Tusk o sprawie Mejzy. "To jest tak głupie, że tego nawet nie chce mi się komentować"

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że policja do rutynowej kontroli zatrzymała Łukasza Mejzę. Do zdarzenia doszło 13 października na drodze ekspresowej S3, pomiędzy miejscowościami Gaworzyce a Radwanice. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jechał z prędkością 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.
Polityk został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Odmówił jednak przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem poselskim. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że policja będzie wnioskowała do marszałka Sejmu, za pośrednictwem prokuratora generalnego, o uchylenie immunitetu.
Tusk: poniesie konsekwencje
Premier Donald Tusk zapytany na wtorkowej konferencji o sprawę Mejzy, powiedział, że "może nie jest najlepszy od komentowania kwestii, jak ktoś przekroczył prędkość". - Chyba wtedy się traci prawo jazdy na jakiś czas - dodał.
- To, że ktoś zasłania się w takich sytuacjach legitymacją poselską, to jest tak głupie, że tego nawet nie chce mi się komentować. Też jestem człowiekiem. Też wcześniej przez długie lata byłem posłem i zdarzało się, że policja zatrzymywała. Takie jest życie - powiedział.
Szef rządu zaznaczył jednak, że "w życiu do głowy mu nie przyszło, żeby chwalić się legitymacją poselską". - Na pewno tutaj policja zrobi swoje i jestem przekonany, że (Łukasz Mejza - red.) poniesie konsekwencje niezależnie od tego, czy macha tą legitymacją czy nie. Gdyby to był największy grzech pana Mejzy, to byłoby pół biedy - dodał.
Tusk w 2021 roku stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Powodem było przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Sam potwierdził wtedy na X, że "przekroczył przepis drogowy". "Jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji" – pisał wówczas.
