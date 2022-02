Potężne pieniądze dla Polski pod znakiem zapytania. Bielan: musimy być gotowi na wszystkie warianty

Polska nadal nie otrzymała ani euro z unijnego Funduszu Odbudowy. Do tej kwestii odniósł się w "Kropce nad i" europoseł Adam Bielan. Jego zdaniem nie do zaakceptowania będzie sytuacja, w której za kilka miesięcy nadal nie będzie zgody Komisji Europejskiej na polskiego Krajowy Plan Odbudowy i "nie będziemy otrzymywać środków". Na pytanie, co wtedy zrobimy, odpowiedział: - Nie chcę w tej chwili zakładać czarnego scenariusza. Musimy być gotowi na wszystkie warianty.

Prezes Partii Republikańskiej europoseł Adam Bielan odniósł się w poniedziałek w Radiu Puls do sprawy wstrzymanych dla Polski środków z unijnego Funduszu Odbudowy. - Zbliżamy się do momentu, w którym trzeba będzie tę sprawę przesądzić, mówię o ewentualnych krokach prawnych. Koniec pierwszego kwartału 2022 r. to jest taki ostateczny moment, kiedy ta decyzja musi zapaść - powiedział .

Pytany, czy jeżeli do końca marca nie będzie zatwierdzenia polskiego KPO, to będzie skarga do TSUE, odpowiedział, że "będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żyrujemy, żyrujemy kredyt, z którego one są wypłacane innym państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania".

W środę w "Kropce nad i" w TVN24 Bielan tłumaczył swoją wypowiedź.

Bielan: kiedy tych środków nie będziemy otrzymywać, musimy się zastanowić, co zrobić

- Powiedziałem chyba rzecz oczywistą. Ja po pierwsze nigdy nie powiedziałem, że Polska nie powinna otrzymywać pieniędzy z Funduszu Odbudowy - przekonywał Bielan.

- Wręcz przeciwnie, należy zrobić wszystko, żeby te pieniądze otrzymać. Natomiast w sytuacji, kiedy tych środków nie będziemy otrzymywać przez kolejne tygodnie, miesiące, Komisja Europejska nie wyda opinii w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (...), to musimy się zastanowić, co w tej sytuacji zrobić - dodał.

Według niego "nie do zaakceptowania będzie sytuacja, w której za kilka miesięcy wciąż nie będzie opinii ze strony Komisji Europejskiej w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy, nie będziemy otrzymywać środków, a jednocześnie, tak jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej będziemy żyrować kredyty, z których wypłacane są środki dla innych państw członkowskich".

Na pytanie, co wtedy zrobimy, szef Partii Republikańskiej odpowiedział: - Nie chcę w tej chwili zakładać czarnego scenariusza.

- Musimy być gotowi na wszystkie warianty. Nasi negocjatorzy na takie warianty są gotowi. Zresztą pan minister (Zbigniew) Ziobro (...) mówił o tym, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i kierownictwie rządu te warianty są rozważane - dodał Bielan.

Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nową sytuację gospodarczo-społeczną, jaką spowodowała pandemia COVID-19. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Wszystkie kraje członkowskie muszą przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki. Zdecydowana większość została już zaakceptowana, co umożliwiło wypłatę zaliczek. Polska przedstawiła swój plan KE w maju; jak dotąd nie został on zaakceptowany.

Z Funduszu Odbudowy, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. W sumie dostępne dla naszego kraju są: 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w październiku 2021 mówiła, że chce wpisania do polskiego KPO jasnego zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, do przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania.

Autor:akr

Źródło: TVN24