie może być tak, że minister podpisuje niekorzystne umowy, robi przedpłaty i jak handlarz bronią nie oddaje pieniędzy, respiratory nie dojeżdżają, a maski przyjeżdżają z lewymi certyfikatami, to minister mówi: bardzo dziękuję, było bardzo miło, wszyscy mu dziękują, dają kwiaty, wszyscy są zadowoleni i nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. To nieprawdopodobne - zaznaczył.

Chodzi o sprawę zakupu respiratorów od zajmującej się handlem bronią firmy E&K, która wcześniej nie zajmowała się sprowadzaniem sprzętu medycznego do Polski. 14 kwietnia resort podpisał z prezesem tej spółki Andrzejem Izdebskim umowę na dostawę 1241 respiratorów za niemal 200 milionów złotych do 30 czerwca, przy czym pierwsze sztuki miały pojawić się w kraju już w kwietniu.

Przedsiębiorca natychmiast otrzymał zaliczkę w kwocie 35 milionów euro, czyli 154 milionów złotych, jednak transakcji od początku towarzyszyły problemy z realizacją umowy. Ostatecznie E&K dostarczyło jedynie 200 urządzeń. I do dziś nie zwróciło większości pieniędzy, które powinno oddać ministerstwu.

Dariusz Joński o rezygnacji Łukasza Szumowskiego z funkcji Ministra Zdrowia TVN24

Sawicki: minister i wiceminister odchodzą, żeby nie musiał robić tego premier czy prezes PiS

Poseł PSL Marek Sawicki, odnosząc się do rezygnacji Łukasza Szumowskiego z funkcji ministra zdrowia, powiedział, że rząd ma "ewidentny problem" z wyjaśnieniem zakupów dotyczących koronawirusa przez resort zdrowia. - Bo o ile w pierwszej części pandemii działania w zakresie medycznym były ocenianie bardzo wysoko, to równolegle kwestia zakupu maseczek i respiratorów budzi ogromne wątpliwości" - zaznaczył.

Według posła ludowców być może z toczących się postępowań dotyczących zakupu maseczek i respiratorów "już wynika, że i pan Janusz Cieszyński, i pan Łukasz Szumowski powinni z rządu odejść". - Robią to sami, żeby za chwilę nie musiał robić tego tak naprawdę premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński - powiedział.

Premier oświadczył we wtorek, że do końca tygodnia przedstawi nazwisko nowego ministra zdrowia.

Autor:akw/dap

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP