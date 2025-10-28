Jakie są efekty likwidacji zadań domowych? Prawdziwa odpowiedź po tygodniach zwodzenia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nieważne, czy są młodzi, czy starzy, czy w szkole pracują krótko, czy od dekad - nauczyciele w Polsce są zgodni: nowe zasady prac domowych nie są korzystne dla uczniów i uczennic. Ich zdaniem nie za bardzo skorzystali też na nich rodzice.

Opinie nauczycieli na temat tego, czy nowe zasady prac domowych są korzystne dla uczniów i uczennic

To główne wnioski, które można wysnuć z lektury ponad 200 stron raportu opracowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wnioski, o których dotąd ministerstwo w ogóle nie mówiło.

- Tego, że tak krytyczna, miażdżąca wręcz, ocena nauczycieli nie znalazła się w głównych wnioskach z raportu, nie da się w żaden sposób obronić - komentuje dr Iga Kazimierczyk, pedagożka z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i liderka społecznych ruchów edukacyjnych.

Co jeszcze i w jaki sposób pozostawało dotąd w ukryciu? Analizujemy w TVN24+.