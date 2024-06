Fundusz Sprawiedliwości wejdzie do historii, będzie w podręcznikach i kiedy czytam, co tam się wyprawiało, no to myślę: byliśmy naprawdę blisko katastrofy - mówił w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal (KO). - Jeżeli były tam nieprawidłowości, to należy je wskazać i winnych ukarać - stwierdził Zbigniew Bogucki (PiS).

Roman Giertych opublikował nagranie z marca 2024, na którym rozmawia z Tomaszem Mrazem. Były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości powiedział między innymi, że z Funduszu przyznawane były "limity Ziobry", które mogli wykorzystywać konkretni politycy z konkretnych okręgów wyborczych. - Zobaczyłem jak to funkcjonuje w kampanii w 2019 roku. To było obrzydliwe - ocenił Mraz. Później analizowano skuteczność tych dofinansowań. - Były takie przypadki, że za 800 tysięcy złotych zostało kupione 130 głosów - dodał Mraz.

Kowal: byliśmy naprawdę blisko katastrofy państwowej

Paweł Kowal w "Faktach po Faktach" stwierdził, że "jeżeli komuś przez głowę przemknęło, czy warto było zmienić władzę w Polsce w ubiegłym roku, w październiku, to zawsze powinien zobaczyć, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości". - Fundusz Sprawiedliwości wejdzie do historii, będzie w podręcznikach i kiedy czytam, co tam się wyprawiało, no to myślę: byliśmy naprawdę blisko katastrofy. Katastrofy państwowej w taki sposób rozumianej, że ja to wiem jako politolog, za pewną granicą nie ma już demokracji - mówił.

- Jeżeli członkowie obozu władzy są tak zdemoralizowani i tak otwarcie mówią, że będą kradli, no bo de facto to mówią, nawet nie tworzą żadnych pozorów, między sobą zachowują się jak gang, niczego już nie udają, mówią: bierzemy państwową kasę, weźmiemy na swoje - kontynuował.

- To jest bardzo gruba sprawa. My jeszcze do końca jej nie pojęliśmy, bo nie uświadamiamy sobie, jak Polska była blisko katastrofy, dzięki takim politykom i dzięki tak zbójeckiej polityce jak Fundusz Sprawiedliwości - dodał.

Bogucki: jeżeli były tam nieprawidłowości, to należy je wskazać i winnych ukarać

- Pan poseł Kowal przed chwilą roztoczył apokaliptyczną wręcz wizję upadku państwa - stwierdził Zbigniew Bogucki. - Ja przypomnę, panie pośle, dwa razy większe dochody do budżetu państwa w czasie, kiedy rządziliśmy, wiele programów społecznych, których Polacy nie mieli, rozbudowa armii - wymieniał.

Paweł Kowal i Zbigniew Bogucki w "Faktach po Faktach" TVN24

- Przed chwilą pan poseł Kowal roztoczył taką wizję, że oto w ostatniej chwili polska demokracja i Polska została uratowana. Proszę się nie obrazić, ale to zupełna aberracja. Jeżeli mówimy o Funduszu Sprawiedliwości, oczywiście świętym prawem nowej władzy, nowego rządu, prokuratury jest badać to - ale podkreślam, prokuratury, służb - a na koniec ta ocena należy do niezawisłego i niezależnego sądu - dodał.

- Od pół roku prokuratorem generalnym jest pan (Adam - red.) Bodnar. I co się w tym czasie stało? W tym czasie nie ma żadnych zarzutów dla polityków Suwerennej Polski. W tym czasie są jakieś pojedyncze rzeczy dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Jeżeli były tam nieprawidłowości, to należy je wskazać i winnych ukarać - powiedział.

Afera wokół Fundusz Sprawiedliwości

Media, w tym tvn24.pl, od ubiegłego tygodnia publikują taśmy, które w ostatnich dwóch latach zarejestrował Tomasz Mraz - były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotyczą funkcjonowania właśnie tego funduszu.

Mraz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w przyznawaniu milionowych dotacji z funduszu, określanym jako "główny świadek" w sprawie, który "sypie ziobrystów". Zbigniew Ziobro i jego zaplecze z Suwerennej Polski przez lata kierowali resortem sprawiedliwości i samym Funduszem Sprawiedliwości.

Autorka/Autor:ks/kg

Źródło: TVN24